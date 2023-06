Fiesta en la Bolsa porteña: cuáles son las 10 acciones que más ganaron en el año con subas que llegan al 300 por ciento

Operadores trabajan en el piso de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en Buenos Aires (Reuters)

Las acciones argentinas han experimentado un excelente desempeño en lo que va del año, aprovechando el cambio de expectativas a futuro con el que permite especular el año electoral como en el clima financiero global. Diez empresas de la Bolsa porteña se han destacado especialmente, logrando importantes ganancias en este período.

Entre las más ganadoras se encuentran papeles del “panel general”, es decir, acciones menos operadas y más especulativas que suelen protagonizar los movimientos más abruptos del mercado en sus cotizaciones. Pero también se cuentan algunos de los papeles que forman parte del índice S&P Merval, el índice líder, que agrupa a las acciones más operadas y cuyos precios suelen ser más estables. Aún entre estas últimas, las subas en pesos son impresionantes en algunos casos y teniendo en cuenta que el dólar contado con liquidación subió 47,3% en el año, las que se anotan son todas ganancias incluso en moneda dura.

El índice S&P Merval, por caso, acumula un avance del 112% en pesos y del 44,4% medido en dólares contado con liquidación. Tras cerrar 2022 como la Bolsa cuyo índice líder ganó más en todo 2022, el Merval se postula este año una vez más para estar entre los que mejores negocios generaron.

En el primer lugar se encuentra Molinos Juan Semino, cuyas acciones han registrado una impresionante variación porcentual acumulada del 302,7%. Esta empresa ha logrado capitalizar favorablemente las condiciones actuales, lo cual demuestra la confianza de los inversores en su potencial de crecimiento.

En el segundo lugar se ubica Inversora Juramento, con una variación acumulada del 235,1%. Esta empresa también ha experimentado un notable crecimiento en su valor en el mercado bursátil. La tercera posición es para Carlos Casado, con una variación porcentual acumulada del 195,1%.

En cuarto lugar se encuentra Sociedad Importadora y Exportadora de la Patagonia (la dueña de la cadena de supermercados La Anónima), con un incremento del 191,7% en sus acciones. Esta empresa ha logrado capitalizar el buen clima financiero global y las oportunidades de comercio internacional, consolidándose como un actor relevante en el mercado.

Fiplasto ocupa el quinto lugar, con una variación acumulada del 178,1%. Esta compañía del sector industrial ha logrado una destacada performance, impulsada por la demanda interna y externa de sus productos.

En la sexta posición se encuentra Grupo Financiero Galicia, con una variación del 173,9%. Esta entidad financiera ha aprovechado las oportunidades generadas por el contexto económico actual, posicionándose como un referente en el sector. Se trata, a su vez, de la más ganadora entre las acciones que forman parte del índice S&P Merval, el panel líder de la Bolsa porteña-

En séptimo lugar está Celulosa Argentina, con una variación porcentual acumulada del 166,2%. Esta empresa del rubro forestal ha obtenido excelentes resultados, impulsada por la creciente demanda de sus productos y la expansión de sus operaciones.

La octava posición es para Edenor, otra de las que forman parte del índice S&P Merval, con un incremento del 159,1%. Esta empresa de servicios públicos ha experimentado un sólido desempeño en el mercado bursátil, respaldada por su rol fundamental en el suministro de energía eléctrica en el país.

Carboclor se sitúa en el noveno lugar, con una variación acumulada del 149,5 por ciento.

Cerrando la lista se encuentra YPF, con un incremento del 148,8% en sus acciones. La compañía petrolera ha experimentado una destacada recuperación en el mercado bursátil, impulsada por la creciente demanda de energía y el incremento de los precios internacionales del petróleo.

En resumen, las acciones argentinas atraviesan un buen momento en lo que va del año, beneficiadas tanto por el contexto electoral como por el favorable clima financiero global. Empresas como Molinos Juan Semino, Inversora Juramento, y Carlos Casado han logrado destacarse por sus impresionantes ganancias, reflejando la confianza de los inversores en el potencial del mercado argentino. Este escenario prometedor brinda una oportunidad para que los inversores sigan de cerca el desarrollo de estas empresas y evalúen sus posibles oportunidades de inversión.

Para especialistas, una combinación de “trade electoral” y mejora en el apetito por el riesgo a nivel global está detrás de las subas.

“La fuerte suba en las acciones comenzó a través de los ADRs más líquidos ante crecientes apuestas de operadores en el exterior hacia el “trade electoral” y también acompañando a la fuerte mejora del apetito por riesgo global, lo cual llevó al S&P 500 a los 4.400 puntos y a recuperarse más del 20% desde los mínimos de octubre pasado”, dijo el analista Gustavo Ber.

Como es habitual, las variaciones más importantes se ven en el panel general. Las acciones que forman parte del índice S&P Merval son algo menos volátiles, pero aún así dieron grandes saltos

“A partir de entonces, la plaza doméstica ha recibido un ‘efecto contagio’ que repercutió sobre papeles de empresas locales más chicas, típica reacción cuando los operadores buscan otras alternativas, más especulativas y menos líquidas, que hayan podido quedar atrasadas tras las fuertes subas acumuladas”, agregó el especialista.

Ganancias pasadas no garantizan un desempeño idéntico a futuro. Pero mientras la Bolsa de Nueva York mantenga su buen tono y no haya noticias negativas para el mercado surgidas de las PASO, creen en el mercado, no hay motivo para que la fiesta se detenga.

“La evolución va a seguir atada al humor de Wall Street, más allá del desacople de las últimas ruedas, y las expectativas sobre el escenario electoral ante las lecturas que vayan dejando el cierre de lista camino a las PASO, en busca de un mapa político más claro respecto a las posibilidades de un cambio de ciclo, y su capacidad -así como respaldo político- para llevar adelante un plan integral que apunte a una convergencia en los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios”, comentó Ber.

