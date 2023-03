¿Autos que pueden conversar con los conductores?: General Motors dice que esas charlas se darán pronto

Los autos del futuro podrán mantener conversaciones con los usuarios gracias a sistemas de Inteligencia Artificial como el ChatGPT

Michael Knight era el conductor de un Pontiac Firebird Trans-Am, llamado K.I.T.T., en una serie de televisión de los años 80 que hizo más famoso al auto que cualquier campaña publicitaria posible: “El Auto fantástico”.

Esa coupé negra con un haz de luz roja que tenía movimiento en el frente cuando estaba en modo autónomo de funcionamiento, podía manejarse solo, pero además podía interactuar con David Hasselhoff, el actor que protagonizaba la serie, hablando como si fuera un ser humano. No solo obedecía órdenes, también hacía sugerencias o entablaba discusiones con Knight cuando éste quería asumir riesgos innecesarios para la programación del vehículo.

Pontiac fue una marca de General Motors, y algunas cosas no son casuales en el mundo del automóvil, porque ahora es justamente un ejecutivo de alto rango de GM, Scott Miller, vicepresidente de Sistemas operativos y Vehículos definidos por software, quién dice que esto podría pasar en la vida real y no solamente en la ficción. ¿Cuándo? No dio detalles, pero se supone que pronto.

General Motors trabajará con Microsoft para incorporar el sistema de Chat GPT desarrollado por OpenAI en sus autos

Según Reuters, Miller aseguró que General Motors está explorando usar el muy de moda sistema de chatbot ChatGPT como parte de su colaboración más amplia con Microsoft. “ChatGPT va a estar en todo”, dijo el ejecutivo en una entrevista hace pocos días.

¿Qué es ChatGPT?

Esta es una de las últimas y más avanzadas expresiones de la Inteligencia Artificial y el proceso de Machine Learning (aprendizaje automático), desarrollado por la empresa OpenAI. Se trata de un sistema que utiliza más de 175 millones de parámetros, está entrenado con grandes cantidades de texto que le permiten mantener conversaciones y realizar tareas relacionadas con el lenguaje, desde la traducción hasta la generación de texto y acciones.

Desde hace muchos años, el reconocimiento de voz está en los autos de mayor equipamiento del mercado, aunque se utiliza para funciones relativamente sencillas como cambiar la climatización del habitáculo, buscar un número en la lista de contactos y efectuar una llamada o cambiar las estaciones de radio o de música. En general, las órdenes que recibe deben ser claras y cortas, y las respuestas remiten a los mismos parámetros.

Los comandos de voz ya existen en los automóviles actuales, pero con este sistema se daría un paso muy grande en el desenvolvimiento de la interacción entre el hombre y el auto

Con la utilización de ChatGPT, esas funciones podrían ampliarse mucho más, además de permitir que el automóvil genere otro tipo de acciones, que pueden ir desde buscar información de cualquier tipo y entregarla a los ocupantes, enviarla a otra persona en el exterior, agendar citas en el calendario, programar la apertura de un portón al llegar a casa y tantas cosas más.

“Este cambio no se trata solo de una sola capacidad como la evolución de los comandos de voz, sino que significa que los clientes pueden esperar que sus futuros vehículos sean mucho más capaces y actualizados en general en lo que respecta a las tecnologías emergentes”, declaró el portavoz a Reuters.

A modo de ensayo, Infobae le pidió al Chatbot que enumerara los eventuales beneficios que podría aportar ChatGPT a la interacción entre el auto y el usuario. El sistema respondió:

“Hay varias formas en las que la interacción del hombre y el auto con ChatGPT podría mejorarse. Aquí te presento algunas sugerencias:

El sistema ChatGPT recibe una consigna y elabora una idea o varias al respecto

1. Diseño de la interfaz: Una interfaz bien diseñada y fácil de usar puede mejorar significativamente la experiencia de interacción del usuario con ChatGPT. La interfaz debe ser intuitiva y permitir al usuario interactuar con el sistema de manera sencilla y sin complicaciones.

2. Reconocimiento de voz: La integración de un sistema de reconocimiento de voz puede ser muy útil para mejorar la interacción del hombre y el auto con ChatGPT. De esta manera, el usuario puede interactuar con ChatGPT simplemente hablando en lugar de tener que escribir sus preguntas o comandos.

3. Personalización: Permitir al usuario personalizar su experiencia con ChatGPT puede ser una forma efectiva de mejorar la interacción. Por ejemplo, el usuario podría personalizar el tono de voz del sistema, el idioma, las preguntas frecuentes, etc.

4. Retroalimentación en tiempo real: Es importante que ChatGPT proporcione retroalimentación en tiempo real al usuario para que este sepa que el sistema está procesando su solicitud. Esto podría incluir mensajes de confirmación, actualizaciones de progreso y respuestas rápidas a las preguntas frecuentes.

5. Mejoras en el procesamiento del lenguaje natural: Continuar mejorando el procesamiento del lenguaje natural de ChatGPT puede hacer que sea más fácil para el usuario interactuar con el sistema y obtener respuestas precisas a sus preguntas.

En general, la interacción del hombre y el auto con ChatGPT se puede mejorar mediante la implementación de una interfaz bien diseñada, la integración de un sistema de reconocimiento de voz, la personalización de la experiencia del usuario, la retroalimentación en tiempo real y la mejora continua del procesamiento del lenguaje natural.”

