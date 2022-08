La secretaria de Energía confirmó que habrá quita de subsidios para los consorcios

La secretaria de Energía, Flavia Royón, durante la conferencia de prensa del anuncio del nuevo esquema de subsidios

La secretaria de Energía Flavia Royón confirmó este viernes que los consorcios —que reciben facturas de gas y electricidad por los gastos en espacios comunes— perderán lo subsidios en forma gradual a partir de septiembre. La mayoría de los consorcios están registrados como usuarios generales y no como residenciales, por lo tanto no fueron incluidos dentro de las distintas categorías de usuarios residenciales que podrán mantener total o parcialmente los subsidios.

Segundo detalló Royón en declaraciones al canal A24, el peso de la energía eléctrica sobre las expensas es aproximadamente del 5%. Aunque advirtió que algunos consorcios si están registrados como usuarios residenciales, pero es solo los casos de edificios pequeños, con pocas unidades.

Hay consorcios que todavía están registrados como categoría residencial y otros como generales. Este aumento no va a disparar el valor de las expensas en los consorcios que entran como la categoría usuarios generales (Royón)

“No es lo mismo un consorcio chico de cuatro unidades que un edificio grande con grandes ascensores. Hay consorcios que todavía están registrados como categoría residencial y otros como generales. Este aumento no va a disparar el valor de las expensas en los consorcios que entran como la categoría usuarios generales y en esta etapa se le retiraría el subsidio”, detalló la secretaria de Energía.

Durante la charla, Royón enfatizó que el el retiro de subsidios no va a ser indiscriminado y que forma parte de un plan para ordenar las cuentas fiscales. “Los segmentos de bajos ingresos y con tarifa social no van a sufrir incrementos y no van a tener topes. Era necesario ir hacia un sistema de subsidios mucho más justo donde si hay un subsidio sea realmente para el que lo necesita”, dijo la funcionaria.

En los próximos meses comenzarán a llegar facturas sin subsidios

Royón remarcó que para los usuarios del segmento de ingresos medios el tope de consumo de 400 kwh para la tarifa subsidiada es alto y que el 80% de los hogares tiene un consumo menor al tope. Para un hogar tipo, según detalló, el consumo promedio de energía eléctrica es entre 200 y 250 kwh.

También adelantó que se analiza implementar más adelante líneas de crédito para poder cambiar artefactos eléctrico por aquellos que tengan más eficiencia energética y por lo tanto generen menos consumo y menos gasto en el precio final de la factura.

Royón destacó que en la primera etapa de implementación del nuevo esquema, se mantendrán los subsidios para los usuarios identificados como de menores ingresos o que ya reciben la tarifa social, pero que de todas formas todos deben inscribirse en el registro. “Para mantener el subsidio hay que solicitar mantener el subsidio, está abierta la página para completar el formulario. En esta etapa, la tarifa social se va a mantener por cruce de datos. Veníamos de un esquema donde el subsidios era para todos y hoy es un registro voluntario”, indicó.

¿A partir de cuándo llegarán las facturas sin subsidios? En el primer tramo para el caso de la electricidad se va a retirar un 20% del subsidio a partir del consumo de septiembre. Por eso el impacto en las facturas se podrá ver en los meses de octubre o noviembre, de acuerdo al momento donde la empresa distribuidora haga el corte de la facturación (que es bimestral pero luego se divide en dos facturas mensuales).

Royón aseguro que hoy en la Argentina, el porcentaje del salario que se destina al pago de energía es menor que en otros países del mundo y también menor que en los años 2018 y 2019. “En 2019, el salario promedio destinaba 5,4% al pago de servicios de energía y hoy ese valor es de 2,5%, son valores razonables”, agregó.

Por último, precisó que en las próximas semanas van a estar disponibles los cuadros con los topes mensuales de tarifa subsidiada para el consumo de gas, que se aplicarán a los usuarios residenciales de acuerdo a su categoría y su zona. “En el el tema gas, en esta primera etapa, se ha trabajado sobre los usuarios residenciales y las pymes van a seguir sin cambio”, señaló.

