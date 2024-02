Tarjeta SUBE: en medio de las quejas, cuáles son los lugares habilitados para hacer el registro

Al caos para registrar las tarjetas, se sumaron los problemas para cargar saldo. (Ministerio de Transporte)

El sistema de registro de la tarjeta SUBE está completamente colapsado desde que se oficializó un aumento en el pasaje aún mayor al de la tarifa general (llega a $430 en el caso del colectivo y $260 en el del tren) para aquellos que no tengan la tarjeta SUBE registrada a su nombre. No hacer el trámite puede ser muy caro, por lo que se generó una movilización en masa hacia los puntos de expendio de todo el AMBA.

En ese marco, desde la Secretaría de Transporte de la Nación reconocieron que la registración a través de la página web y canales virtuales pueden verse afectados temporalmente por la alta demanda inusual que transita y la gran cantidad de personas ingresan de manera simultánea.

“Para evitar la congestión, SUBE cuenta con otros medios para poder registrar la tarjeta”, indicaron en el organismo. Los canales habilitados son los siguientes:

● Por teléfono al 0800-777-7823 (opción 3)

● A través del Chatbot SUBi a través de Whatsapp (1166777823)

● App SUBE

● A partir de la semana que viene habrá nuevos puntos de registro para continuar con la campaña de registración. Hasta ayer, funcionaron en las estaciones de tren en Once, Tigre y Morón.

● En los CAS (Centros de Atención SUBE):

- Estación Retiro: Av. Dr. José María Ramos Mejía 1430, CABA. De lunes a viernes de 8 a 18 hs.

- Constitución: Av. Brasil 1128 (Estación FFCC Roca). De Lunes a Viernes de 8 a 17:30hs

- Ezeiza: Nicolás Avellaneda 51. De lunes a viernes de 9 a 14 hs.

- La Plata: Calle 41, entre calle 4 y diagonal 74, Local 1 (Terminal de Ómnibus). De Lunes a Viernes de 8 a 18hs

- Moreno: España 11 (Estación de trasbordo Línea Sarmiento). De lunes a viernes de 8 a 18 hs.

- San Miguel: Av. Dr. Ricardo Balbín 1349. De lunes a viernes de 8 a 13 hs.

● En las UGS (Unidades de Gestión SUBE). Se pueden conocer en www.tarjetasube.sube.gob.ar.

En poco más de dos semanas, lograron registrarse un total de 613.000 personas con su tarjeta. En cuanto a la app SUBE se registró un récord de descargas, llegando a casi 100 mil solamente el día martes 7 de febrero.

En dos semanas se registraron más de 613 mil personas. (NA)

“Es importante destacar que los beneficiarios de tarifa social que viajan actualmente con descuento no deben realizar ningún trámite adicional puesto que ya están registrados. En la misma línea, los que se han registrado con anterioridad tampoco deben hacer ninguna gestión”, aclararon desde la Secretaría de Transporte.

Sistema colapsado

Desde el aumento de este martes en el boleto de colectivo y tren (sumado al del subte durante el último sábado) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cada vez son más las personas que hacen fila en distintos puntos de la ciudad para registrar la tarjeta SUBE y así poder acceder a beneficios para poder viajar más barato.

Cabe recordar, que los usuarios tienen plazo hasta el 1 de abril para registrarse y continuar abonando la tarifa más económica. Luego de esa fecha, se comenzará a cobrar la nueva tarifa para las tarjetas no nominalizadas, aunque el proceso para registrarlas seguirá abierto indefinidamente.

“Las largas colas en las estaciones de tren (esta semana en Once, Tigre y Morón) son en puntos de registro que sirven como apoyo para los medios habituales de registración, no deben ser vistos como los principales medios para lograr el registro de la tarjeta”, informaron a desde la oficina de prensa de la Secretaría de Transporte de la Nación.

Otro dolor de cabeza para el pasajero es intentar cargar la tarjeta en las Terminales de Autoservicios (TAS), ubicadas en distintos comercios del AMBA. O los locales no tenían el servicio disponible (“no tenemos saldo”, repetían los comerciantes) o bien las máquinas se encontraban fuera de servicio, algo usual en las distintas estaciones de subte. También se sumó que algunas bocas de expendio de la red subterránea porteña tampoco contaron con saldo para realizar la recarga. “El tope en máquinas de comercios es de 300 mil pesos mientras que en las estaciones de subte es ilimitado, no debería existir ese problema”, contestó el Gobierno.