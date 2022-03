Mercados: las acciones y los bonos vuelven a subir, tras el acuerdo político entre diputados por el FMI

La operatoria bursátil, pendiente de factores internos y externos

La ronda bursátil de Argentina ganaba terreno este jueves por la confianza de que el Congreso avalará el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar unos 45.000 millones de dólares, en medio de la incertidumbre global por la falta de avances en el diálogo entre autoridades rusas y ucranianas para detener los sucesos bélicos.

El índice líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube un 0,4%, a 87.700 puntos a las 11:40 horas, a contramano de otras plazas bursátiles regionales y Wall Street, con retrocesos sobre 1 por ciento.

El Congreso de la Nación debatirá esta tarde el acuerdo alcanzado con el FMI, un día después de lograr el apoyo de la oposición, lo que prácticamente garantiza la aprobación del proyecto y evitarse así el default.

La administración de Alberto Fernández toma medidas para “normalizar” los aspectos financieros de su economía tras el acuerdo de deuda, dijo el miércoles el ministro de Economía, Martín Guzmán, de viaje oficial en los Estados Unidos.

Los bonos Globales, en dólares con ley argentina, extendían el rebote observado en la sesión anterior -cuando ganaron 5% en promedio- y avanzaban otro 0,5%, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, cae a 1.847 puntos básicos.

“Los bloques opositores de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, habían expresado su objeción a votar la iniciativa original, que en el Artículo 2, contemplaba el programa económico propuesto por el Poder Ejecutivo para cumplir con el refinanciamiento con el FMI”, precisaron desde Research for Traders.

El FMI señaló que la aprobación parlamentaria es un requisito de la legislación argentina. La subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Julie Kozak, dijo que por lo general, cuando se llega a un acuerdo a nivel de personal técnico, se emite un comunicado de prensa como el que existe actualmente. Pero en el caso puntual de Argentina, debido a que los documentos, el memorándum y otros escritos adjuntos, serán enviados al board en el momento en que sean enviados al Congreso.

“De todos modos, el acuerdo del Fondo no se caería en caso de no ser aprobado por el Congreso argentino. A menos que el organismo requiera la necesidad de una aprobación parlamentaria de un país que solicita la asistencia financiera”, acotaron desde Research for Traders.

Con ese panorama, en un contexto de expectativas sobre la aprobación del acuerdo con el FMI, más allá de las dudas en el Parlamento, los dólares financieros terminaron en baja el miércoles, en sus cotizaciones más bajas en cuatro meses, y las brechas se ubicaron por debajo del 80 por ciento.

Adcap Grupo Financiero reportó el inicio de cobertura sobre las acciones de Transportadora de Gas del Sur con recomendación de compra, tras la presentación de resultados de la empresa.

Por otra parte, la inflación en Estados Unidos volvió a acelerarse en febrero a 7,9% anual, su valor más alto en las últimas cuatro décadas, según indicaron el jueves los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales norteamericana.

Es probable que la reciente suba de los precios del petróleo y el gas, vinculada a la invasión de Rusia a Ucrania, mantenga las tasas elevadas hasta bien entrada la segunda mitad del año.

SEGUIR LEYENDO: