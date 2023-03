El dólar y la incertidumbre de los años electorales: en qué invertir a corto, mediano y largo plazo

Los expertos recomiendan que los ahorristas chicos retengan los dólares hasta después de las elecciones (Reuters)

La historia económica argentina demuestra que no hay nada seguro y que el escenario más probable puede terminar siendo completamente ajeno a la realidad. Por eso, dentro de un clima de completa incertidumbre por la proximidad de las elecciones presidenciales, miles de argentinos han optado por resguardar sus ingresos comprando dólares por cualquier vía posible.

Ahora bien, con dólares en mano, sean pocos o muchos, surge la incógnita de qué conviene hacer de cara al futuro. Respuestas hay muchas, pero las opciones varían dependiendo del perfil del inversor, el tiempo que esté dispuesto a no tener liquidez y su objetivo final: ahorrar o generar un activo que le de ganancias.

Qué dicen los expertos

Para poder presentar un buen abanico de opciones para quienes tienen dólares en mano, Infobae consultó a cuatro economistas con diferentes miradas.

Martín Kalos, director de la consultora Epyca, dividió su análisis según dos grandes perfiles de ahorristas. Por un lado, destacó, están quienes ahorran en dólares pensando en el mediano o largo plazo, sin tener un objetivo preciso. Por el otro, están quienes ahorran pensando en comprar una casa, un lote, un bien similar, o juntan dinero para viajar al exterior.

“Si se quieren usar los dólares para generar un rendimiento mes a mes, las opciones son múltiples, porque se abre las puertas del mercado financiero local, con instrumentos en dólares del Tesoro, como los bonos dolarizados”, comentó.

Fuera del país se puede acceder a acciones, títulos, fondos de retiro, fondos de inversiones, internamente están quienes ahorran pensando en comprar una casa, un lote o hacer un viaje (Kalos)

“Por supuesto están las mismas opciones en el extranjero. Fuera del país se puede acceder a acciones, títulos, fondos de retiro, fondos de inversiones y demás. Hay muchas opciones, que dependerán del riesgo que se le quiera dar a esos dólares y son todas recomendables”, subrayó.

Jorge Day, economista el Ieral (Fundación Mediterránea), consideró que será clave quién ganará las elecciones, o, mejor dicho, si cree que Argentina se encamina a una economía menos incierta o no. “Lo concreto hoy, es que el dólar billete está relativamente caro, aunque no tanto como en época de crisis, como la de mediados del año pasado, cuando se fue Guzmán. Si con las elecciones, y pasando unos meses, la economía se estabiliza, el dólar puede abaratarse. Por eso, no es mala idea comprar algo hoy, pero atento a las alternativas”, comentó.

En general, los economistas sostienen que hoy no es recomendable usar los dólares ahorrados para comprar autos (NA)

Para el referente de Fundación Mediterránea, hoy no es aconsejable comprar autos nuevos. “Están caros, dadas las restricciones para importar autos nuevos y autopartes. Además, varios siguen al dólar blue”, explicó.

“Si a fin de año cambia el gobierno, habrá que estar atentos a si se pone fin a las restricciones, o en otras palabras, durante cuánto tiempo se mantendrán caros los autos”, agregó.

Es diferente la mirada del economista respecto a la adquisición de inmuebles. “Los terrenos: las casas y departamentos han bajado sus valores en dólares, debido a la no muy querida ley de alquileres”, observó.

Si con las elecciones, y pasando unos meses, la economía se estabiliza, el dólar puede abaratarse. Por eso, no es mala idea comprar algo hoy, pero atento a las alternativas (Day)

No obstante, Day aclaró que la adquisición de un bien inmueble es una buena opción, siempre y cuando no se compre para alquilarlo, dado la poca rentabilidad que deja la nueva normativa. “Si el nuevo gobierno cambia esa ley, por una mejor, y si además hay estabilidad, los precios de los inmuebles pueden incrementarse”, destacó. En ese caso, por supuesto, la compra de inmuebles para vender sería un buen negocio.

“Resumiendo, el dólar billete está relativamente caro, los autos también, no así otros activos, como terrenos, y menos los departamentos y casas. La pregunta es qué cree que hará un próximo gobierno. Comiencen las apuestas”, concluyó Jorge Day.

Más alternativas

También el economista Carlos Rodríguez analizó diferentes alternativas dependiendo del escenario que se plantee. “Un escenario posible es que el Gobierno consiga llevar adelante la economía nacional, pese a los altos niveles de inflación, la falta de dólares y la inminente recesión que se aproxima justamente por las restricciones para importar. En ese caso, si surgen oportunidades de comprar un inmueble o un auto, no es mala opción hacerlo”, consideró.

Para los especialistas, comprar inmuebles puede ser una buena opción, siempre que no se piense ingresar al mercado de alquileres (Adrián Escandar)

“El segundo escenario posible, que a mi criterio tiene un 50% de posibilidades de producirse, es que sobrevenga una crisis importante. En ese caso, lo mejor que se puede hacer es mantener los dólares debajo del colchón. La devaluación puede ser muy fuerte y el dólar se va a apreciar notablemente en un corto plazo”, apuntó.

Daniel Garro, economista y director de Value International Group, coincidió en que, quienes tienen dólares en mano, deberían conservarlos, o en su defecto hacer algún tipo de inversión dolarizada, pero que genere la posibilidad de tener liquidez rápida.

“Se debe buscar generar alguna renta de dólares, pero con rescate rápido”, resumió.

“En lo personal, a mí me parece una locura comprar autos como bien de ahorro, más allá de que esté a buen valor de mercado, porque un vehículo es un pasivo. Muchos confunden la posible revalorización que los autos tienen en pesos como una renta y eso no es correcto desde el punto de vista técnico. El auto es un pasivo porque genera gastos”, analizó Garro.

“En el caso de terrenos e inmuebles, es verdad que hubo una baja fuerte de los precios en dólares, pero está el gran problema de la nueva Ley de Alquileres, que genera que el beneficio por la renta no llegue a cubrir la inflación. Es por eso que ha aumentado tanto la oferta de inmuebles para vender y ha bajado la de alquileres”, contó el economista.

Dicho de otra forma, Daniel Garro consideró oportuno comprar bienes inmuebles, siempre que no se usen para alquilar. “Hay que tener en cuenta además el riesgo que implica esa clase de inversiones en Argentina, considerando que los gobiernos en cualquier momento sacan una ley de intervención del mercado”, insistió.

“Fuera de esto, está claro que a los ahorristas chicos les conviene directamente guardar los dólares en el colchón. A los medianos y grandes en cambio, les recomiendo que busquen obtener rentas en dólares colocando sus ahorros fuera de Argentina -como acciones, títulos en el exterior o ADR (American Depositary Receipt)-, lo cual es mucho más seguro”, concluyó el experto.

