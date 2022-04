¿El Bitcoin puede llegar a valer un millón de dólares?: el pronóstico que considera a esta cripto como un nuevo “activo petrolero”

El Bitcoin va ganando nuevos espacios en el mundo financiero.

Un reciente informe de la revista Forbes calificó al Bitcoin como “un nuevo activo petrolero”, dentro de un movimiento histórico de flujo de fondos que podría elevar el precio de la principal criptomoneda a un millón de dólares.

El movimiento de fondos procedentes de Rusia le otorgaría un papel protagónico que podría desempeñar la criptografía en el sistema financiero global, lo que podría disparar la cotización del Bitcoin.

Conforme avanza la invasión de Rusia a Ucrania también han crecido las tensiones en los mercados financieros, en donde ni las criptomonedas han logrado escapar de los efectos que las han llevado a tener comportamientos mixtos en los últimos días.

Tras la ola de sanciones económicas contra el gobierno de Vladimir Putin, son varias las apuestas de que Rusia recurrirá a estas monedas digitales para hacer frente a los castigos del sistema financiero internacional.

Según Forbes, hay algunos desarrollos aislados, pero aparentemente conectados, que provocaron “especulaciones salvajes sobre el papel monumental que Bitcoin podría desempeñar en el sistema financiero global a largo plazo”. Primero, Rusia está considerando la idea de aceptar Bitcoin para sus exportaciones de combustibles fósiles.

La semana pasada, el ministro de energía de Rusia, Pavel Zavalny, dijo que los países “amigos”, incluida China, podrían comprar gas y petróleo en sus monedas o Bitcoin. “Hemos estado proponiendo a China durante mucho tiempo que cambie a rublos y yuanes en monedas nacionales”, afirmó Zavalny. Más tarde agregó: “También puedes intercambiar Bitcoin”.

Otro gran movimiento que impulsa a la principal “cripto” llegó desde el Hemisferio Sur. En Australia, la empresa de estaciones de servicio On The Run permitirá que sus clientes paguen el combustible en Bitcoin. Será el minorista más grande de Australia, con 170 bocas de expendio, en aceptar criptomonedas.

Además, Forbes indicó que On The Run se está asociando con la empresa comercial Crypto.com con sede en Singapur para implementar terminales de procesamiento para facilitar estos pagos. Marcus Sotiriou, analista del corredor de activos digitales GlobalBlock, cree que esto podría ser el comienzo del surgimiento de Bitcoin como un “petroactivo” neutral.

“Esto agrega más peso a la idea de que Bitcoin se convierta en un activo petrolero después de que Putin recientemente permitió que países ‘amigos’ pagaran el petróleo en Bitcoin”, escribió en una nota de análisis.

El Bitcoin es operado este viernes en la zona de los USD 43.700; en lo que va de 2022 pierde un 5,6%, mientras que en una comparación interanual, su descenso de precios alcanza el 25% respecto de los USD 58.323 del 8 de abril del año pasado.

Pero a raíz del conflicto ruso-ucraniano se ha disparado la compra de criptomonedas en rublos alcanzando máximos históricos. Tan sólo el Bitcoin ha registrado alzas de 15% con un valor de hasta 44 mil dólares, esto en un contexto en el que se evalúa la conveniencia de una divisa no regulada por algún órgano.

Y es que recientemente Rusia y sus principales instituciones financieras han sufrido los embates de la exclusión del sistema interbancario SWIFT, ello aunado a los recientes desplomes del de la divisa rusa que mantiene nerviosos a los ciudadanos rusos y los bloqueos de activos que impusieron la Unión Europea y Estados Unidos.

Ante este panorama, los rusos han volteado a ver a las criptomonedas, siguiendo el ejemplo de otras naciones como Corea del Norte e Irán, pero no sólo recurren al Bitcoin, sino también al Tether. Sin embargo, otras como Coinbase, Binance y FTX han optado por dar la espalda al país y, en su lugar, colaboran con Estados Unidos.

El uso de las criptomonedas tampoco se ha limitado a Rusia, pues el gobierno ucraniano también ha recibido hasta 17,1 millones de dólares en estas divisas digitales, según un análisis de Elliptic.

Las criptomonedas son un activo digital innovador que ha experimentado un crecimiento monumental en los últimos tiempos debido a varios elementos que contribuyen a ello, entre los que se puede enumerar el actual brote de la pandemia de SARS-CoV-2 o incluso que algunos gobiernos hayan decidido darles una oportunidad como moneda de curso legal.

Teniendo en cuenta estos factores, cada vez más personas han empezado a adquirir criptodivisas para poder invertir en algo "seguro" y "fiable" tanto a corto como a largo plazo, a pesar de los niveles extremos de inestabilidad que sufre constantemente.

¿Qué son las criptomonedas y cómo funcionan?

Una criptomoneda o criptodivisa es un medio digital de intercambio (no existe físicamente) que se basa en la criptografía para asegurar la integridad en las transacciones y mantiene un control en la creación de nuevas unidades.

La primera criptomoneda en nacer fue el Bitcoin, en el 2009 y desde entonces han aparecido otras igualmente conocidas como Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Dogecoin, entre otras.

Las criptomonedas tienen diversas características que las hacen únicas, como el no estar reguladas ni controladas por ninguna institución, no requieren de intermediarios en las transacciones y se usan bloques contables para evitar que se creen nuevas criptomonedas de forma ilegal.

Sin embargo, al no tener reguladores como un banco central o entidades similares se les señala de no ser confiables, de ser volátiles, propiciar los fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otras más.

Para adquirirlas se puede hacer la compra o intercambio de la propia moneda en portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los usuarios, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar una moneda determinada, mayor será su precio.

No obstante, quien invierte en este tipo de activos digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

El “boom” del Bitcoin

Nacido tras la crisis financiera de 2008, el Bitcoin promovía un ideal libertario y ambicionaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales. Fue creada por alguien llamado Satoshi Nakamoto, pero hoy día su identidad permanece oculta.

De acuerdo con un libro publicado por Satoshi Nakamoto, el objetivo de la criptomoneda era “efectuar pagos en línea directamente de un tercero a otro sin pasar por una institución financiera”.

Es así como el 3 de enero de 2009 produce el primer bloque de 50 Bitcoin. Actualmente, existen 21 millones de Bitcoin en circulación y la masa monetaria no deja de aumentar con la continua emisión de nuevas unidades.

En 2013, esta criptomoneda, que no valía casi nada en sus inicios, superó los 1.000 dólares y empezó a captar la atención de las instituciones financieras. Meses más tarde, enfrentó su mayor crisis con el pirateo de la plataforma MtGox dirigida por Mark Karpelès, donde se intercambiaban hasta el 80% de las unidades en circulación.

Los precios cayeron y la criptomoneda tardó tres años en recuperarse. A finales de 2017, un nuevo repunte situó su valor en los 19.511 dólares. En 2021 su precio rozó los USD 70.000 y cayó hasta USD 33.000, influenciado también por comentarios de inversionistas como Elon Musk.

Pese al avance y alcance que ha tenido el Bitcoin y otros activos digitales, organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aún se muestran escépticos sobre los posibles beneficios de este tipo de criptomonedas.

Otros, como el gobierno de El Salvador, le ha dado su voto de confianza y el pasado 9 de junio de 2021 se convirtió en el primer país en legalizar el bitcoin como moneda legal. Además, el presidente Nayib Bukele anunció su intención de crear la primera Bitcoin City en Conchagua y estaría financiada a través de bonos tokenizados con respaldo en Bitcoin.

