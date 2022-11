Hasta que salga el último viajero hacia Qatar, el dólar libre seguirá muy demandado y con precios firmes

Foto de archivo: hinchas argentinos alientan a la selección de fútbol. REUTERS/Peter Cziborra

La suba del dólar que acumula alzas de casi 10% en las primera parte del mes, preocupa al equipo económico, que se opone a la idea del Banco Central de no subir las tasas de interés y evalúa un nuevo dólar soja y en aumentar las tasas. La idea tomó más fuerza cuando se conoció el informe de Moody’s.

La calificadora de riesgo puso sal sobre las heridas de los inversores al señalar que “la exposición de los bancos argentinos a la deuda del gobierno y del Banco Central –mayormente denominada en moneda local– ha aumentado recientemente y plantea riesgos sistémicos para el sector financiero”.

Sin embargo, atenuó el dramatismo de su definiciones al señalar que “la calidad de cartera de los bancos se ha contenido; los niveles de liquidez tanto en moneda local como extranjera siguen siendo amplios; los niveles de capital han aumentado y la rentabilidad sigue siendo adecuada”.

Gabriel Torres, vicepresidente senior de Moody’s alertó que “como la inflación ya está casi en el 100%, una crisis cambiaria repentina podría llevar al Banco Central y al Gobierno a congelar o confiscar los depósitos y ahorros en pesos para limitar las presiones sobre el tipo de cambio”. Pero aclaró que ve este escenario como de “baja probabilidad”.

El analista financiero Christian Buteler opinó sobre el polémico informe. “Estoy en desacuerdo porque este Gobierno si tiene que emitir para pagar la deuda en pesos lo hará. Puede haber otras consecuencias por la emisión, pero no veo algún riesgo crediticio local. No creo que este Gobierno se vaya con un default o reperfilamiento como hizo Hernán Lacunza (ministro de Hacienda de Mauricio Macri). Emitirá o subirá tasas o una combinación de ambos y la deuda será problema del Gobierno que viene. Por eso sería inteligente del lado de la oposición no fogonear con este problema”.

El dólar respondió a la situación con nuevas y fuertes alzas. “Los dólares estaban en los mismos valores que hace tres meses cuando aumentaron todos los precios de la economía a un ritmo de casi 7% mensual y hubo una emisión cercana al billón de pesos. No era sostenible la situación. A esto hay que sumarle los viajes a Qatar para ver al Mundial donde si pagás con tarjeta te cotizan el dólar a $338 y si sumás el 1,2% del impuesto a las tarjetas se te va a $345, mientras el “blue” cotizaba hasta hace dos días a menos de $300. Yo creo que va a seguir subiendo y creo que el precio del dólar tarjeta te marca el piso, no el techo”.

Por la demanda de los que viajan al Mundial, el dólar libre o “blue” subió $6 a $ 308 y quedó muy pedido para hoy. Seguirá sostenido hasta que parta el último viajero al Mundial de fútbol.

A su vez, los dólares financieros subieron más de 2% con un elevado monto de negocios de USD 237 millones que es 20% más elevado que el habitual.

El alza de las divisas coincidió con el aumento de los precios de los bonos que se utilizan para hacer estas operaciones. El AL30D subió 2,2% y está en una paridad de USD 22,90 contra 18,50 del día en que asumió Sergio Massa. El GD30D que se utiliza para el contado con liquidación creció 1,5% y cerró a USD 26,60 y se resiste a perforar el techo de UDS 27.

En estas circunstancias, el MEP subió $6,92 (+2,3%) a $ 308,98, mientras el contado con liquidación anotó un aumento de $5,50 (+1,7%) a $324,62.

En lo que va del mes el “blue” aumentó 6,21% y le gana ampliamente a la inflación y a los plazos fijos. El MEP creció 8,9% y se ha convertido en la mejor inversión de noviembre.

La suba del dólar está alimentada, entre otros, por los pesos que está emitiendo el Banco Central para comprar Bonos CER que vencen en 2023 y 2024 en cantidades cercanas a los $1.000 millones.

Pero mientras atiende este frente, el Banco Central tiene que lidiar con las importaciones. El dólar mayorista subió 33 centavos y bajó su ritmo de devaluación a 6,3% mensual. El Central por primera vez desde hace 12 ruedas, pudo comprar y se alzó con USD 5 millones que no evitaron que las reservas pierdan USD 79 millones a 37.788 millones por la fuerte caída del yuan que cotizó a 7,10 por dólar, 5 centavos más elevado, lo que representa para las reservas una caída de casi USD 100 millones.

Los bonos de la deuda en dólares siguieron en alza. El Global 2041 aumentó 3,45% y el resto tuvo alzas superiores a 1%. Por eso el riesgo país bajó 51 unidades (-2,1%) a 2.330 puntos básicos y está a punto de perforar el piso de 2.300 puntos.

A los países emergentes no le fue tan bien como a la Argentina. El EEM, el índice que los representa, perdió 1,7%. Lo grave fue la caída de Brasil. El Ibovespa de la Bolsa de San Pablo cayó 2,58% y el Banco Central tuvo que intervenir para atenuar la suba del dólar que cerró en 5,40 reales. “Este caída del real de 1,10% habilitaría un objetivo de 5,50 reales por dólar, lo que va a afectar a la Argentina porque Brasil es su principal socio comercial, señaló el trader Esteban Monte.

La Bolsa con negocios por $2.311 millones tuvo una toma de ganancias lógica ante la suba del dólar. El S&P Merval, el índice de las acciones líderes, perdió 0,67% en pesos y 2,4% en dólares.

Los ADR’s -certificados de tenencias de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- operaron $5.346 millones pero se contagiaron del mal humor de los mercados neoyorquinos que sucumbieron ante la fortaleza de las ventas minoristas que presagian que la inflación de noviembre y diciembre pueden ser más altas. Los certificados tuvieron un panel donde predominó el rojo en los precios.

Para hoy se espera que siga la fuerte presión compradora sobre el dólar. No sucedió nada que haga desistir a inversores institucionales y ahorristas de dolarizar sus carteras.

Los dólares están alimentados por los pesos que se van de los bonos del Tesoro y que preanuncian que la licitación de mañana puede ser complicada para que el Gobierno financie los vencimientos. Se espera que la mayor oferta provenga de los organismos estatales que tienen bonos en su poder.

