Dólar hoy en vivo: a cuánto abre este lunes 6 de marzo y cuál es el precio minuto a minuto

Para los bancos internacionales, con el swap con China se gana poco tiempo y hace falta el desembolso del FMI El Institute of International Finance advirtió del peso sobre las reservas de los pagos externos de la deuda durante el próximo mes y aseguró que es imprescindible un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, saluda a su par de China, Yi Gang, la semana pasada, tras su reunión en Beijing

Las negociaciones del ministro de Economía, Sergio Massa, en China que resultaron en la ampliación del swap del USD 5.000 millones a USD 10.000 millones de “libre disponibilidad” según el Gobierno sigue generando dudas respecto de la verdadera posibilidad de incrementar el poder de fuego del Banco Central para mantener la relativa calma cambiaria no sólo a nivel local sino también internacional. El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés), la asociación global que agrupa no sólo a los principales bancos del mundo, comerciales y de inversión, sino también a otros sectores de la comunidad financiera como compañías de seguros y gestoras de patrimonios e inversiones, advirtió ayer que la economía argentina deberá enfrentar en las próximas semanas momentos “más duros”, en la medida que se acerquen los vencimientos de deuda del mes próximo cuando, al menos por ahora, no existe la posibilidad de contar con fondos adicionales para hacer frente a esos pagos.