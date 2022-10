La curiosa mirada de una agencia internacional sobre los “14 tipos de cambio” que existen en la Argentina

La mirada de una agencia internacional sobre los múltiples dólares que existen en la Argentina

“Comprender la economía argentina requiere para muchos de un manual para lidiar con una inflación que este año superará el 100% y unos 14 tipos de cambio diferentes, aplicables según uno quiera viajar, acceder a un espectáculo o simplemente comprar dólares para ahorrar”, comienza un informe de la agencia internacional Reuters que intenta explicar el complejo escenario cambiario y monetario en el que viven día a día los argentinos.

El reporte, que lleva por título “¿Quiere viajar o ahorrar? Consulte antes cuál de los 14 tipos de cambio necesita en Argentina” recoge imágenes y declaraciones de turistas, residentes y un economista para contar cómo es que la economía local lleva adelante su marcha diaria.

“Me acaban de dar 286 (pesos) por el dólar blue y anoche he pagado 140 cuando he usado mi tarjeta de crédito al pagar la comida o al cancelar la noche del hotel. Es una sensación no muy agradable”, dice por ejemplo el turista peruano José Zegarra.

El reporte introduce a las distintas restricciones o “cepos” a los que recurrió el Gobierno para intentar conservar las reservas del Banco Central que confunden a muchos.

“Las personas no son libres para decidir lo que quieren hacer con sus propios recursos y están presos, siempre sujetos a que el Gobierno esté interfiriendo directamente en sus vidas”, señaló Eduardo Maehler, un trabajador autónomo de 37 años a la agencia internacional.

También releva las variedades de dólar que coexisten. Como el dólar libre o “blue”, en torno a $290, que se diferencia del dólar oficial a $159, el dólar para ahorro de $262, el dólar turista o de lujo en los $320, el “dólar Coldplay” para expectáculos de artistas extranjeros además de otros más antiguos como el MEP y el contado con liquidación.

Una agencia internacional relevó los múltiples tipos de cambio que existen en la Argentina (Roberto Almeida)

“Argentina tiene un único tipo de cambio oficial. Los restantes son ramificaciones que el propio mercado creó de acuerdo con la oferta y la demanda. Está claro que el banco central tiene el deber de preservar sus reservas y por ello se trabaja intensamente”, le dijo una fuente del Banco Central a Reuters.

“En la medida en que en Argentina el dólar oficial está cada vez más barato, lamentablemente vuelven a aparecer estos faltantes (de divisas), que tienen que ser rellenados con reservas del Banco Central y, a partir de ahí, de nuevo salen medidas para sacar más operaciones, más empresas y más gente del mercado oficial y ahí es donde empiezan a aparecer estos tipos de cambio raros que se inventan en Argentina”, dijo el economista Aldo Abram.

El especialista recordó que Argentina ya tuvo 22 controles de cambio en su historia, 21 de los cuales intentaron ser sostenidos en el tiempo y derivaron en graves crisis cambiarias y monetarias, en tres oportunidades llevando a procesos de hiperinflación.

“El costo de sostener el cepo en el tiempo ya lo sabemos: termina siempre en una crisis muy profunda”, dijo Abram.

El experto agregó que el país tiene desde hace décadas problemas estructurales que, según su criterio, podrían comenzar a resolverse con una reducción de la presión tributaria y del enorme gasto público del Estado, además de una reforma de la legislación laboral.

