Habló el Secretario de Energía sobre los aumentos de luz: “La energía cuesta, hay que cuidar de ella y hay que pagarla”

El Secretario de Energía expuso ante el plenario de Diputados en el que se debate la ley Ómnibus de Milei.

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, defendió el último aumento en las tarifas de electricidad argumentando que el sistema estaba operando en un modelo agotado que creó un servicio eléctrico muy vulnerable. Dijo que el objetivo es llegar a precios que cubran el costo del servicio, aseguró saber que las subas de costos supondrán “un esfuerzo para todos” y reafirmó que el Gobierno creará una canasta básica energética para proteger los consumos esenciales de sectores vulnerables además de impulsar programas de eficiencia energética para que las pymes puedan cuidar el consumo.

Ayer el Gobierno informó que desde este mes habrá un incremento de hasta 150% en las tarifas de electricidad que pagan los usuarios de altos ingresos, luego de dar a conocer los nuevos cuadros para las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que estarán vigentes durante el próximo año. Los consumidores de ingresos bajos (catalogados como N2) verán un aumento en torno al 70% y los de ingresos medios (conocidos como N3) en torno al 65%, aunque para este último universo si supera los 600 KW/h el salto estará en la zona del 130 por ciento.

“La energía cuesta, hay que cuidar de ella y hay que pagarla”, dijo el funcionario en declaraciones a Radio Mitre, consultado respecto de las subas.

“Desde hace casi dos décadas se rompió un principio que es fundamental y tratamos de transmitir a la gente que la tarifa que se paga tiene que reflejar el costo del suministro”

“Desde hace tiempo, incluso antes de ser Gobierno, nosotros hablábamos de la vulnerabilidad que tiene el sistema eléctrico. Fruto de dos décadas de un modelo que mostró su agotamiento. Y no solo mostró que estaba agotado, sino que nos dejó un sistema muy vulnerable. No crecemos en generación de electricidad, no se hacen líneas de transporte y no se hace inversión en distribución. Entonces, desde hace casi dos décadas se rompió un principio que es fundamental y tratamos de transmitir a la gente que la tarifa que se paga tiene que reflejar el costo del suministro”, dijo Rodríguez Chirillo.

En cuanto al reciente aumento, que ya empezó a regir para los consumos de este mes, el funcionario dijo que para los usuarios N2″ y N3, de bajos y medianos ingresos respectivamente, “el impacto todavía (...) no es tan significativo y se va a hacer una audiencia pública a fin de mes. Pero a los N1 y al resto de los usuarios que están pagando, se le está reflejando lo que realmente cuesta la generación, el transporte y la distribución. Para que se dé una idea, anteriormente la tarifa en promedio solo reflejaba el 45% del precio mayorista. En promedio. Algunos, como los N1, pagaban el 90%, casi lo que llamaban tarifa plena, pero era tarifa plena de un precio artificial”.

Consultado respecto a los aumentos que sufrieron los usuarios comerciales e industriales, que pagan tarifa plena sin segmentación alguna, el funcionario del Gobierno de Javier Milei dijo que preparan incentivos para que las empresas pequeñas y medianas puedan invertir en eficiencia energética. Para ello, recurrió a un ejemplo.

“Esto nos va a significar a todos un cambio de conducta”

“Si usted tiene la gasolina o la nafta muy, muy barata, no le importa si va con un coche que gasta 15 litros cada 100 kilómetros. Si la nafta refleja realmente el precio que cuesta y está más alta, entonces se va a preocupar por tener un coche que gaste la menor cantidad de combustible por la misma cantidad de kilómetros que hace”, dijo.

“Nosotros como Gobierno vamos a ayudar para que se promueva y se ayude con financiamiento para que las pymes o los comercios puedan también transformar (...) sus equipamientos eléctricos para obtener mayor eficiencia y por tanto ahorro. Sumado al comportamiento, porque esto nos va a significar a todos un cambio de conducta. Cuando ustedes decían nos regalaban la energía, bueno, ahora como vale, va a haber un cambio de conducta”, dijo.

Simplifican la importación de materiales eléctricos para la industria

Esta mañana, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la resolución 61/2024 a través de la cual “se eliminan controles arbitrarios y se simplifica el acceso” artefactos eléctricos destinados al proceso productivo. De ahora en más ingresaran al país mediante una declaración jurada de uso idóneo, es decir, destinada a la industria y la esfera productiva.

El Gobierno aumentó hasta 150% la tarifa de electricidad (EFE)

La medida fue presentada por el Gobierno como una solución para más de 3.000 trámites pendientes de resolución que dificultaban la incorporación de tecnología del sector productivo.

“La nueva normativa agiliza el flujo de las importaciones para el sector productivo, eliminando trámites manuales que no generan valor agregado para la industria, y al mismo tiempo plantea un sistema de fiscalización eficaz y transparente alineado con los parámetros internacionales”, dijeron desde la cartera de Economía a través de un comunicado.

La medida fue impulsada por la Secretaría de Comercio en conjunto con la Secretaría de Simplificación dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros en el marco de una “primera etapa de medidas de relevamiento y revisión de normativas tendientes a actualizar, modificar o eliminar reglamentos obsoletos según corresponda, y a automatizar la mayor cantidad de certificaciones, priorizando la seguridad de los consumidores y la calidad de los productos”.

El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, subrayó que “esta es una medida más para bajar el impacto que tiene la burocracia en la economía real”. Y al mismo tiempo señaló que “representa un incentivo para la producción y la inversión en el país”.