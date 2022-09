Premios ADE: fueron galardonados seis empresarios destacados por su excelencia y liderazgo en 2022

Miguel Galluccio y Ricky Sarkany, dos de los empresarios premiados por la Asociación Dirigentes de Empresa Nicolás Stulberg

La Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE) celebró la 24° entrega de los Premios ADE al Dirigente de Empresa destinados a aquellas personalidades que se han destacado por su labor para logra la excelencia y el liderazgo de sus organizaciones. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el edificio del Rectorado de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).

El objetivo del galardón es distinguir cada año a quienes realizan un aporte al desarrollo social, económico, científico y tecnológico del país. El galardón es de alcance nacional y busca reconocer el esfuerzo de quienes, desde su lugar de dirección, trabajan cotidianamente por la multiplicación del empleo, la producción de riqueza y, en consecuencia, por la permanente mejora en la calidad de vida de la comunidad donde operan.

En la edición 2022, los galardonados fueron:

- Miguel Galuccio (Vista Oil), en la categoría Industria;

- Darío Werthein (Vrio Corp), en la categoría Servicios;

- Ricky Sarkany (Sarkany), en la categoría Comercio;

- Federico Trucco (Grupo Bioceres), en la categoría Agroindustria;

- Mateo Salvatto (Asteroid), en la categoría Empresa y Comunidad;

- Christian Kardashian (Live Media), en la categoría Entretenimientos, Actualidad y Deportes.

Asimismo, este año se incorporó un reconocimiento especial para Graciela Fernández Meijide, “por su compromiso social y trayectoria en la defensa de los derechos humanos”, según explicaron en ADE.

La elección estuvo a cargo de de un calificado jurado integrado por reconocidas personalidades del ámbito empresarial y académico como la Dra. Graciela Adán, el Dr. Enrique Braun Estrugamou, el Dr. Martín Cabrales, el Dr. Jorge Castro, el Ing. Enrique Gobbée, la Sra. Teresa González Fernández, la Ing. Silvia Naishtat, el Dr. Gastón O’Donnell y el Dr. Adrián Werthein.

El jurado de los Premios ADE 2022 posa junto a los galardonados tras la ceremonia de premiación (Nicolás Stulberg)

El presidente de la Asociación Dirigentes de Empresa, Aizar Antonio Assefh, señaló que la sociedad “para poder sostener un crecimiento a largo plazo necesita buenos dirigentes, con liderazgo, bien formados e idóneos”. Destacó que hay muchos con esas cualidades aunque no siempre sean visibles y explicó que hacia allí apuntan los objetivos de la entidad que conduce.

Los galardonados dejaron sus impresiones sobre el momento que atraviesa la Argentina y sobre sus propias historias personales a la hora de recibir su premio. Miguel Galuccio, quien supo presidir YPF y actualmente encabeza Vista Oil, una de las principales empresas explotadoras de Vaca Muerta, señaló al recibir el galardón que mantiene su confianza en la Argentina y en particular en el sector económico que lo tiene como protagonista. “Confío en nosotros y en el país, la energía está en el mundo y está para quedarse. De la mano de las energías renovables, tanto el petróleo como el gas son dos recursos que seguirán siendo necesarios y que la Argentina puede valorizar”.

“El mensaje es de optimismo. Tenemos problemas, pero la Argentina está llena de oportunidades, creo que este país es muy rico en talento, y recursos, tenemos mucho para sacar y debemos aprovechar nuestro rol preponderante”, finalizó Galuccio.

Ricky Sarkany, Martín Cabrales, Fabiana Ricagno, Adrián Werthein y Miguel Galuccio (Nicolás Stulberg)

A su turno, Ricky Sarkany aseguró que en el escenario que ofrece la Argentina “ser empresario es como ser un equilibrista” pero que esa circunstancia, a la vez, constituye “una experiencia fascinante.

“Nuestro motor es es la creación constante”, dijo en referencia a las empresas que se dedican al diseño, y señaló que el incentivo que lo mueve en ese camino es mostrar nuevas cosas a los ojos de la gente. “Todos quieren ver cosas nuevas y ahí está nuestro desafío, en superar esas expectativas”, dijo Sarkany.

“A lo largo de 40 años de carrera yo he pasado muchos vaivenes de la economía, muchos momentos difíciles. Los argentinos tenemos la habilidad no sólo de saber cómo hacer nuestro negocio sino también de ser a la vez observadores de la realidad, no solo en cuanto a sus tendencias sino también en lo social y económico”, dijo el diseñador de calzado y moda.

“Nunca dejamos de ser optimistas. Nuestro desafío es simplemente despertarnos cada día y vivir la vida como si cada momento fuera un milagro”, concluyó.

Otro de los galardonados, Darío Werthein, señaló que el escenario actual obliga a rechazar “la violencia, que no es posible” y a “poner el hombro, acompañar y esforzarnos por encontrar una energía común”. Sin importar las ideas de cada uno, expresó, “es necesaria la integración entre quienes tienen diferencias para lograr una confluencia, una convivencia armónica, en la que unos y otros puedan aportar trabajo y crear riqueza”.

El presidente de ADE, Aizar Antonio Assefh, junto a Graciela Fernández Meijide, quien recibió un reconocimiento especial Nicolás Stulberg

La Asociación Dirigentes de Empresa fue fundada en 1942 y se constituyó como la primera institución empresaria no gremial en su tipo en Argentina y también en América Latina. Promueve la investigación, el aporte de ideas y la discusión de temas vinculados a economía, management, marketing, planeamiento estratégico, comercio exterior, gestión ambiental, recursos humanos, relaciones institucionales y otras disciplinas vinculadas con la actividad empresaria.

La entidad ha sido creadora y es patrocinante de la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales y de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). En cuanto al Premio ADE, que se otorga desde 1998, ha sido recibido a través de los años por una destacada lista de líderes empresarios y sus nombres han otorgado prestigio al Premio por las cualidades de los galardonados.

