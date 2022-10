Bono de Anses: Massa se reunirá con Raverta para definir un pago de fin de año para sectores que no reciben planes sociales

Sergio Massa y Fernanda Raverta se reunirán esta semana para definir el refuerzo alimentario

El Gobierno definirá esta semana implementar un nuevo bono para sectores más vulnerables, que se pagaría en los meses de noviembre y diciembre, según declaraciones del ministro de Economía Sergio Massa que en los próximos días se reunirá con la titular de la Anses, Fernanda Raverta para terminar de dar forma a este refuerzo de ingresos ayuda social que estaría destinada a personas sin ingresos y que no reciben ningún plan social.

“Estamos terminando una propuesta junto con la Anses para ponerla en la calle, operativa, a lo largo de los próximos siete días. Tengo una reunión pendiente con Fernada Raverta y con el presidente Alberto Fernández”, aseguró Massa en declaraciones radiales.

El bono va a ser instrumentado desde la Anses, donde tendrán que inscribirse las personas que cumplan con los requisitos para recibir la ayuda

El refuerzo alimentario estaría destinado a las personas en situación de más vulnerabilidad y está previsto que sea financiado por el programa de financiamiento exportador. “Hay una decisión de avanzar en los grupos de mayor riesgo con un refuerzo alimentario para adultos mayores, sin ningún ingreso, en noviembre y diciembre para que puedan acceder al mínimo básico alimentario”, dijo Massa.

Otro objetivo es dotar de máquinas y herramientas, de bienes de capital, a los sectores de la economía social, para garantizar que el beneficiario tenga trabajo y en lo posible recorra un camino hacia la economía formal. Y en paralelos avanzar para los grupos de mayor riesgo avanzar con un refuerzo alimentario para adultos sin ningún ingreso para que en noviembre y diciembre el estado los asista para que accedan al mínimo básico alimentario.

El bono va a ser instrumentado desde la Anses, donde tendrán que inscribirse las personas que cumplan con los requisitos para recibir la ayuda. Va a estar destinado a quienes no reciben ninguna ayuda social y están desocupadas. Para aquellas personas que no tienen un plan (como la Asignación Universal por Hijo o seguro de desempleo. “Son personas que sienten que el Estado no los está protegiendo”, agregó el ministro de Economía. El mecanismo de pago será definido por la Anses, según explicó Massa.

La Anses será el organismo que implementará el bono y su forma de pago

Desde el organismo señalaron que están trabajando en definir el alcance del refuerzo pero aun no está definida la fecha de la reunión entre Sergio Massa y Fernada Raverta. Luego habría una reunión de ambos funcionarios con el presidente Alberto Fernández.

El fin de semana pasado, al regreso de su gira por los Estados Unidos, Massa anticipó varias medidas económicas. Entre ellas, el aumento a no menos de $ 330.000 del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a partir de noviembre, teniendo en cuenta los aumentos salariales negociados en las últimas paritarias.

El ministro de Economía se reunirá con la titular de la Anses para terminar de dar forma a este refuerzo de ingresos ayuda social que estaría destinada a personas sin ingresos y que no reciben ningún plan social

También confirmó el programa “Precios Justos”, que negocia con un grupo de grandes empresas para que fijen por 90 días los precios finales que estarán impresos en el packaging de sus productos, de modo de aminorar la inercia inflacionaria.

La lista de medida se completó con el plan de financiación en 30 cuotas y tasas de interés bajas para la compra de televisores, acondicionadores de aire y celulares con el objetivo de movilizar niveles de actividad que habían empezado a mostrar signos de agotamiento.

