Hernán Lacunza aseguró que “la dolarización era una fantasía”

El ex ministro de Economía Hernán Lacunza.

Las expectativas sobre el futuro de la Argentina se van acomodando a las nuevas definiciones que en el plano político y económico está dejando trascender el presidente electo Javier Milei y su equipo. A la vez que se van conociendo los nombres de quienes integrarán el futuro gabinete de ministros, uno de los especialistas más renombrados que decidió dar un paso al costado fue Emilio Ocampo, el promotor de la dolarización de la economía que pregonó el líder libertario durante la campaña.

Ocampo sonaba fuerte para hacerse cargo de la presidencia del Banco Central y era prácticamente el único economista que defendía la propuesta de dolarización impulsada por el presidente electo. Su salida se reflejó casi en tiempo real con un importante rebote alcista de las cotizaciones de los bonos y las acciones en la Bolsa local este jueves.

En este sentido se pronunció el economista Hernán Lacunza, que señaló que “la dolarización era una fantasía” y abogó por atacar los frentes fiscal, monetario, financiero y cambiario. A través de un mensaje publicado en la red social “X” el ex ministro de Economía afirmó “la dolarización era una fantasía. Bienvenido el pragmatismo. Fiscal, monetario, financiero, cambiario. En ese orden, no al revés. Por favor”.

Lacunza fue el Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires y en agosto de 2019 fue nombrado Ministro de Hacienda de la Nación durante la administración de Mauricio Macri, tras la renuncia de Nicolás Dujovne.

En las últimas horas trascendió que Luis Caputo, también ex ministro de la gestión de Mauricio Macri y crítico de la dolarización, se hará cargo del Ministerio de Economía, mientras que Demian Reidel. ex integrante del equipo de Federico Sturzenegger durante su gestión en el Banco Central, asumirá al frente de la entidad monetaria en lugar de Emilio Ocampo. Reidel se definía a sí mismo hasta esta mañana como “desarmador de cepos”. Colegas suyos de aquellos tiempos recuerdan las visitas que Milei hacía a su despacho en el lejano 2016.

En medio de las negociaciones sobre el armado del Ministerio de Economía Lacunza rechazó privatizar YPF, una de las empresas estatales que el presidente electo planea privatizar cuando asuma su mandato. “¿Vender YPF: sí o no?”, le preguntaron durante una entrevista en el canal de noticias TN. “No”, respondió y puso en duda la posibilidad de aplicar un drásico ajuste del gasto público de 15 puntos porcentuales.

“En realidad tienen que ser de 5% del presupuesto y 10% de intereses de Leliqs (Letras de Liquidez del Banco Central). Si no se hace va a haber una crisis, hay que hacerlo”, sostuvo y, en referencia a una de las principales consignas de campaña de La Libertad Avanza, subrayó que “si no se hace el trabajo fiscal, la motosierra no existe”.

Durante la entrevista televisiva Lacunza hizo explícito su respaldo a al figura de Javier Milei y manifestó que “el Presidente electo tiene dos activos importantes. Tiene convicción en lo que quiere hacer, tiene buenas ideas en el punto de llegada con una economía abierta y un Estado más chico: eso lo tiene claro como nadie. La segunda virtud es este paso del dogmatismo al pragmatismo: la dolarización era una mala idea”.

En junio, antes de las elecciones primarias, el último ministro de Economía de Mauricio Macri dijo que “no se puede levantar el cepo completo en un día”. “Me gustaría pero sería un caos”, agregó. Entonces, Lacunza sonaba como referente económico del precandidato Horacio Rodríguez Larreta.

Durante una presentación en el 40° Congreso Anual del IAEF (Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas), Lacunza recordó: “Formo parte de Juntos por el Cambio, del PRO, en el diseño de ideas y programas. Un problema del 2015 es que la coalición se armó un mes antes de las PASO y cada vez que Macri tenía que tomar una medida había más discusión interna que externa”.