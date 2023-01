Siete de cada diez argentinos no está conforme con su empleo, el número más alto de la región

Siete de cada diez argentinos dice no estar conforme con su situación laboral

Un informe reveló que los trabajadores argentinos son los más insatisfechos con sus situaciones laborales en la región de América latina.

Un Unicornio ofrece más de 100 trabajos en Argentina: cómo hacer para postularse y cuánto paga La empresa líder del comercio electrónico en América Latina informó qué vacantes tendrá disponibles en el comienzo del año. Cómo enviar el CV y cuánto se puede ganar VER NOTA

Se trata del Balance 2022 y expectativas 2023 del portal de empleos Bumeran, según el cual casi 7 de cada 10 asalariados en Argentina no están conformes con su empleo. Este número no sólo es el más alto de la región, sino que también se ubica por encima de los resultados que se obtuvieron en las ediciones previas del mismo estudio.

En Argentina, el 67% de las personas encuestadas respondió que no estaba conforme con su trabajo, mientras que en Perú el 40% dijo lo mismo, en Ecuador el 57%, en Chile el 60% y en Panamá el 66 por ciento.

La inconformidad laboral en Argentina a lo largo de los últimos 3 años. (Bumeran)

“El 67% de las personas argentinas que participaron de nuestro estudio no está conforme con su trabajo. En 2021, el 64% no lo estaba. En el 2020, el 66% respondía de esta forma. En otro estudio realizado durante el 2022, les preguntamos si querían renunciar a su empleo; en aquella ocasión el 71% respondió que sí. Sin dudas, la pandemia generó cambios irreversibles en el mundo laboral: hoy las personas quieren trabajar de lo que les gusta”, afirma Federico Barni, CEO de Jobint.

Qué carrera hay que estudiar para ganar más de USD 1.000 al mes en menos de un año En plena expansión, en la industria del software existen algunas ramas de especialización que permiten buen retorno en corto plazo VER NOTA

En lo que respecta a los motivos de la inconformidad, el 61% de los argentinos dijo que no está conforme con su sueldo, aunque al comparar con ediciones anteriores del estudio, se observa que esta disconformidad bajó, ya que en 2021 el 70% no estaba satisfecho con su remuneración, y el 63% en 2020.

El 61% de los argentinos no está conforme con su salario. (Bumeran)

Ante la pregunta por qué aumento salarial pedirían, el 33% dijo que solicitaría entre un 20 y un 40% de aumento; el 26% respondió que entre un 15 y un 20 por ciento; el 25% dijo que más del 40 por ciento; el 13% contestó que entre un 10 y un 15%; y por último el 3% restante dijo que entre un 5 y un 10 por ciento.

Empleo: Argentina mejoró, pero tiene una de las peores expectativas de contratación de la región Según una encuesta de Manpower, hay más empresas pensando en sumar personal que firmas preparando despidos. A nivel global, las perspectivas de contratación casi triplican a las locales VER NOTA

“En el 2022 realizamos un estudio que arrojó que, con 632 dólares MEP por mes, el salario argentino promedio es el más bajo de la región. No llama la atención, entonces, que los argentinos quieran incrementos salariales superiores a los que desean el resto de los países”, explicó Barni.

Los aumentos salariales que pedirían los trabajadores en Argentina. (Bumeran)

En contraste a estos datos, la percepción de los trabajadores argentinos respecto a su año laboral es buena. Frente a la pregunta “¿alcanzaste los objetivos laborales que tenías determinados para el 2022?”, el 72% respondió “sí, estoy muy conforme” y solo un 28% dijo no haberlos cumplido.

Luego, consultados sobre los logros del 2022, el 37% dijo que consiguió el empleo que buscaba, el 36% dijo que obtuvo un aumento salarial, el 16% logró un ascenso, el 15% ganó un bono o premio, el 13% dijo que pudo trabajar menos horas, y el 25% respondió “otros logros”.

El 69% de los argentinos dijo que buscará un ascenso en el 2023. (Bumeran)

Ahora bien, en lo que respecta al 2023, el 56% de los argentinos dijo considerar cambiar de rumbo laboral durante este año, el 28% dijo que lo considera debido a que no se encuentra cómodo con su empleo, y solo el 16% respondió que no planea grandes cambios.

Esto se traduce en que el 84% de los argentinos encuestados planea cambiar de rumbo laboral durante el 2023.

¿Cuáles son las expectativas laborales en 2023 para quiénes tienen y quiénes no tienen empleo? En Argentina, el 51% espera conseguir un trabajo y dejar de estar desempleado o desempleada, el 20% quiere cambiar de trabajo, el 19% es muy optimista, el 4% no tiene expectativas, el 3% desea ser ascendido, el 2% no cree poder cambiar de trabajo, y el 1% no estima conseguir trabajo.

Sumado a esto, el 69% de los trabajadores argentinos respondió que busca un ascenso durante el 2023, mientras que el 31% restante respondió que no busca ascender en su trabajo.

Por último, para lograr mejorar sus situaciones laborales, el 72% de los argentinos dijo que planea hacer un curso o capacitación durante el 2023, para mejorar sus habilidades y así poder acceder a ascensos o mejores empleos.

Seguir leyendo: