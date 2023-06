El referente económico de Patricia Bullrich aseguró que “hay que salir cuanto antes del cepo”

El diputado Luciano Laspina.

Luciano Laspina, el economista cercano a la precandidata a presidenta Patricia Bullrich aseguró que no se puede mantener más el cepo y se refirió a la sangría de dólares del Banco Central.

En diálogo con radio Mitre, el diputado por Juntos por el Cambio expresó que “el cepo hay que salir cuanto antes. La pregunta no es cuánto tiempo o qué tan rápido van a sacar el cepo, sino cuánto tiempo más puede durar este cepo. Hoy el Gobierno para mantener artificialmente el dólar de 250 pesos al cual acceden solo algunos privilegiados, en algunos casos por medios ‘non sanctos’ está dilapidando las reservas de los argentinos que entre otras cosas respaldan los depósitos en dólares ¿Hasta cuándo podemos seguir con esta situación dramática, destruyendo al BCRA y hundiendo a la economía en una situación cada vez más desordenada?”.

“La pregunta no es cuánto tiempo o qué tan rápido van a sacar el cepo, sino cuánto tiempo más puede durar este cepo”

“No depende del Fondo Monetario, hoy depende básicamente de China, de lo que haga el gobierno chino, que es el que le está poniendo el respirador artificial a este programa del Gobierno, que ha llevado a la Argentina a una crisis enorme y quiere llegar a las elecciones y dejarle una bomba al próximo Gobierno”, explicó Laspina.

Afirmó que se estuvieron utilizando yuanes equivalentes a USD 5.000 millones, que conformaron el primer tramo de un “swap” de monedas con el Banco Popular de China, que conforman cerca de USD 18.000 millones en las reservas, y una parte se estará “usando para pagarle hoy al Fondo Monetario. Eso libera los pocos dólares que le quedan para poder seguir manteniendo esta farsa hasta las elecciones. Y después dependerán de los otros USD 5.000 millones que tiene en negociación con el gobierno chino. Yo creo que nosotros -y esto no lo he hablado con Patricia Bullrich- vamos a tener que tomar una posición respecto a lo que se está negociando hoy con el gobierno chino, que es absolutamente turbio opaco”.

“El gobierno chino le está poniendo el respirador artificial a este programa del Gobierno, que ha llevado a la Argentina a una crisis enorme”, afirmó Laspina

Laspina recomendó que “el próximo Gobierno ponga en revisión todos los acuerdos que se están haciendo bajo la mesa hoy”.

“No hay ninguna información pública de lo que se está negociando para contraprestación. No hay información ni siquiera sobre cuál es la tasa de interés que se está pagando por los USD 5.000 millones que se van a usar de deuda con China. Hubo un pedido de informe del diputado Martín Tetaz al Banco Central desde hace meses y no tenemos ninguna información. La verdad es que el Gobierno está llevando adelante una serie de tratativas, el tema es que no entendemos bien de qué se trata, cuáles son los temas, pero que imagino no van a ser bueno para los argentinos”, advirtió el legislador opositor.

“El gobierno de Cristina Kirchner en una situación parecida, mucho menos dramática que la de hoy, entregó una base de observación espacial en la Patagonia para poder llegar al final del mandato en 2015, de modo tal que no quiero imaginar lo que estaremos entregando ahora”, comentó Laspina. “Esta deuda que estamos tomando con China, que antes cuando se tomaba deuda con el exterior se desgarraban las vestiduras, pero de esta deuda que están tomando con China de USD 10.000 millones no tenemos ninguna información, si fue destinada para alguna obra, para mejorarle la vida a los argentinos o para el futuro de los argentinos, lo podríamos aceptar y debatir, pero lo único que está haciendo esto es mantener la campaña electoral del ministro Massa para no hacer una devaluación inevitable”.

