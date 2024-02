Reapareció el economista cercano a Milei que iba a cerrar el BCRA y apoyó la dolarización

Emilio Ocampo junto a Javier Milei

Tras las declaraciones del presidente Javier Milei y del legislador de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza Ramiro Marra acerca de la dolarización, reapareció uno de los artífices del plan, el economista Emilio Ocampo.

Quien previo a la asunción de Milei se perfilaba para ser el presidente del Banco Central y posteriormente cerrarlo, posteó en la red social X una frase de Juan B. Justo: “Hay que salir cuanto antes de la ilusión y el fraude monetarios que hunden al pueblo trabajador en la miseria… El papel moneda argentino es una maldición para el pueblo”.

Y sumó otra frase de Justo de 1903: “Como si lo hubiera dicho ayer... ‘A la degeneración del papel moneda en instrumento de rapiña monetaria se debe que la Argentina se cuente entre los países atrasados y pobres donde se ha deprimido en los últimos 20 años la situación de la clase obrera’”.

Posteo de Emilio Ocampo en X

La publicación se da luego de que Milei asegurara en una entrevista con The Wall Street Journal: “En el último mes compramos USD 5.000 millones y la base monetaria es de USD 7.000/8.000 millones, con lo cual, si terminamos de limpiar los pasivos del Banco Central, estaríamos en condiciones de dolarizar con poco dinero”.

“Siempre hemos hablado de una libre competencia de monedas. Es probable que en un principio elijan el dólar”, dijo y agregó: “No hay plan B. Si hacés las cosas las haces bien. Si las empezás a hacer más o menos y negociás... es la historia de la Argentina”.

En la misma línea, Marra sostuvo a través de X: “Para los que dudaban, la dolarización está a la vuelta de la esquina” y destacó que los pasivos en pesos en el balance del Banco Central se redujeron a la mitad debido a la devaluación. Si esta tendencia continúa, dolarizar la economía sería una posibilidad más cercana.

En tanto, Ocampo es profesor de Finanzas e Historia del CEMA e investigador asociado del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank de EEUU, y es el autor de “Dolarización, una solución para la Argentina”, libro que publicó junto a Nicolás Cachanosky. Ese texto sería la guía para el plan dolarizador que tiene Milei.

“Lo que nosotros proponemos no es eliminar el peso sino darle a los argentinos la opción de elegir cuál moneda quieren usar. Si quieren usar el dólar bien, u otra moneda”, consideraba el economista en el mismo sentido de las recientes declaraciones del jefe de Estado.

Cabe recordar que luego de las PASO, Ocampo se había sumado oficialmente a los equipos técnicos de La Libertad Avanza. “Me llamó Javier Milei y me pidió que lo asesorara en los temas relacionados con la dolarización. Le respondí afirmativamente. Me sumo al equipo”, había dicho en aquel entonces el economista.

Sin embargo, luego del balotaje, y a pesar de que Milei había asegurado que “Emilio Ocampo va a ser el presidente del Banco Central y lo va a cerrar”, la posibilidad de que este presidiera el Central fue descartada. Esto se dio en el marco de la designación de Luis Caputo como ministro de Economía.

Además, en un informe de noviembre de la consultora del actual titular del Palacio de Hacienda, Anker, la postura respecto al plan dolarizador fue taxativa: “Creemos que habrá una hoja de ruta ordenada y no disruptiva para la dinámica del mercado, y descartamos un escenario de dolarización a cualquier precio”.

Ocampo siempre sostuvo que su programa de dolarización era el punto de partida del gobierno de Milei y que lo ayudaría a consolidar su poder. En ese sentido, ejemplificaba que la dolarización podría ser para el libertario lo que representó la convertibilidad para Carlos Menem. Su plan era no esperar al ajuste fiscal y tratar inmediatamente de poner el dólar a circular en la calle. La “libertad monetaria” haría reducir el uso del peso en forma progresiva y veloz, generando su reemplazo por el dólar.