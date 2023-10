Un ex presidente del Banco Central del gobierno de Macri expresó que votará a Milei: los motivos

Guido Sandleris

El último presidente del Banco Central de la Argentina del gobierno de Mauricio Macri ya decidió su voto para la segunda vuelta luego del cataclismo político generado por la derrota de Patricia Bullrich en las elecciones presidenciales del domingo pasado.

Consultado por Infobae sobre las versiones que daban cuenta de su eventual nombramiento en un gabinete económico de Milei como producto del acuerdo entre el macrismo y La Libertad Avanza, el economista que tiene un doctorado en Economía de Columbia University en 2005 y una Maestría en Economía de la London School of Economics respondió en forma categórica.

“Yo no tuve reuniones con Milei ni con sus equipos, ni tuve tampoco ofrecimientos de Macri de participar en reuniones en ese sentido. Es más, que yo sepa no existe en estos momentos trabajo conjunto entre equipos económicos de Milei y de JxC”, explicó Sandleris.

En cuanto a su posición frente al ballotage que se realizará el 19 del mes próximo, expresó: “Cada uno es dueño de su voto y en el PRO se acordó libertad de acción de los referentes”.

“En mi caso, mi apoyo va a ser a Milei. No me gustan muchas de sus propuestas como tampoco me gustan las de Massa, pero me preocupa más la continuidad del kirchnerismo vía Massa que un Milei que está mostrando más moderación”, aseguró este medio el ex titular del Banco Central de la República Argentina entre 2018 y 2019, que previamente fue Secretario de Política Económica y Jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda de la República Argentina. En 2016 se desempeñó como Subsecretario de Finanzas de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación de María Eugenia Vidal.

Sandleris fue el último presidente del BCRA de Macri

Sandleris ha expresado en varias oportunidades su oposición a la dolarización que promueve Milei, pero considera que un proyecto político liderado por el ministro y candidato oficialista Sergio Massa sería peor al del economista libertario.

Primer pronuncimiento

Se trata del primer funcionario de primer nivel del equipo económico de Macri que se expresó en esta dirección. En Twitter, Caputo no fue taxativo, pero en uno de sus posteos indicó: “Los radicales están todo el día pegándole a LLA. No imagino si no fueran ‘neutrales’” y en otro señaló: “El que polarizó con Milei fue JxC. No soy idóneo como para decir si había una estrategia mejor, pero esta claro que esa no funcionó”. En tanto, Sturzenegger todavía no habló públicamente después de los comicios, al igual que los tres ministros de Hacienda de esa gestión: Alfonso Prat Gay, Nicolás Dujovne y Hernán Lacunza.

Tanto desde Hacienda como desde el BCRA, Sandleris fue uno de los funcionarios con mejor vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante las intensas negociaciones del acuerdo del 2018 para obtener un crédito por USD 57.000 millones.

Sandleris fue el tercer presidente del BCRA de la administración Macri, luego de Federico Sturzenegger, quien renunció en junio de 2018 y Luis Caputo, que dio el mismo paso en septiembre del mismo año. Permaneció en ese caso hasta el final del mandato de Macri.

Luis Caputo y Federico Sturzenegger Maxi Luna/Télam

Sandleris fue profesor en la Johns Hopkins University y profesor visitante en la London School of Economics y la Universidad de Los Andes. Además, fue investigador visitante en la Reserva Federal de Minneapolis, el Banco Central de Chile, la PUC-Rio de Janeiro, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.

En la UTDT fue Decano de la Escuela de Negocios entre 2014 y 2015 y dirigió el Centro de Investigación en Finanzas entre 2007 y 2015. El economista se especializa en economía internacional, macroeconomía y finanzas. Sus investigaciones se concentran en temas relacionados con las crisis financieras y la deuda pública. Sus trabajos han sido publicados en el Journal of International Economics, Journal of Monetary Economics, Journal of Money, Credit and Banking y Oxford University Press, entre otros.

Por otra parte, recibió becas y subsidios de investigación de la Comisión Fulbright, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Columbia University, LACEA y el Banco Central de la República Argentina y realizó trabajos de consultoría e investigación para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Procuración General del Tesoro y varios bancos de inversion y gobiernos de América Latina. Además, es coautor de la serie de libros para niños Hay Equipo publicados por Kapelusz Norma. Esta tarde, confirmó su voto, con cierto disgusto, por el candidato libertario. Habrá que ver qué estrategia adoptan otros integrantes de la misma gestión.