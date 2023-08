Por qué los argentinos siguen comprando viviendas en Uruguay para destinarlas al alquiler: que eligen y qué rentabilidad obtienen

Uno de los edificios que tientan a inversores argentinos para luego destinar las propiedades en alquiler, está en el barrio La Blanqueada de Montevideo (Foto Gentileza: Kopel Sánchez Desarrollos)

Muchos argentinos buscan invertir en viviendas o mudarse al Uruguay porque aprecian la seguridad jurídica, estabilidad económica y cercanía con nuestro país. Montevideo, la capital oriental, es uno de los lugares más elegidos, junto con la cotizada Punta del Este.

La búsqueda de una buena renta en dólares tiene como contracara la inquietud de los inquilinos uruguayos por el aumento de los valores locativos, preocupación en espejo con lo que ocurre en la Argentina, donde los aumentos (en pesos) superaron el 150% interanual.

La rentabilidad que reciben por alquileres, del 6% anual en dólares en promedio, es una de las razones que motiva a los argentinos destinar sus ahorros a ladrillos “uruguayos”.

Según la Cámara Inmobiliaria de Uruguay (CIU) hay 84.462 contratos de alquiler vigentes. Si se compara enero de 2022 con enero último, este año se generaron unos 24.276 acuerdos más (no hay escasez de oferta como en la Argentina, donde los propietarios rechazaron de movida la Ley de Alquileres sancionada en 2020). El departamento más elegido es Montevideo, con un porcentaje del 76%, seguido por Canelones (11%). Luego aparecen alternativas como San José, Maldonado, Colonia y Paysandú.

Si bien la situación es positiva para los inversores argentinos, preocupa a muchos uruguayos, ya que durante junio los alquileres en Montevideo registraron un nuevo aumento que se suma a los que ya hubo desde principios de año. El incremento promedio oscila el 7% interanual, cifra que parece mínima para un oído argentino, pero es en dólares y preocupa a los inquilinos del otro lado del charco.

La capital uruguaya tiene el metro cuadrado más caro de toda América Latina (unos USD 3.100, contra USD 1.800/2.000 de Buenos Aires) y un alto costo de vida.

Para aquellas personas que deciden resguardar sus ahorros y recibir una renta en dólares es un gran momento, informan expertos. Y a los inversores argentinos los seduce la seguridad jurídica que brinda Uruguay.

“En los últimos años recibimos un gran caudal de consultas de argentinos interesados en comprar un departamento en Montevideo. El 10% de nuestros compradores vienen de la Argentina. Sus principales preguntas están alrededor de la renta y si las viviendas se alquilan rápidamente”, comentó a Fabián Kopel, de Kopel Sánchez Desarrollos, a Infobae.

En Uruguay los alquileres se actualizan cada 12 meses, según el índice de la unidad reajustable de alquileres (URA) y su valor está sujeto al Índice Medio de Salarios

Según la información del portal InfoCasas, la zona que más aumentó su precio de alquiler promedio fue Carrasco, con un incremento del 3,4%; le siguieron Cordón y La Blanqueada, cuyos alquileres aumentaron, en promedio, un 1,5 por ciento. Entre los barrios de Montevideo, Pocitos fue el que menos aumento presentó (1,1%) entre aquellos que, de todos modos, tuvieron un crecimiento considerable en los precios de sus alquileres.

Se priorizan viviendas bien diseñadas y modernas

La ley de alquileres en Uruguay permite ajustes sobre la renta cada 12 meses, con plazos de dos años, sin intervención alguna del Estado. Es un arreglo entre las partes y prevalece el balance entre oferta y demanda, gracias a leyes que defienden por igual tanto a propietarios como inquilinos.

En relación a los alquileres, Kopel señaló que la reglamentación, a diferencia de la que rige en Argentina, funciona muy bien: “El problema más grande que observamos de la ley argentina es que al tratar de regular tanto al mercado quedan desbalanceadas las partes y se tiende a favorecer más a una que a la otra. Desde nuestra experiencia es más importante dejar que el mercado se regule”, comentó.

Como son los contratos y precios

Para acceder a un arrendamiento en Uruguay el inquilino debe abonar a la inmobiliaria el valor de un mes de alquiler. “Debe presentar constancia de ingresos por valor a 3 meses de alquiler, y certificado de no estar en el clearing de informes, es decir que no tiene deudas o no es mal pagador de sus créditos”, dijo Gonzalo Martínez Vargas, de Moebius Consultora Inmobiliaria.

El inquilino debe presentar garantías para hacer frente a posibles impagos. Existen diversos tipos de garantías privadas y también puede exhibirse en el contrato una vivienda que pertenece a una persona diferente al inquilino. Debe presentar un certificado de este inmueble y certificados libre de embargos. Estos corren por cuenta del inquilino. También hay aseguradoras que garantizan el arrendamiento y expensas, por la duración de todo el plazo del contrato.

Gracias a la Ley de Vivienda Promovida se siguen construyendo edificios y viviendas en distintas zonas de Montevideo

“Sin dudas la Ley de Vivienda Promovida es una gran impulsora de este auge de departamentos adquiridos por inversores que los destinan en alquiler. La Ley generó que haya mucha oferta de unidades en locación y exonerar de renta para que se baje el precio de los alquileres en zonas céntricas y con mucha demanda”, añadió Kopel.

Y según Moebius, hoy en la capital uruguaya los alquileres mensuales promedian entre USD 415 y USD 3.000 según la cantidad de ambientes y zona, en la que se encuentre la propiedad.

Las zonas más buscadas son Palermo, La Blanqueada, Centro y Cordón ya que cuentan con un gran movimiento vehicular, cercanía con supermercados, hospitales, centros comerciales y universidades. En cuanto a los precios, los alquileres en promedio están en $23.800 uruguayos (USD 618) en la zona de La Blanqueada, y en la zonas como Cordón y Palermo, rondan los $24.500 (USD 636) , según informa Ventura, inmobiliaria de Montevideo.

