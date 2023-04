Silvia Bulla, nueva presidente de ACDE: “La carga impositiva es un fenómeno que desalienta”

Silvia Bulla

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) designó a su socia Silvia Bulla, directora de Recursos Humanos para Latam de International Flavors and Fragances (IFF), como presidente de la asociación para el período 2023-2026.

La nueva representante de la entidad, también presidente del Ceads (Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible), dialogó con Infobae y compartió su mirada de la situación económica actual. La empresaria habló de inflación y pobreza, volatilidad cambiaria. Además, llamó a las autoridades nacionales a dialogar y presionó a los candidatos para que pongan sus propuestas sobre la mesa.

— ¿Cuál es la posición de ACDE frente a la incertidumbre económica de cara a las elecciones?

— Bulla: ACDE tiene 70 años y se centra en una mirada de largo plazo. Han pasado diferentes vaivenes y en todas esas coyunturas nos mantuvimos como una voz que representa a un grupo de empresarios, dirigentes de empresas y profesionales, todos con el foco puesto en el bien común en el país. Con esa mirada encaramos este año también. Estamos preocupados por el bien social, la paz social, por acompañar a las instituciones. Nos preocupa que los socios que tienen empresas en el país puedan seguir haciendo negocios y dando trabajo en el país.

— ¿Cómo impacta la creciente inflación en el día a día de las empresas de la entidad?

— Bulla: Nuestra principal preocupación es la pobreza. Cada dígito que sube la inflación implica que cada día se suman más personas a tener ingresos por debajo de lo mínimo necesario para poder llevar adelante una vida digna en familia. La pobreza es una gran preocupación. Nosotros damos empleo. Nuestras empresas generan mucho trabajo y nos preocupamos por mantener los salarios para que ese deterioro que están teniendo en sus bolsillos, se compensen desde las empresas. Eso, por supuesto, no se correlaciona con los precios que las empresas pueden trasladar al consumidor final, porque interviene la relación entre la oferta y la demanda. A esto se suma la consecuente caída del consumo por la pérdida del poder adquisitivo.

Silvia Bulla planteó que el principal problema de la inflación es la pobreza que genera día a día (Fernando Calzada)

— El fuerte aumento del dólar libre frenó a muchos mercados y generó desconcierto en los precios. ¿Cuál es la mayor preocupación asociada al tipo de cambio?

— Bulla: Desde nuestro punto de vista, el mayor daño que provoca la suba del dólar es la incertidumbre que genera. Las empresas y quienes son parte de la Asociación, tienen la preocupación de poder seguir generando empleo y continuar manteniendo los niveles salariales. La suba del dólar nos desafía y genera muchos inconvenientes en el funcionamiento de las empresas, especialmente al momento de hacer importaciones. Desde ACDE pensamos que la piedra angular de lo que construye nuestra asociación tiene que ver con trabajar los principios para el bien común. Estamos preocupados por la paz social y estamos abiertos para poder acompañar.

— Desde ACDE plantean como prioridad mantener los puestos de trabajo. ¿Cómo afecta la alta presión tributaria en su objetivo y qué reclamo hacen en este sentido?

— Bulla: La carga impositiva es un fenómeno que desalienta. Si pensamos en prioridades, mirando hacia adelante, desde ACDE estamos preparados para dialogar con los candidatos a presidente y tenemos preguntas concretas sobre carga impositiva. Pensamos en los emprendedores y sabemos lo que significa para ellos la carga tributaria que tiene nuestro país. Queremos escuchar las miradas que los candidatos tienen sobre esta situación. Para poder aprovechar el capital humano que tiene Argentina, que está siempre dispuesto a crear nuevas empresas, necesitamos que el país siga creciendo y esperamos que los candidatos estén abiertos para generar el impulso necesario para que se produzca ese movimiento.

La nueva presidente de ACDE advirtió que la alta carga tributaria desincentiva las nuevas contrataciones laborales

— ¿Qué más se necesita para fomentar los nuevos emprendimientos y evitar la migración de profesionales al exterior?

— Bulla: Estamos viendo un deterioro en la educación desde hace muchos años y eso nos preocupa. La potencial migración se da en la sociedad global en búsqueda de nuevos horizontes y experiencias. Por un lado lo celebramos, porque los profesionales se nutren de muchas nuevas experiencias, pero necesitamos una buena educación y condiciones económicas para que quieran volver. Nos interesa tener oportunidad para que los jóvenes puedan desplegar todo su potencial en el país.

Desde ACDE estamos preparados para dialogar con los candidatos a presidente y tenemos preguntas concretas sobre carga impositiva

— Desde su experiencia como referente de una empresa multinacional, ¿considera que Argentina está en buena posición para competir en los mercados internacionales?

— Bulla: Como decía recién, tenemos la ventaja del potencial de los recursos humanos, pero es cierto que los desafíos hacen que muchas veces nuestras empresas compitan con desventaja en el mercado global. Por eso tenemos mucho para preguntar a los candidatos. Queremos saber de qué manera van a acompañar a nivel amplio e institucionalmente a nuestras empresas para que puedan competir en el extranjero.

— ¿Qué consejo le puede dar a una empresa naciente o a un emprendedor que busca desarrollarse en el actual contexto económico?

— Bulla: Cualquier emprendimiento empieza por un sueño. El emprendedor tiene un ADN diferente, contagia, está ilusionado. Siempre he trabajado en multinacionales, pero no considero que esté en el lugar de dar consejos. Al contrario, me nutro mucho de la sangre emprendedora. Sí puedo decir que se deben evaluar muy bien los recursos necesarios para poder emprender y hay que nutrirse mucho de la capacitación. Se deben tener buenos equipos de trabajo y muy diversos. Además, por sobre todo, se deben construir los nuevos proyectos sobre buenos valores. Así se consiguen raíces sólidas y se beneficia a todo el ecosistema, sin limitarse solo a lo económico.

Silvia Bulla estará al frente de ACDE hasta 2026

— ¿Qué proponen desde ACDE para impulsar el desarrollo económico del país?

— Bulla: Aportamos un pensamiento, una mirada empresarial, cristiana y social en cada una de las acciones que proponemos y acompañamos. Hoy no nos toca estar direccionando, pero sí estamos para acompañar, colaborar. Somos una institución abierta al diálogo y siempre estamos muy dispuestos si el Gobierno o algún otro fragmento político necesita hablar con nosotros; estamos abiertos a dialogar.

— ¿Qué iniciativas están impulsando desde la Asociación?

— Bulla: Actualmente estamos trabajando con tres iniciativas concretas. Una tiene que ver con el premio ACDE Enrique Shaw, que reconoce las iniciativas de empresas relacionadas con proyectos del bien común. Lo que hacemos es promover la presentación de proyectos y ahora estamos en el momento de reclutamiento de buenas iniciativas que ayuden al bien común. Por otro lado, estamos preparando el encuentro anual, que será el 26 y 27 de junio y estará centrado en el liderazgo para el bien común (se realizará en el hotel Sheraton de Buenos Aires). Además, trabajamos con movimientos sociales y grupos de inclusión, a través de un programa que se llama “Enlazando oportunidades”. Construimos puentes entre organizaciones sociales que trabajan con empleabilidad (con personas vulnerables o en desventaja para conseguir empleo) y personas que necesitan conseguir trabajo.

A fines de junio se realizará el encuentro anual de ACDE, en el hotel Sheraton. (Maximiliano Luna)

Bulla es licenciada en Estadística de la Universidad Nacional de Rosario, posee una Maestría en Administración de Empresas y certificación de Coach otorgada por la International Coaching Federation y es socia de ACDE desde 2012.

Es Presidente del Ceads (Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible), Directora de Recursos Humanos para América Latina de IFF (International Flavors and Fragrances) y Presidente de Danisco y Solae Argentina. Fue Presidente de DuPont Argentina y ocupó varias posiciones regionales en el área de Recursos Humanos de la empresa.

En 2020 fue reconocida como la Mujer destacada del ámbito empresarial por parte de Women Corporate Directors Foundation (WCD). Es miembro del directorio de AmCham (Cámara de Comercio de USA en Argentina) y de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina).

Qué es ACDE

Desde la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas se autodefinen como un organismo que tiene como objetivo constituirse en un ámbito de análisis y reflexión de la temática empresaria a la luz de los valores cristianos; y de acción, a través de su compromiso social en una labor empresarial regida por principios éticos y al servicio del bien común.

“ACDE es una asociación de personas y no de empresas, siendo éste un elemento distintivo respecto de otras organizaciones. ACDE es firmante del Pacto Global en Argentina con el objetivo de salvaguardar un crecimiento económico duradero en el contexto de la globalización, mediante la promoción de un conjunto de valores universales que son considerados fundamentales para satisfacer las necesidades de la población mundial”, explicaron.

