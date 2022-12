En los primeros 11 meses del año, la provincia de Buenos Aires recibió más de $500.000 millones por sobre lo presupuestado por la Nación

Crédito: Presidencia

Entre enero y noviembre de 2022 el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que encabeza el exministro de Economía Axel Kicillof, recibió un extra de $ 500.000 millones respecto de las transferencias estimadas en el presupuesto nacional.

Coparticipación: respaldo, dudas y críticas de los intendentes a la decisión del Gobierno de no acatar el fallo de la Corte En el oficialismo ya sacaban cuentas de cómo iba a impactar la resolución del máximo tribunal en lo que respecta a la transferencia de recursos. La oposición habla de un peligro republicano y empuja a Kicillof a pelear por más fondos VER NOTA

Unos $250.600 millones le llegaron vía “transferencias automáticas”, en función de la ley de Coparticipación Federal, debido al fuerte aumento de la recaudación de impuestos coparticipables por parte de la Nación. Otros $250.522 millones le fueron transferencias “discrecionales”, esto es, decididas con criterio político por parte del gobierno nacional.

Los datos corresponden al análisis de las relaciones fiscales federales de noviembre de la consultora Aerarium, que encabeza Paulino Caballero, exsubsecretario de Relaciones con las Provincias, cargo que ejerció en el gobierno de Mauricio Macri.

Macri y Rodríguez Larreta destacaron el fallo de la Corte sobre la coparticipación: “El fin del populismo está cada vez más cerca” Este miércoles, el Máximo Tribunal le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de la coparticipación y el ex Presidente, junto al jefe de Gobierno local, se manifestaron a propósito de la sentencia. Qué medidas evalúa tomar la administración porteña VER NOTA

En materia de transferencias automáticas y para el acumulado de once meses, dice el informe, las 24 jurisdicciones (esto es, 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA) recibieron un total de $1,17 billones (millones de millones) por arriba de lo presupuestado, con un máximo de $250.600 millones para Buenos Aires y un promedio de $40.000 millones para el resto de las jurisdicciones, inferior al “excedente” que Kicillof recibió solo el mes pasado: $58.000 millones.

Esas transferencias en exceso de lo presupuestado equivalen al 1.4% del PIB y se deben en un 99% al fuerte aumento de la recaudación del IVA, impuestos internos y Ganancias.

La cara del cliente

En cuanto a las transferencias que los manuales fiscales califican de “discrecionales”, esto es, asignadas con criterio político, según la relación entre distritos y las situaciones que van surgiendo (por caso, provincias afectadas por incendios, inundaciones o algún tipo de emergencia) la provincia de Buenos Aires recibió $250.522 millones entre enero y noviembre. “En el marco del Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FFF), creado con la coparticipación detraída a la CABA, se giraron $98.776 millones y adicionalmente el Tesoro asistió directamente a la Provincia con $54.079 millones. Como resultado, interanualmente las transferencias a la PBA pasaron del 38.4% al 42.5% de participación en el total. Muy atrás le siguen en importancia CABA, Santa Fe y La Rioja con el 5.6%, 5.6% y 5.5%, respectivamente. En el extremo opuesto se encuentran Jujuy (0.8%), Tierra del Fuego (0.7%) y Chubut (0.7%)”, dice el informe.

El gráfico muestra en celeste los fondos "excedentes" respecto de lo presupuestado que recibió cada distritos por transferencias "automáticas"

A noviembre de 2022, destaca otro pasaje, las transferencias discrecionales totales aumarn $589.579 millones, giradas vía “Obligaciones a Cargo del Tesoro” por más de $180.751 millones, con la Provincia de Buenos Aires y La Rioja como principales beneficiarias, debido a $152.855 millones del Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FFF, creado para Buenos Aires con los fondos que en septiembre de 2020 el gobierno nacional decidió recortarle a CABA) y asistencia directa del tesoro nacional y $19.808 millones de “ExtraCopa”, respectivamente. Por último, agrega el informe, Tucumán se agregó como beneficiario de fondos del ministerio de Economía nacional, recibiendo $7.650 millones.

Axel Kicillof: “El fallo sobre la Coparticipación es una verdadera inmundicia, una decisión partidaria” El gobernador bonaerense criticó en duros términos la resolución de la Corte Suprema, que ordenó restituirle fondos a la Ciudad de Buenos Aires. “Es un atentado contra el federalismo y contra la democracia”, disparó VER NOTA

A continuación, las principales observaciones del informe de Aerarium, que además de las transferencias automáticas por coparticipación y las discrecionales consigna transferencias de capital (para inversiones y obra pública), “Adelantos del Tesoro Nacional”, financiamiento de la Anses a cajas provinciales de jubilación y transferencias a Municipios.

Transferencias automáticas

En noviembre siguieron a buen ritmo, con un crecimiento interanual del 106% (5,8% descontada la inflación), dinamismo debido al crecimiento del 130% en la recaudación del impuesto a las Ganancias (en parte, por efecto de la segunda cuota del “pago extraordinario” a cuenta del tributo sobre sociedades) y, en menor medida, del IVA. Así, el volumen de transferencias automáticas alcanzó un record mensual de $688.600 millones. Un 11% de los envíos ($77.600 millones), dice el informe, se debe a la restitución a las provincias del 15% de la masa coparticipable realizada a mediados de 2016, debido a un fallo de la CSJ que en noviembre de 2015 ordenó al gobierno apenas electo devolver esos fondos las provincias. Aerarium destaca también que, a diferencia de lo observado a lo largo de 2021, CABA tuvo un mejor desempeño que las demás jurisdicciones, pues desde enero 2022 se “normalizó” la tasa de variación luego de la quita que sufrió a lo largo de todo 2021.

El informe agrega que en los primeros 11 meses, los giros automáticos a provincias acumularon $5.76 billones, 82,1% más que en igual período de 2021, y equivalentes al 6,9% del PBI. En noviembre, quien más ganó por ese concepto fue la Provincia de Buenos Aires (un aumento de $53.800 millones), en tanto las demás jurisdicciones recibieron en promedio $8.600 millones adicionales cada una. Además, en el acumulado de 11 meses la “distribución Primaria Ampliada” fue del 48,7% de la recaudación nacional y no hubo transferencias del BCRA al Tesoro Nacional.

Transferencias discrecionales

En noviembre siguieron cayendo en términos reales. “La caída real se explica básicamente por el incremento de la inflación, con una modesta suba nominal que concentra solo los fondos adicionales a la Provincia de Buenos Aires”, dice el informe, que precisa allí los $250.522 millones recibidos en el acumulado de 11 meses por la gestión Kicillof, debido a la creación del FFF y asistencia del Tesoro, según el detalle citado más arriba. De este modo, la provincia de Buenos Aires recibió el 42% de los fondos asignados por esta vía, contra 38% que había percibido en igual período de 2021.

En los primeros 11 meses, Buenos Aires recibió 42,5% de las transferencias discrecionales, más que la suma de los 10 distritos que le siguen

Transferencias de capital

Estos fondos, para financiar obras e inversiones, se desplomaron: 44% en términos reales e incluso en términos nominales. “A noviembre de 2022 se lleva ejecutado solo el 75% del bajo presupuesto asignado y representando el 18% de las transferencias discrecionales totales. “Las provincias que más fondos recibieron para obras públicas fueron Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán y La Rioja entre otras. Como furgón de cola están CABA, Chubut y Jujuy”, dice el informe que nota también que Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja fueron las únicas que experimentaron subas reales importantes. Los principales orígenes de fondos y ejecutores de obras son el Ministerio de Obras Públicas, Vialidad Nacional y el Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento, que ejecutaron el 57% del total de transferencias de capital a provincias. El Ministerio de Vivienda y Hábitat, en línea con su desempeño de 2021, solo participó en un 10% del gasto de capital en lo que va de 2022. Como se observa en el gráfico de arriba, es necesario sumar lo recibido por los siguientes 10 distrito que le siguen en el reparto (desde CABA y Santa Fe, con 5,6% cada una, hasta Misiones, con 2,4%) para situarse levemente por debajo de lo recibido en concepto de fondos “discrecionales” por el gobierno bonaerense.

Adelantos del Tesoro Nacional

Entre enero y noviembre se distribuyeron en total $21.655 millones del fondo de ATN, una caída interanual real del-18%. Se destacan las transferencias a La Rioja ($3.767millones), Buenos Aires ( $2.673 millones), Santiago del Estero ($1.571 millones), que junto a Chaco y Misiones se llevan casi el 50%. “Estos fondos son girados con fines políticos a las provincias oficialistas, ya que estás poseen excedentes financieros que no justifican una asistencia de emergencia del fondo de ATN, creado para tal fin por la ley 23.548″, dice un pasaje del informe, que precisa además que del presupuesto de ATNs para 2022, de $33.881 millones, le ejecutó en 11 meses solo el 64%, lo que deja al Ministerio del Interior un margen de $67.000 millones, pues se calcula que ese fondo recaudará recaudará unos $100.000 millones.

Financiamiento del ANSES a Cajas de Jubilación Provinciales

El informe recuerda que la Ley 27.260 de “Reparación histórica para jubilados y pensionados” estableció el esquema de financiamiento del déficit de cajas no transferidas mediante una Armonización de Sistemas Previsionales Provinciales e instruyóa la Anses a acordar con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos la compensación de eventuales asimetrías con las provincias que sí transfirieron sus Cajas a la Nación. Por ese concepto, en 2022 la Anses financió las cajas de Chaco por $4.500 millones y de Santa Cruz por $2.091 millones, aunque estos distritos no cuantificaron su situación ni llegaron a un acuerdo formal con la Anses “generando inequidades con el resto de provincias”.

Transferencias a municipios

Según Aerarium, entre enero y noviembre la asistencia directa del Gobierno Nacional a municipios fue de $79.879 millones, el 93% fue destinado a gastos de capital y los municipios bonaerenses (que detenta 38% de la población nacional) recibieron el 61 por ciento de las transferencias, muy por sobre las comunas de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, que le siguieron con el 7%, 6% y 4%, respectivamente.

Con todo, la asistencia directa de Nación a Municipios en los primeros 11 meses de 2022 es casi un ejemplo de ecuanimidad si se compara con la situación verificada en el quinquenio 2010-2014. El cuadro de arriba, de un estudio de la Auditoría General de la Nación, muestra que en ese período 8 municipios de Santa Cruz, con cerca de 0,5% de la población del país, recibieron entonces el 56% de los fondos, mientras La Matanza, donde reside el 5% de la población nacional, recibía apenas el 1 por ciento. Altri tempi.

Seguir leyendo: