Marina dal Poggetto: “El mercado no está escuchando a Milei, sino viendo lo que hace Caputo”

“Evidentemente el mercado no está escuchando a Milei, sino viendo lo que hace Caputo. Hay un doble discurso. Milei está intentando sostener un relato, pero la política económica está yendo por otro carril, buscando recapitalizar el balance del BCRA, con un ajuste clásico, muy recesivo, y muy inflacionario al principio, que pulveriza los ingresos y los ahorros”.

Tal la respuesta de la economista Marina dal Poggetto acerca de la declaración presidencial de que la dolarización “está cada vez más cerca”.

La política económica en ejecución, explicó la economista, entrevistada este fin de semana por radio Mitre, es de un “shock controlado”; no hubo ni “Plan Bonex”, para empaquetar los pesos que sobraban, ni una liberación de variables “y que sea lo que Dios quiera”, sino un camino intermedio.

“Están intentando recomponer el balance del BCRA, con más reservas y menos pesos en la economía. Compraste 7.600 millones de dólares, pero las reservas siguen siendo negativas en 6.500 millones. Y en simultáneo emitiste un bono en dólares del BCRA, así que salvo que le prendas fuego al BCRA, lo tenés que pagar. No estás para dolarizar. No tenés dólares en las reservas y del otro lado tenés menos pesos, porque los licuaste o los empaquetaste con el Bopreal o con deuda que emitiste de más para cancelar deuda del BCRA con el Tesoro. Todavía tu nivel de pasivos remunerados son USD 36.000 millones y tu Base Monetaria no son 8.000 millones de dólares, sino 10,5 billones de pesos”. Eso implica, explicó Dal Poggetto, que para dolarizar habría que aplicar un tipo de cambio de 1.300 pesos “y que yo sepa el dólar oficial es menos de 840 pesos; la matemática no te da”

Además, dijo la también directora de la consultora Eco Go, la política económica no está yendo para ese lado. “Estás recomponiendo el balance del BCRA y tenés que ir a un ancla creíble, a un programa financiero y fiscal sostenible en el tiempo, y ese programa depende del cepo. La deuda en dólares vale 40% y la deuda en pesos 100% porque hay un prestamista de última instancia (en referencia a la capacidad del BCRA de emitir pesos). Para cualquier intento de dolarización contable de los depósitos y de la deuda en pesos tenés que suponer que los depósitos no se van a ir y que tenés acceso al crédito”, señaló Dal Poggetto para fundamentar por qué no cree factible una dolarización de la economía y por qué a su juicio, a pesar de lo que dice el presidente Javier Milei, el ministro Luis Caputo está haciendo otra cosa.

Inflación

Sobre la evolución de la inflación, Dal Poggetto señaló que después del 25,5% de diciembre y el 20,6% de enero, la de febrero apunta a la “zona” del 15% y que la de marzo puede ser parecida a la de febrero “dependiendo de incidencia de tarifas en el índice y qué pasa con la dinámica salarial y qué pase con la fijación de los precios de los bienes”.

Hasta ahora, señaló, el cambio de precios relativos que encaró el gobierno está haciendo caer los ingresos reales, “pero la inflación debe bajar lo suficientemente rápido para que el ancla cambiaria y la tasa de interés negativa converjan sin salto un cambiario adicional que coordine otro salto inflacionario”.

Sobre la posibilidad de que la inflación ceda ante las tendencias recesivas, la economista respondió que habrá que ver qué ocurre con la escalada distributiva. “El mejor escenario posible es que la inflación, que arrancó con 20,6% en enero, termino en 5 o 6% mensual a fin de año (anualizada del 80%), lo que daría para 2024 una inflación cercana al 200%, muy similar a la del año pasado. Ese es el escenario, aclaró, “donde las cosas salen bien”.

Qué pasará con el dólar

En cuanto a la política cambiaria, de aumentar el valor del dólar oficial al 2% mensual, Dal Poggetto consideró que “no es sostenible para siempre; la pregunta es cuánto y cómo podés empezar a correrte del 2% mensual, a un ritmo más rápido o con un salto discreto. La lógica debe ser pasar a un ancla monetaria, que el ancla deje de ser cambiaria. Hoy tenés un programa monetario muy contractivo que convive con tasas de interés negativas, lo que es contradictorio. La pregunta es si el programa fiscal, una mega-licuación malthusiana de las jubilaciones, corte total de la obra pública y prácticamente total de transferencias a provincias, generando conflicto distributivo no solo entre capital y trabajo, sino también entre Nación y Provincias, es sostenible”.

“La demanda se está desplomando, pero los costos de importación no se están desplomando, las empresas no pueden recuperar percepciones, los costos salariales empiezan a aumentar y los costos fijos empiezan a morder”

Dal Poggetto insistió en considerar al actual programa “un ajuste clásico”, inicialmente inflacionario y en el que luego los precios tienen que ceder por la recesión. Pero no se trata de algo sencillo, explicó. “La demanda se está desplomando, pero los costos de importación no se están desplomando, las empresas no pueden recuperar percepciones, los costos salariales empiezan a aumentar y los costos fijos empiezan a morder. Las empresas tienen que tomar decisiones de precios: no lo hacen bajando precios de listas, sino con ofertas, promociones, llamado a empresas de servicios para descuentos, etc. Son esquemas defensivos en un contexto muy recesivo”

A pesar de tantas dificultades, la economista señaló que el programa económico “está saliendo mejor de lo que se esperaba originalmente; la inflación está bajando un poco más rápido, el BCRA sigue comprando dólares, los números fiscales son mejores de lo que parecía, tuviste superávit financiero y los dólares financieros valen lo mismo que en el pico de la elección, cuando el dólar estaba cerca de 1.200 y la brecha cerca de 200%; hoy está entre 25 y 30 y pico por ciento, muy alta para el funcionamiento normal de la economía, pero es una economía que empieza a encarrilarse con un balance del BCRA que mejora (…) Hay cierto equilibrio que hace que el programa de corto plazo esté funcionando. La pregunta del millón es cómo pasar a un programa monetario que no solo se base en mega-licuación o recorte de gastos que políticamente no se sostiene ni en la recirculación de pesos de los bancos al Tesoro en un contexto de cepo cambiario”, concluyó la economista.