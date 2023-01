Le pagaron por no trabajar durante dos meses: cómo hizo una ejecutiva para tomarse un período sabático y por qué lo recomienda

Cómo tomarse dos meses sabáticos pagos en el trabajo para recuperar la energía y mejorar el rendimiento Shutterstock 162

La directora creativa de una agencia de marketing contó el efecto positivo de su experiencia al tomarse dos meses “sabáticos” sobre su salud mental y su trabajo.

Crissie Hoskins, ejecutiva de la agencia de marketing Stoltz Group, relató su vivencia en un artículo para Business Insider.

“Durante ocho semanas este verano (boreal) no trabajé. Todavía estaba empleada, pero no respondí a un correo electrónico, no participé en una reunión ni chateé con un cliente por teléfono. Durante dos meses, simplemente pasé tiempo con mi familia y recargué mis baterías”. “Y, a pesar de todo, no me despidieron, no hubo una reprimenda formal y me pagaron todo el tiempo. De hecho, fue idea de mi empleador”.

“Trabajo para Stoltz, una agencia de marketing independiente, propiedad de mujeres y dirigida por mujeres en Boise, Idaho. La compañía instituyó recientemente una nueva política en la que los empleados que han trabajado en la empresa durante 10 años obtienen un bono de USD 1.000 y, como experimenté, un año sabático pagado de ocho semanas”.

“Entonces, cuando recientemente crucé ese umbral de 10 años, me convertí en el primer miembro del equipo en hacer las valijas y desconectarme durante dos meses”, indicó.

“Los años sabáticos no son solo para académicos, también son para personas como yo que han comprometido sus carreras con el mismo empleador y se han ganado un descanso prolongado. Como dice la política de mi empresa: ‘Cuando te quedas con nosotros, nos quedamos contigo”.

Crissie Hoskins, directora creativa de la agencia de marketing Stoltz Group.

“Pero estos descansos prolongados también son más que una simple palmadita en la espalda. En medio del llamado a mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida (o la armonía entre el trabajo y la vida, como me gusta decir) que comenzó con la pandemia de COVID, los empleadores se esfuerzan por mantener satisfechos a sus empleados”.

“Los años sabáticos brindan una cobertura proactiva contra el agotamiento de los empleados, un antídoto para el desgaste y una protección contra la pasión por los viajes profesionales”.

“Algunos empleadores argumentan que ofrecer tiempo libre pagado no ayudará a mantener a los empleados, pero mi año sabático me apasionó más que nunca por mi trabajo y mi lugar de trabajo”, subrayó.

“Cuando me dirigía a mi año sabático, me preocupaba no poder tomarme realmente un tiempo libre: mis tendencias perfeccionistas pueden convertirme fácilmente en un adicto al trabajo. Pero tres días después, mi computadora portátil estaba cerrada, y permaneció cerrada”. “Y aunque tenía grandes planes para hacer frente a mi interminable lista de cosas por hacer, eso no fue lo que me impidió preocuparme por lo que estaba pasando en la oficina”.

“No limpié mi despensa ni comencé ese libro que todavía está en mi mesita de noche como lo había planeado; en cambio, simplemente prioricé estar presente con mi esposo e hijos. Maratones de cine, un viaje a Disneyland, pizzas caseras (gracias al horno de pizza que compré con el bono de mi empresa)”.

“Mi año sabático no fue una anomalía: las investigaciones muestran que los años sabáticos ayudan a los empleados a combatir el agotamiento y mejorar su bienestar”.

Pura ganancia

“Como señaló el psicólogo organizacional y autor David Burkus en un artículo para Harvard Business Review, “aquellos que tomaron años sabáticos experimentaron una disminución en el estrés y un aumento en los recursos psicológicos y el bienestar general”.

También escribió que “esos cambios positivos a menudo permanecieron mucho después de que los que se tomaron el año sabático regresaron al trabajo”.

“Los efectos intangibles de mi año sabático, tanto la inversión que Stoltz hizo en mí como ser humano como la confianza que tienen en mí, han tenido un tremendo impacto en mí después del año sabático. Me siento inspirado, motivado, honrado y verdaderamente visto y escuchado”.

“Hace que presentarse y trabajar duro sea muy fácil. Especialmente en mi campo, donde solo entre el 12 % y el 16 % de los directores creativos en diseño, concepto y cine son mujeres, la retención es esencial”.

“Nuestro equipo de liderazgo ejecutivo está compuesto exclusivamente por mujeres, y nuestro equipo ejecutivo de gestión está compuesto en un 88 % por mujeres”.

“Y aunque ciertamente he tenido jefes y mentores masculinos en mi carrera a quienes admiro, descubrí que trabajar para una empresa dirigida por mujeres crea un ambiente de trabajo sincero y genuinamente empático”.

“Después de dejar una breve temporada en otra agencia con sede en Boise en 2015, decidí volver a unirme a Stoltz. A pesar de pasar dos años en la otra empresa, Stoltz honró mi mandato completo de 10 años. Políticas y liderazgo como ese no sorprenden que más de la mitad de los estadounidenses quieran trabajar para empresas dirigidas por mujeres, según un estudio de Harris Poll”.

“Las políticas compasivas también ayudan a mantener a las mujeres cerca y en roles de liderazgo”.

“Al final del verano, regresé a un equipo que todavía me apoya, anima e inspira. Lo digo en serio cuando digo que los extrañé. Y dado que pasamos un tercio de nuestra vida en el trabajo (o unas 90 000 horas) con nuestros colegas, es imperativo que las empresas cuiden al ser humano en su totalidad”.

“A medida que nos preparamos para un nuevo año con nuevas estrategias comerciales, más empresas deberían considerar seriamente cómo sería un programa sabático en su organización. Puede ser solo la diferencia entre el desgaste y la retención: un lugar de trabajo que te quema o llena tu copa”, concluyó.

