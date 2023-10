Dólar electoral: la segunda vuelta obliga a la profundización del atraso cambiario

La suba del dólar oficial vuelve a perder respecto de la inflación.

Antes de la “batalla final” por la presidencia de la Nación, en el balotaje del 19 de noviembre, el Gobierno se aferra a un tipo de cambio fijo para postergar una devaluación que detone una nueva escalada de la inflación y de los dólares alternativos.

Para los analistas, un salto discreto del tipo de cambio oficial, tal como ocurrió después de las PASO, es hoy aún más inviable desde un punto de vista político, habida cuenta de que el principal postulante del oficialismo es el ministro de Economía, Sergio Massa, ganador de la primera vuelta electoral hace una semana.

Este frágil equilibrio de un precio clave de la economía llevó a lanzar -horas después de la victoria de Unión por la Patria- un nuevo esquema para promover las exportaciones, donde las ventas se podrán liquidar 70% vía el MULC y el restante 30% a través del “contado con liquidación”, próximo a los 900 pesos.

Con una inflación que se espiraliza por encima del 140% anual, el atraso cambiario es evidente. El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (Itcrm) que mide el Banco Central respecto de los principales socios comerciales de la Argentina cedió a 87,2 puntos (sobre una base 100 de equilibrio el 17 de diciembre de 2015), el nivel más bajo en seis años, desde el 20 de diciembre de 2017.

El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (Itcrm) es el más bajo en seis años (BCRA)

El nuevo esquema exportador, que estará vigente hasta el 17 de noviembre, resulta en un tipo de cambio efectivo de $544, lo que implica “de facto” un salto de 55% respecto al dólar oficial de 350 pesos.

Por lo tanto, más allá de que el dólar oficial permanecerá fijo por un lapso de tres meses con una inflación mensual estacionada ya en los dos dígitos, la extensión del Programa de Incremento Exportador (PIE) va a operar como una devaluación de todos los productos venta al resto del mundo.

Vale recordar que en 2023 el tipo de cambio oficial anota un alza de 97,6% y ya va quedando con amplio atraso si se tiene en cuenta una inflación acumulada en torno al 114% en el período.

“El primer puesto en la elección general obliga a Massa a mantener la fijación del dólar oficial en $350 como anticipó el Secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, hasta el balotaje del 19 de noviembre. Desde una perspectiva política, el ministro de Economía tiene que evitar un nuevo fogonazo inflacionario que ponga en riesgo su triunfo en segunda vuelta. No puede repetirse un salto discreto del tipo de cambio como el de 21,8% del 14 de agosto, que empujó la inflación de 6,3% en julio a 12,4% en agosto y 12,7% en septiembre”, explicaron en un informe los expertos de Portfolio Personal Inversiones.

“En caso de sostenerse el tipo de cambio en $350 hasta la segunda vuelta, el tipo de cambio real tendrá una marcada baja o, dicho de otra manera, el peso estará más que artificialmente apreciado en el mercado oficial. Al 20 de octubre el tipo de cambio real multilateral ya estaba 8,2% por debajo de los niveles pre-devaluación del 13 de agosto. Proyectando una inflación de 10% en octubre y 13% en noviembre, el tipo de cambio real bilateral con EEUU -para aislar movimientos de tipo de cambio e inflación de socios comerciales-, el día post balotaje sería 18,8% inferior al del 13 de agosto pre-devaluación”, agrega el análisis privado.

Los analistas de PPI subrayan que “la apreciación artificial del peso de los tres meses entre PASO y balotaje potenciará el inexorable salto del tipo de cambio oficial en los primeros días de la nueva administración, lo que provocará un nuevo salto de la nominalidad, no sin riesgos de espiralización”.

Dado que el ministro Massa tiene grandes chances de ser el próximo Presidente, se incrementan los incentivos para que el Gobierno mantenga el tipo de cambio oficial fijo

“Desde el lunes posterior a las PASO, el Gobierno ha mantenido el tipo de cambio oficial en $350. En línea con ese objetivo, anunció a inicios de semana una serie de nuevas restricciones para limitar el acceso a los dólares financieros. Estas medidas, en conjunto con la ampliación del swap con China, buscaron estabilizar las cotizaciones”, consideró Martín Polo, estratega en jefe de Cohen.

El analista Salvador Di Stefano consideró que el esquema “70/30″ para todas las exportaciones “podría darle un impulso a la liquidación de exportaciones, aunque quedan pocas toneladas de soja, 7,4 millones, sin precio, y 11,2 millones de toneladas de maíz sin precio, habría espacio para una buena liquidación antes de fin de año. A esto habría que sumarle que este beneficio se extendería a todas las exportaciones de bienes y servicios. A los valores de hoy del ‘contado con liquidación’ nos estaría dando un dólar de exportación de 578 pesos. El agregado de valor, en problemas”.

El resultado de la primera vuelta electoral redujo drásticamente las probabilidades de una dolarización, tal como la planteó Javier Milei

“Al dólar oficial lo van a mantener fijo porque tienen la necesidad de no generar otro problema grande. Vos tocás el dólar mayorista y aumentan los precios automáticamente. Este es un ‘plan aguantar. Como está la situación de Argentina, no se puede solucionar ningún problema. Para solucionar un problema de Argentina, necesitás ir a un cambio estructural. Necesitás que los ingresos sean más altos que los egresos. Para eso a esta economía no le entra más un impuesto, entonces tenés que eliminar los gastos, vas a tener que eliminar los subsidios, te va a aumentar la energía, el gas, el combustible, te va a aumentar todo porque tenés una distorsión de precios tremenda. Toda esta mentira que estamos viviendo de lo que vale la energía, el combustible, el gas; se tiene que sincerar”, explicó Di Stefano.

Martín Calveira, economista investigador del IAE Business School, consideró que “en el corto plazo no se esperan gestiones efectivas sobre temas urgentes como la brecha cambiaria, dinámica inflacionaria, desequilibrio en precios relativos, aumento del gasto público corriente y persistencia de la dominancia fiscal sobre la política monetaria. Más aún, se sostendrán y posiblemente se profundizará”.

La ausencia de una política antiinflacionaria no solo agrava el panorama, sino que pone a la economía muy cerca de un mayor nivel inflacionario (Calveira)

Y añadió que “la ausencia de una política antiinflacionaria no solo agrava el panorama, sino que pone a la economía muy cerca de un mayor nivel inflacionario. En este marco, los eventos negativos pueden arribar con una celeridad no esperada, esto hace a la necesidad de cambio en la gestión económica”.