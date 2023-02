Los 15 videos que no logró borrar el cuestionado Javier Ferrer

Javier Ferrer

“No dudes en cambiar el rumbo de tu vida si es aburrida o poco próspera. Un gran futuro lleno de buenas prosperidad te espera. ¿Hasta cuando estarás estancado?”.

“Cambiá tú mentalidad de trabajador frustrado. Hay que generar y aprender”.

“Las sociedades son la solución a todo. ¿Entendés?”.

Los mensajes de Javier Ferrer resuenan aún en Instagram, en una cuenta paralela que seguramente se llegó a borrar luego de huir de Internet. No por simples dejan de ser muy peligrosos.

El supuesto asesor de inversiones, que mostraba lujos online, denostaba la cultura del trabajo, y que una fuente oficial definió hoy como un “trucho total”, dejó algunas huellas de sus dudosos consejos. No pocos los equipararon con los de Leonardo Cositorto, el creador de Generación Zoe que terminó preso acusado de estafa.

El miércoles, Infobae contó su historia y pocas horas después borró todo su contenido online. Ahora, según dio a conocer hoy este medio, la AFIP lo investiga junto a un grupo más grande de supuestos influencers que actúan como “asesores de negocios” en las redes. Creen que, por lo menos evadió ya que cobraría altas sumas por las representaciones de sus contenidos y por publicidad no tradicional sin estar registrado.

A continuación, 15 videos con las promesas y “consejos” más insólitos del supuesto experto que en dos días se borró de todos lados.

1 - Un proyecto inmobiliario para “ganar en dólares”

Un supuesto proyecto inmobiliario

“Yo no te puedo presentar cosas que no sean prolijas”, dice Ferrer y vende uno de sus supuestos proyectos inmobiliarios de lujo.

“Acá, vas a poder aprender a generar plata. Es aspiracional”, asegura mientras promociona el emprendimiento llamado Renacer mientras se baja de su descapotable. Está vendiendo supuestos lotes en zona Oeste como inversión: luego asegura que se pueden vender con grandes ganancias en dólares.

“Vas a vender-comprar, vender-comprar, no te vas a ir más”, promete y ofrece información en links que no llevan a ninguna parte.

2 - Odio a los “normales”

Normales

Ferrer llama despectivamente “normales” a las personas que trabajan 8 horas. E invita a no serlo siguiendo sus consejos.

“A lo que tengo miedo es a reencarnar en una persona normal”, dice entre risas.

3 - Anti oficina

"Ir a trabajar a todos los días a un lugar no sirve para anda", dice

Ferrer afirma que ir a trabajar a todos los días a un lugar no sirve para nada.

Dice que conviene emprender y que “encerrados no van lograr nada. A diferencia de lo que hago yo, que logro mucho más de lo que podés hacer ahí adentro”.

4 - Anti 9 a 18

Un asesor financiero anti-oficina

“Hola, normal. La plata se gana pensando, accionando y generando. Si crees que tus objetivos los vas a lograr trabajando de 9 a 19, estás muerto”, asegura.

5 - “No va más buscar un trabajo”

"Andá a generar, a buscar un negocio", le dice a sus seguidores

“No se habla de buscar un sueldo, andá a generar, a buscar un negocio. Cambia. No va más buscar un trabajo”, aconseja.

6 - Los servicios que vende

Los cursos online que vende

En este video promociona su plataforma, The Luxury World, como “una escuela de 2023, no de una de 1930 que te hace estudiar libros y de la que salís con un título″ .

Dice que es un lugar para preguntar y generar con cursos de bienes raíces, cripto y marketing de afiliados. “Y zooms donde te hablo y te voy llevando el tiempo que estés, un año, dos años. Con el tiempo te vas dando cuenta cómo vas cambiando”, promete.

7 - Como no “envejecer sin ilusiones”

Cuidarse no alcanza

“Te cuidás porque le querés poner onda a la vida y terminás 9 horas en un lugar. Matás toda la ilusión que tenés porque no producís nada, te consumís... y te mató. No aguantás haciendo deporte. Si tu vida no avanza, envejecés sin ilusiones”.

8 - Insólita estrategia para evadir y evitar las cartas documento

Recomienda "no poner nada a tu nombre"

El insólito consejo para no poner cosas “a tu nombre”.

Hay que tener sociedades distintas por cada inversión, recomienda para “ver pasar las cartas documento”

9 - El peor error del emprendedor

Insólitos consejos para emprendedores

Dice que el peor error del emprendedor es pensar en procesos. “Hay que tomar acción y luego el proceso. Sino te quedás toda la vida con la frustración”, recomienda.

10 - “Soy todo natural”

"Natural", desde el gym

Desde el gimnasio asegura que no toma nada, que está “natural”. Ni creatina, ni vitaminas, sólo aminoácidos “de chico”.

“Lo que importa es la voluntad y que los suplementos son para una determinada edad, no para los jóvenes”, asevera.

11 - También tiene un libro

También es escritor

Recomienda su libro digital “Mentalidad” con los 10 ítems para que se “te abra un poco la mente”.

12 - “Seguime para que te vaya bien”

Consejos desde la pileta

Desde una piscina vuelve a fustigar el mundo del trabajo.

“Te mintieron toda la vida, la película es otra. Ponete a hacer algo, y ese algo es seguirme mí y fijarte en lo que yo hago. Así te va a ir bien, empezá de una vez”, dice.

13 - Los culpables, según Ferrer

La receta de Ferrer para cambiar

Sus consejos para “empezar el cambio” desde la mentalidad y el pensamiento.

“No es solo dejar de ir trabajar. Te encasillaron, te arruinaron tu creatividad, tu crecimiento mental. No es culpa tuya”.

14 - Exige ceder para ganar

Pide dejar algo, lo que sea, e invertir en él

Esta vez aconseja ceder algo para progresar y ganar en dólares, pero para eso hay que entrar el The Luxury World.

“Deja las medialunas, el mate, el cigarrillo. Deja algo. No es ir a trabajar, te engañaron de chiquito”, dice.

15 - “Tenés que cambiar la mentalidad”

Un discurso para promover supuestas inversiones inmobiliarias

En una supuesta entrevista sobre el negocios inmobiliarios, en la que aconseja invertir, vuelve a hablar en contra del trabajo convencional y pide a sus seguidores “cambiar la mentalidad”.

“El 90% de la gente tiene un modelo, una estructura que le generan para que no salga de ese sistema que te lleva a no crecer, y siempre depender de algo o alguien”, asegura.

