La brecha cambiaria subió a 25% y generó tensión en los mercados, pese a que poco tiempo atrás era del 150%

Foto de archivo. Un billete de cien pesos argentinos sobre varios billetes de 100 dólares estadounidenses. Oct 17, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian/Ilustración

Lo que ayer se hubiera celebrado, hoy huele a derrota. El Gobierno anterior tuvo la brecha cambiaria en más de 100% y llegó a tocar 150%. En escasas oportunidades estuvo por debajo de 100%. La gestión de Javier Milei, llegó a bajarla a 8% y en las últimas ruedas trepó a casi 25% y aparecieron agoreros.

Por supuesto, hay que contar que el dólar juega su partido y en 4 días el contado con liquidación (CCL) subió 18% para preocupación de los que apostaron a los plazos fijos UVA. Por supuesto, terminó con el carry trade (apostar a pesos para tomar ganancias en dólares) del plazo fijo que rinde menos de 10% mensual.

El dólar no garantiza estabilidad y menos cuando la economía norteamericana está en plena toma de ganancias. Las Bolsas de Nueva York tuvieron nuevas caídas de hasta 1,18% en el Nasdaq, el índice de las tecnológicas que está arrastrando en su caída al S&P 500 y al Dow Jones.

El CCL aumentó $52,54 (+5,2%) a $1.048,82 y el MEP, $42,26 (+4,3%) a $ 1.033,56. El dólar libre se mantuvo en $1.005 y no quedan dólares a menos de $1.000. Esto debe ser una alerta al plan devaluatorio del Gobierno. Los mercados futuros emitieron señales fuertes en ese sentido.

Según el trader Esteban Monte “el volumen de negocios del CCL volvió a aumentar a más de $2.600 millones y el MEP sigue el mismo camino, aunque de manera más suave. Los dólares financieros comenzaron a despertarse y a escalar. El CCL subió más de 5% y el MEP comienza a aumentar el volumen operado en el bono AL30, sin intervención del Banco Central, con negocios por más de $52 mil millones. La suba de los dólares sorprendió a propios y extraños, pero era muy esperada dada la fuerte inflación que tuvimos en diciembre y tendremos en enero. No descarto que el dólar continúe su recorrido alcista y habría que prestar atención a lo que se viene porque si el CCL llega a superar $1.050, habilita el objetivo de $1.100 y luego al último máximo alcanzado de $1.124. Si bien la situación de la economía aún no muestra mejoras, tener una brecha cambiara tan baja es auspicioso de momento”.

Los bonos de la deuda tuvieron bajas importantes, a pesar de que la tasa de los títulos del Tesoro norteamericano bajaron casi 1 punto básico. En estas circunstancias, el riesgo país aumentó 48 unidades (+2.5%) a 1.986 puntos básicos, el máximo alcanzado por esta gestión.

Para el analista financiero y experto en agronegocios, Salvador Vitelli, “el tema cambiario fue lo más relevante. El CCL subió 18% en 4 ruedas. El partido no está terminado en lo que hace a la brecha que subió de 8% a 25% y pone en jaque la intención de devaluar y bajar brecha. El mercado no termina de convalidar esta idea, más allá de que la brecha sigue baja. Tenemos la situación del BOPREAL (bono de la deuda con importadores) que la semana pasada tuvo una acotada adjudicación y mañana (por hoy) la nueva licitación, según algunos rumores, no venía bien a pesar de que le agregaron algunos endulzantes para hacerlo más atractivo. Por ahora no viene con impulso por el hecho de que se puede hacer alguna ganancia en dólares con carry trade si uno suscribe hasta el 31 de enero. El BOPREAL es un instrumento exótico pero que no deja de ser atractivo para el mercado sobre todo porque si uno va al mercado secundario debe estar cotizando entre 75 y 85 centavos, que da una tasa de retorno al 20 o 25% anual en dólares.”

“Todo esto se viene dando en un escenario donde la devaluación es de 2% mensual y, según mis cálculos, con la actual inflación hay una revaluación de $6 por día que atrasa el tipo de cambio considerablemente. Esto está vinculado a lo que sucede con el BOPREAL. Por ahora los pasivos remunerados están bastante estables. Hubo emisión por la LEDIV (bono emitido por la gestión anterior a un tipo de cambio de $356 y garantiza fuertes ganancias a futuro a medida que se devalúe el peso) y las otras emisiones fueron por el pago de intereses de pasivos remunerados y por la compra de divisas. Yo siempre digo que emitir para comprar divisas es el menor de los males, porque estás mejorando el balance del Banco Central. Si bien las reservas están aumentando es por restricción de ventas a importadores y eso tiene una mecha corta y en algún momento esos dólares habrá que liberarlos”, agregó Vitelli.

Señaló que se “habla de un acuerdo con el FMI por la séptima revisión que permitirá liberar USD 3.300 millones y tenemos pago a bonistas por USD 1.500 millones de los cuales 60% son de privados y el resto del Fondo de Sustentabilidad. El acuerdo con el Fondo es crucial para transitar enero y febrero donde estamos viendo aumentos cruciales en alimentos, combustibles y en prepagas que provocarán un escenario social complicado y el Gobierno no está mostrando alguna señal de austeridad que pueda ser anestesiante ante un conflicto social”.

El Banco Central compró en el mercado mayorista USD 142 millones y las reservas se elevaron USD 222 millones a USD 23.677 millones.

Lo que cambió en el escenario es la preferencia por los bonos atados a la devaluación (dollar linked). El TV24 subió más de 3%, mientras bajaron los títulos que ajustan por CER. Pero las estrellas del día fueron los bonos duales que ajustan por devaluación o inflación y tuvieron alzas de hasta 5,33%.

El informe de la consultora F2 de Andrés Reschini alertó sobre que el Banco Central tiene la intención de devaluar al 2% en enero y ayer ralentizó este ritmo al devaluar a 1,87% mensual. El monto operado en la rueda mayorista cayó a USD 256 millones y es el segundo volumen más bajo desde el 13 de diciembre.

La consultora F2 hace notar que la caída de negocios en el Mercado Libre de Cambios (MLC) va de la mano con el crecimiento de la brecha cambiaria que ayer creció a 29% respecto al CCL que recuperó sus precios y está 5% por encima del MEP, después de haber llegado a estar 6% por debajo.

El informe observa que “la Cámara nacional de Apelaciones del Trabajo frenó los cambios en materia laboral que incluía el DNU. El Gobierno apeló, pero este tipo de trabas puede ser otro factor de inquietud en el mercado ya que obstaculiza la estrategia oficiales y, por ende, puede generar reacciones defensivas”.

Sobre el mercado de futuros el informe de la consultora de Reschini indica que “el volumen se triplicó respecto a la rueda anterior, aunque no estamos hablando de volúmenes elevados en términos históricos. Esta vez hubo rebote en toda la curva con mayores incrementos de tasa implícita para el trimestre marzo–mayo, período en el cual se lleva adelante la mayor parte de la cosecha gruesa”.

En la Bolsa se operaron $23 mil millones y el S&P Merval de las acciones líderes, subió 4,51% en pesos, pero en dólares, ante la fuerte suba de 5,5% del CCL, cedió 0,7%.

Los ADRs -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- cerró con la mayoría de las cotizaciones en rojo, pero de escasa magnitud.

Para hoy se espera con atención la evolución de los dólares financieros, sabiendo que el Central no intervendrá ni influirá en sus cotizaciones. El desarrollo del mercado de futuros es clave porque reflejará las expectativas de devaluación.