Aprovechar el sol, usar pijama y abrigarse con camperas: los consejos del Gobierno para ahorrar energía ante la suba de tarifas

“Preparar la vivienda para la estación de año que se inicia. Por ejemplo, antes del invierno o el inicio del verano. Revisar la hermeticidad de los cierres de puertas y ventanas, renovar burletes. En algunas ventanas que no se usan mucho, se pueden colocar láminas de polietileno que actúe como vidrio doble. En inglés esta adecuación es llamada winterizing ” , explicó el Enargas.

“No sobrecalefaccionar o refrigerar la vivienda, calefaccionar a una temperatura ambiente de 18°C o a lo sumo 20°C en invierno y refrigerar alrededor de 25°C o 26°C en verano (no a menos). Usar termostato o un termómetro para controlar la temperatura de la vivienda. En lo posible evitar saltos térmicos entre el interior y exterior mayores a 10°C, ya que grandes saltos térmicos generan shock térmicos que causan múltiples problemas en las personas, en particular aquellas con dificultades respiratorias”.