La ministra de Trabajo no descartó la implementación de un bono para los trabajadores

La ministra de Trabajo, Kelly Olmos (NA)

La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, no descartó que el Gobierno avance en la implementación de un bono para que los trabajadores recuperen ingresos en medio de la escalada inflacionaria.

“Habitualmente para resolver los temas inflacionarios se hacen políticas de ajuste que pesan fundamentalmente sobre los sectores más débiles y eso es lo que este Gobierno quiere evitar”, manifestó la funcionaria del Poder Ejecutivo que remarcó que “el compromiso” de Alberto Fernández es “resolver el problema inflacionario sin que se afecte el vigor con el que se está generando empleo y, al mismo tiempo, a través de las paritarias, formular una gestión que nos permita que los trabajadores no pierdan frente a la inflación, y ponerlos en las condiciones de incluso poder ganar”.

“Si no quebramos el proceso inflacionario, ya sabemos... los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera”, advirtió Olmos quien destacó el rol del Ministerio de Trabajo en la reapertura de paritarias “a los efectos que trabajadores y empresarios adecuen la negociación que habían llevado hasta ahora a los efectos que este índice inflacionario no impacte negativamente”.

En este marco, también se refirió a los sectores de la economía informal que tienen altos “niveles de atraso” pero para los cuales el Gobierno destina “la política social”.

En diálogo con C5N, al ser consultada sobre su rechazo al aumento del 130% de reclama el gremio de Camioneros, Kelly Olmos explicó: “Dije ‘los trabajadores se merecen eso y mucho más’; ahora también acoté que todos tenemos una responsabilidad para quebrar la alta inflación”. No obstante aclaró que “las paritarias no tienen techo”.

Al respecto del sindicato conducido por Pablo Moyano, señaló que “está avanzando la negociación”: “Pensamos que van a acordar”.

Este lunes la ministra de Trabajo se refirió también a la posibilidad de establecer una suma fija o bono para que los trabajadores recuperen poder adquisitivo en medio de la alta inflación. Dijo que “se sigue estudiando”. “Este es un Gobierno no dogmático que ha aplicado bonos e incentivos de ese estilo cada vez que lo vio necesario”, agregó.

“Desde el punto de vista de las negociaciones, si uno evalúa como evolucionó el salario de quienes están incluidos en convenios colectivos, llegamos al 30 de septiembre con un salario que está 66,9% contra una inflación de 67,1%; no es el sector conveniado el que está perdiendo, el problema es el de los sectores informales que no están en el proceso inflacionario y que cuesta muchísimo incluirlos incluso en un proceso de bonos como estamos tratando de hacer en este momento a través de la política social”, planteó en relación al bono de 45 mil pesos destinado a los sectores que no acceden a ningún tipo de ingreso. “Primeros los últimos, dijo el Presidente, y lo estamos haciendo”, enfatizó la funcionaria del Gobierno.

En este marco, Olmos argumentó como foco de la crisis “la herencia macrista” en la que “los salarios perdieron en promedio 20% de su capacidad adquisitiva” y “la pandemia y la guerra con su impacto en alimentos y combustibles”.

“La alta inflación te da la sensación permanente de que estás perdiendo, hay que quebrarla sino no hay forma de encontrar una solución -como nosotros queremos- que es a favor de la gente”, resaltó la titular de la cartera de Trabajo.

Días atrás Olmos confirmó que realizará la convocatoria al Consejo del Salario durante la primera quincena de noviembre para discutir el Salario Mínimo.

