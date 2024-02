Subsidios a la luz y el gas: subió el tope de ingresos para recibir el beneficio, ¿quiénes pueden pedirlos?

En febrero se aplicará un aumento de más del 100% en las boletas de luz los usuarios de mayores ingresos (EFE)

En un contexto marcado por la aceleración inflacionaria, se elevó automáticamente el tope máximo de ingresos para que los usuarios puedan solicitar los subsidios a las tarifas de luz y gas, elevando significativamente el umbral de ingresos familiares. Esta medida, resultante de la suba de la Canasta Básica Total (CBT) que mide el Indec, actualiza el nivel máximo de ingresos a realidad económica del país.

Hasta recientemente, el límite de ingresos para calificar a los subsidios energéticos se establecía en cifras que, dada la escalada de precios, dejaban a un amplio sector de la población fuera de la posibilidad de acceder a este beneficio. Sin embargo, con la última actualización, el tope máximo de ingresos familiares mensuales para poder solicitar los subsidios quedó fijado en $1.735.294,11, equivalente a 3,5 veces el valor de la canasta básica total para un hogar tipo 2, según lo define el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Este ajuste responde a un incremento del 27% en el valor de la canasta básica total (CBT) registrado en diciembre, lo que llevó a que el umbral de ingresos para no ser considerado en situación de pobreza ascendiera a $495.798. Bajo la normativa vigente, una familia que percibe hasta 3,5 veces este monto puede solicitar el beneficio, ampliando así el espectro de beneficiarios en un intento por mitigar el impacto de los aumentos tarifarios en los hogares de ingresos medios y bajos.

El gobierno prepara una reducción gradual de subsidios de gas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes pueden recibir subsidios a la luz y el gas

Para acceder a los subsidios, los interesados deben inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), un trámite que puede realizarse a través del sitio web oficial del Gobierno. Se recomienda tener a mano documentación esencial como el número de medidor, el número de cliente, el último ejemplar del DNI de los residentes mayores de 18 años, y una dirección de correo electrónico, entre otros.

La segmentación de usuarios se organiza en tres niveles:

Segmento de ingresos altos (N1): No reciben beneficio. Incluye hogares con ingresos mensuales totales superiores al umbral establecido, propietarios de tres o más vehículos de menos de cinco años de antigüedad, tres o más inmuebles, o bienes de lujo.

Segmento de ingresos medios (N3): Pueden solicitar el subsidio. Comprende a aquellos hogares con ingresos mensuales totales entre $495.798,32 y $1.735.294,11, ajustándose por condiciones particulares como la presencia de personas con discapacidad.

Segmento de menores ingresos (N2): También elegibles para el subsidio, este grupo incluye a hogares con ingresos netos inferiores a $495.798,32, con ajustes por condiciones especiales.

¿Cómo inscribirse para recibir subsidios?

Mientras tanto, el Gobierno nacional mantiene abierta la inscripción del registro para solicitar el mantenimiento de los subsidios a la energía eléctrica y el gas natural, cuya inscripción es obligatoria en caso de que se desee continuar con el beneficio.

Los interesados deberán ingresar al siguiente sitio Web: www.argentina.gob.ar/subsidios y realizar un trámite que en principio debería demorar sólo unos minutos.

Antes de empezar el trámite vía online desde la Secretaría de Energía de la Nación recomiendan tener a mano la siguiente documentación:

El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red. Se puede ingresar al siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/subsidios/facturas

El último ejemplar de tu DNI.

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico.

Si en el domicilio de los servicios funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el ReNaCOM, tené a mano el número de registro.

La inscripción al RASE se realiza en www.argentina.gob.ar/subsidios

¿Qué se necesita para iniciar el pedido de subsidios?

Datos personales: vas a necesitar tu DNI y el de quienes conviven con vos en el domicilio para el cual vas a solicitar el subsidio. Además, vamos a requerir información sobre tu situación laboral, ingresos mensuales totales del hogar y tu número de CUIT o CUIL.

Datos de los servicios: tené a mano los números de medidor, de cliente, cuenta, servicio, contrato y/o NIS (Número de Identificación del Suministro) que están en tus facturas de luz y/o gas para que podamos asociarlos con tu hogar.

¿Tengo que inscribirme si recibo una asignación, una pensión o jubilación?

Sí, tienen que inscribirse todas las personas, incluyendo las que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo.

¿Puedo mantener el subsidio si alquilo o resido en la propiedad?

Sí, aunque el beneficiario no sea el propietario del domicilio, va a recibir el subsidio como persona usuaria de los servicios. Si la factura no llega a nombre del inquilino, igual se puede realizar la solicitud como usuario de los servicios indicando que no el beneficiario no es la persona titular.

¿Qué sucede si tengo más de un servicio de electricidad o gas a mi nombre?

En ese caso, solamente se deberán completar los datos del servicio de un solo domicilio.