Dólar hoy en vivo: a cuánto abre este miércoles 30 de noviembre y cuál es el precio minuto a minuto

El dólar soja 2 aportará recursos clave para fortalecer el financiamiento hasta fin de año La medida garantiza un piso de $160.000 millones en concepto de retenciones, lo que descomprime parcialmente la presión sobre el Banco Central para volver a emitir en auxilio del Tesoro

El Gobierno espera los fondos del dólar soja 2 para cerrar las cuentas del año. REUTERS/Cristina Sille/Archivo

Al menos hasta fin de año, el impacto de la segunda edición del dólar soja 2 será maná del cielo para el Gobierno. Quedarán para el verano dificultades no menores una vez finalizada la vigencia del tipo de cambio diferencial a $230 pero, en el cortísimo plazo, en el Ministerio de Economía sólo computan dos beneficios clave para llegar sin sobresaltos a fin de año. En primer lugar, no sólo el Banco Central logrará acumular un colchón de reservas para cumplir la meta con el Fondo Monetario fijada en USD 5.000 millones, y en el mejor de los casos facilitar el tránsito hasta marzo, cuando se restituye el flujo estacional de divisas del campo. También el Tesoro recibirá un caudal de recursos que, a la luz de las dificultades que está encontrando ya no sólo para obtener nuevo financiamiento sino incluso para renovar los vencimientos pendientes, resultan vitales para cerrar las cuentas de 2022.