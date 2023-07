Sospechas de un nuevo esquema Ponzi y acusaciones de estafa: la angustia de 3.000 ahorristas de Wenance

“Wenance. Fintech people”. Ese es el eslogan de la empresa que es señalada por buena parte de sus usuarios por haberlos estafado.

“Esto es una estafa, un claro esquema Ponzi”, resumió uno de los clientes que batalla desde las redes y los grupos de “autoconvocados” en Telegram y WhatsApp, con más de 400 integrantes cada uno. Otros, más expectantes, cruzan los dedos y esperan que les devuelvan “algo” de lo que invirtieron.

Infobae habló con varios de ellos: tienen bronca, muchas dudas y no quieren aparecer con sus nombres verdaderos.

“Queremos que todas las personas puedan mejorar su vida extendiendo las fronteras de los servicios financieros. A través de la tecnología, el diseño innovador y nuestro capital humano promovemos la libertad financiera, dando representación a quienes no la tienen”. Esa es la promesa de la empresa de préstamos no bancarios que comanda Alejandro Muszrak, según su sitio web. Por estas horas, la contracara son unos 3.000 clientes y ahorristas que aseguran estar afectados por el accionar de esta fintech de créditos online para consumo, que ayer reconoció que está reprogramando pagos de intereses a clientes que depositaron fondos en la firma.

Si bien ayer Wenance habló de “reestructuración” hoy aclararon que están proponiendo un “nuevo esquema de inversión diferente a la anterior para resguarda a los clientes”. Aseguran que esas condiciones fueron aceptadas por los tenedores del 70% de los fondos en juego; en general grandes inversores que supuestamente tenían. Prometen “devolver todo”.

Alejandro Muszak, presidente de la la fintech

Según pudo saber este medio, la situación en la empresa es de extrema tensión. La semana pasada habrían renunciado el CFO, la directora financiera y el jefe de inversiones institucionales. Días atrás, fueron inversores a las oficinas a reclamar que les paguen. “A los que se pusieron peores creo que les terminaron pagando”, detalló una fuente cercana a la compañía. “Se la pasaban pidiendo plata a inversores privados e institucionales para subsistir y les ‘vendía’ que en el futuro las ventas iban a ir muy bien; cuando en realidad sus números y proyecciones no tenían sentido; se ve que no pudieron conseguir más fondos”, agregó.

“A los ahorristas chicos nadie nos propuso nada hasta ahora. Los asesores, que son los empleados de Wenance con los que hablamos, se están borrando de a poco; muchos ya ni contestan”, aseguró otro de los clientes, integrante de unos de los grupos virtuales a Infobae.

“Operan así: ponés plata en un fideicomiso financiero. Como no son un banco y no pueden captar depósitos, lo hacen de esa forma. Lo recaudado, en teoría, se dan vuelta y lo prestan a altas tasas a gente que no puede acceder a crédito bancario. A los que pusimos la plata nos pagaban un interés de más de 10 puntos de lo que paga un plazo fijo, aproximadamente; a veces es más. Dicen que tuvieron problemas con los repagos y por eso se atrasaron. Parece un esquema legal porque están registrados, pero nadie sabe qué se hizo con esa plata. Dicen que con los ‘grandes jugadores’ ya arreglaron, pero acá hay gente que desde hace varios meses vienen reclamando por pagos atrasados. Esto es una estafa: sabían que se estaban cayendo y siguieron captando fondos. La empresa nunca habló, todo lo sabemos por canales informales. Dicen que cerraron con el 70% del volumen total de dinero, pero es bastante poco creíble. ¿Si arreglan con los grandes por qué no puede arreglar con los ahorristas chicos?”, resumió un usuario que es cliente desde hace unos 6 años e invirtió unos 10.000 dólares.

El grupo de empresas que controla Muszrak estaría compuesto de la siguiente manera: BigCapital, es el agente promotor; Liebre es al Alyc; Winance, que es la empresa más antigua, es un prestamista que se convirtió en receptora de dinero por medio de fideicomisos, que opera con las marcas Welp (financiación a 24 meses) y Mango (préstamos); y Créditos al Río, es la receptora de los fondos. Es el entramado que hoy está envuelto en un manto de dudas.

Uno de los tuits que alertó sobre la situación

“Entiendo que la operatoria se descalzó por las tasas y los retornos que obtienen de las cuotas. También subió la mora y eso los mató. También lo que dicen es que retiraron varios inversores fuertes en medio del contexto electoral y lo que podría pasar con el dólar. Incluso se habla de un municipio, pero nada está claro. La otra teoría es que se cebaron y terminaron siendo un Ponzi, terminaron ofreciendo tasas muy altas. Yo no tengo laburo y estaba viviendo de eso, es un drama para mí”, enumeró otra clienta que espera cobrar y recuperar con $2,5 millones a una tasa de 119% a tres meses.

El drama no para. “Dejé la fábrica en la que trabajaba en 2020 e invertí todo el dinero ahí, unos $1,9 millones. Al no ver nada raro volví a invertir. Yo ahora estoy yendo a la oficina a ver qué me dicen, está sobre Libertador. Quiero que me devuelvan la plata y espero que no sean un Zoe”, afirmó otro de los ahorristas haciendo referencia al esquema Ponzi que manejó Leonardo Cositorto, hoy detenido.

Según circula en los grupos, las propuestas serían las siguientes. Dolarizar a cotización MEP al 31/07, y restructuración con tasa del 8%, (9 y 12 meses), o tasas 9%, (15 y 18 meses), con acreditación en pesos al final del plazo y pesificación al MEP del momento. Otra opción sería tomar capital más intereses de julio, manteniendo la inversión en pesos, a una tasa del 105% (entre 9 y 18 meses); y una tercera de recompra de títulos por Wenance Lending España, a cotización CCL del 31/07, con tasa de 11% o 12% sujeto a monto a 18 meses, bajo legislación española.

“Todos los esquemas son con capitalización, y esos es una trampa porque los que usábamos los intereses para vivir no tenemos más esos montos. ¿Se descalzaron dos meses y el recupero es a 18? Es muy raro, pero no hay nada oficial. No creo que sea un Ponzi, sí que se cebaron de mala manera”, detalló uno de los ahorristas.

En tanto, y a la espera de un comunicado oficial con una propuesta para los ahorristas, en Wenance aseguran que cumplirán “con el pago de compromisos asumidos y atenderá todos los reclamos. La operatoria está bien instrumentada. Los inversores que tienen obligaciones legalmente exigibles serán cubiertas. Durante esta semana se comunicará el esquema preciso bajo el cual todos van a ser pagados. La empresa priorizó el cumplimiento de la devolución del dinero a sus acreedores que podrán contar con su capital más intereses en un lapso a acordar”.

Seguir leyendo: