Revolución e-sports: cuáles son las 10 compañías de gaming más valiosas del mercado

Los equipos de e-sports ganan cada vez más peso en el mercado

Los e-sports, o deportes electrónicos, son sin dudas uno de los segmentos que más crecieron en los últimos años. Tan sólo 20 o 25 años atrás era muy difícil imaginar que existirían equipos profesionales de juegos electrónicos, tales como el Counter Strike GO, Valorant, League of Legends, FIFA, entre tantos otros.

Sin embargo, en pleno 2022 no son sólo una realidad, si no que se han convertido en franquicias con un alto valor de mercado, equiparables a los equipos deportivos más importantes del mundo, según indica la revista Forbes.

Aquí el ranking de los 10 equipos de deportes electrónicos con mayor valor de mercado:

1. TSM - USD 540 millones

Con una variación creciente desde 2020 del 32%, TSM es una empresa perteneciente a Andy Dinh que generó ingresos por 56 millones de dólares durante todo el 2021. Los juegos principales a los que se dedica son el League of Legends y el Valorant, pero además participa de competiciones en otros juegos como el Apex Legends, Battlegrounds Mobile India, ajedrez, Dota 2, Fortnite, Free Fire, League of Legends: Wild Rift, Magic: The Gathering, Rainbow Six Siege, Super Smash Bros. Ultimate y Teamfight Tactics.

Este equipo tiene el acuerdo de patrocinio más elevado en el universo e-sport, con un contrato por 10 años de USD 210 millonescon FTX, una plataforma de compra y venta de criptomonedas. Pero su verdadero negocio son dos aplicaciones, una es Blitz, que ofrece capacitación y tutoriales de gaming a sus usuarios; y Dyno, que ofrece un bot de moderación para servidores de Discord, la plataforma estrella para mantener canales de conversación on-line.

El equipo de TSM campeón del torneo Six Invitational 2022, del juego Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

2. 100 Thieves - USD 460 millones

Esta es una de las franquicias que más ha crecido en los últimos dos años, con un crecimiento del 142% respecto a 2020. En 2021 generó ingresos por USD 38 millones, y sus principales juegos en los que compite son el Call of Duty: Vanguard, League of Legends y Valorant.

Este equipo no se centra únicamente en los e-sports, sino que tiene un modelo de negocios que incide en el modelo de vida, a través de una intersección entre indumentaria, entretenimiento y deportes electrónicos.

El equipo de gaming de 100 thieves en un evento. (@100Thieves)

3. Team Liquid - USD 440 millones

Con una variación creciente del 42% respecto al 2020, Team Liquid se ubica en el tercer puesto del ranking. Sus juegos principales son el Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends y Valorant.

Además de dedicarse netamente a los e-sports, esta compañía posee inversiones en la producción de contenido, así como en la gestión de personal audiovisual, y además posee la propiedad de Liquipedia, una suerte de wikipedia con información de equipos, torneos, jugadores y más del universo gaming.

Un equipo de team liquid campeón de un torneo de Counter-Strike. (Imágenes HLTV)

4. Faze Clan - USD 400 millones

Se estima que generó ingresos por 52,9 millones de dólares durante 2021 y que su crecimiento fue del 31% respecto al 2020. Sus juegos principales en los que compite son Call of Duty: Vanguard, Counter-Strike: Global Offensive y Valorant.

Esta empresa es la que más claramente se está ubicando como una compañía de medios en sí, tiempo atrás lanzó un programa de concurso llamado Road to FaZe1, una película de terror nombrada Crimson, y tuvo un crossover en un cómic de Batman.

El equipo de Counter-Strike de Faze Clan fue recientemente campeón de la EPL número 15. (HLTV)

5. Cloud9 - USD 380 millones

Con un crecimiento del 9% respecto a 2020, esta compañía se ubica en el quinto puesto del ranking, habiendo encabezado las dos primeras ediciones de la clasificación de Forbes allá por 2018 y 2019. Además, Cloud9 ha sido históricamente la empresa dominante en cuanto a deportes electrónicos puros. Siendo sus principales Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Overwatch y Valorant.

Los jugadores de Cloud9 se enfrentaron a Hanwha Life en un torneo de League of Legends

6. G2 Esports - USD 340 millones

Siendo la primera de esta lista que no tiene su sede central en Los Ángeles, G2 tuvo un crecimiento del 94% respecto a 2020. La empresa con sede en Berlín está ampliando su panorama de negocios, ya tiene un sello discográfico llamado G2 Music y ha llegado a acuerdos comerciales con marcas como Adidas, Ralph Lauren y New Era.

G2 Esports en una competencia de League of Legends. REUTERS/Johanna Geron

7. Fnatic - USD 260 millones

La compañía con sede en Londres tuvo ingresos por 26 millones de dólares en 2021, sus principales juegos son Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends y Valorant; y es una empresa que tradicionalmente ha mostrado un compromiso con los deportes electrónicos de mayor renombre.

En la actualidad está desarrollando sus negocios de productos, comenzando con hardware para videojuegos, como teclados y mouses. Pero su próximo destino se ubica en el universo digital, Fnatic lanzó un programa de membresía basado en NFT, donde ya registró cerca de 200.000 usuarios.

la gaming house de Fnatic, donde se reúnen jugadores de diversos deportes electrónicos de la franquicia

8. Gen.G - USD 250 millones

Esta compañía, que registró un crecimiento del 35% respecto a 2020 y que generó ingresos por 17 millones de dólares durante 2021, está lista para dar un salto aún mayor, ya que según declararon ya firmaron patrocinios durante el primer trimestre de este año equiparables a lo que generó con sponsors durante todo el año pasado.

Además lanzó una plataforma de coaching hace un año que ya inscribió a miles de estudiantes en Asia, dicen fuentes de la empresa de origen chino.

Un equipo de Gen.G en un torneo de e-sports

9. NRG - USD 240 millones

A diferencia del resto de las compañías, NRG, que ha crecido un 55% desde 2020 y generó 28 millones de dólares en 2021, se enfoca en pocos juegos competitivos, principalmente OverWatch y Valorant, y tiene una pata metida en lo que se conoce como Full Squad Gaming. Una plataforma que busca conectar jugadores del mundo, que se los conoce como “jugadores sociales”, a diferencia de los e-sports, de carácter competitivo.

Cartel promocional de NRG con tres de sus jugadores profesionales. (@NRGgg)

10. T1 - USD 220 millones

La última del ranking tuvo un crecimiento del 47% desde 2020 y generó 17 millones de dólares durante 2021, y sus deportes electrónicos principales son League of Legends, Overwatch y Valorant.

“La forma en que los equipos en América del Norte tienen éxito es diferente de la forma en que los equipos tienen éxito en Asia”, dice Jason Chung, director ejecutivo de deportes electrónicos de la Universidad de New Haven. “Si quieres tener éxito en Asia, tienes que ser el mejor, todo se trata de competir”. Eso ciertamente ayuda a explicar el éxito de T1 con sede en Seúl. Pero también se está diversificando, buscando reforzar su negocio de entretenimiento y también lanzó una academia de deportes electrónicos el año pasado.

T1 ganó la LCK al MSI 2022, un torneo de League of legends. (LCK)

Si bien las valoraciones de los equipos pueden ser deslumbrantes, expertos en finanzas marcan que el modelo de negocios de los equipos de deportes electrónicos no es nada fácil. “La monetización sigue siendo el principal desafío para literalmente todos los equipos de deportes electrónicos”, dice Bobby Sharma, un inversor de capital privado y socio gerente de la firma de asesoría Electronic Sports Group.

Por ello, como puede observarse en el ranking anterior, los equipos mejor valorizados suelen diversificar sus negocios y no se dedican exclusivamente a los e-sports. Según Sharma, los equipos de gaming están en un laberinto del que intentan buscar la salida, pero nadie lo ha conseguido por el momento. Seguramente, estas empresas que a pesar de su enorme crecimiento siguen siendo jóvenes, irán año a año aprendiendo y será ahí donde se decida si sobrevivirán o no.

SEGUIR LEYENDO