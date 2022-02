Por qué Zara se llama Zara y otros secretos de Amancio Ortega, el español más rico del mundo

Amancio Ortega, cofundador de Inditex.

Xavier Sala-i-Martin, economista catalán, profesor de las universidades de Columbia, en Nueva York, y Pompeu Fabra, en Barcelona, y exdirigente del club culé, solía decir que la emergencia de Amancio Ortega, cofundador del gigante Inditex, dueño de la marca Zara y otras de renombre internacional (Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Ovsho, Zara Home, Uterqüe), como una de las personas más ricas del mundo se debió fundamentalmente a la flexibilidad con la que respondió a los hábitos históricos del mundo internacional de la moda.

Según Sala-i-Martin -amigo y admirador de Pep Guardiola, al punto de que en uno de sus libros de Economía, el capítulo sobre innovación comienza citando el día que el famoso DT puso a Lionel Messi de “falso 9″ y el Barca le ganó 6 a 2 al Real Madrid- el mundo del pret-a-porter era el de grandes gurúes que dos veces al año diseñaban y decidían qué se usaría la temporada siguiente, organizaban los grandes desfiles donde lo exhibían y lo mandaban a confeccionar a gran escala en los países de mano de obra más barata del mundo.

Ortega, en cambio, apostó a producciones cortas, en locaciones cercanas, para poder responder con rapidez a lo que iba detectando en sus miles de tiendas, discontinuando sin gran pérdida lo que no funcionaba y reforzando lo que sí, aunque fuera a mitad de temporada, logrando una gran rotación de mercadería: lo que un cliente no compraba en una visita, ya no estaría en la próxima. Por eso, precisa Sala-i-Martin, Zara, su marca más famosa vendía con descuento solo 10% de la mercadería, contra 40%, de sus competidores. Y mientras el número de visitas de un cliente estándar a éstos era de 3 veces al año, en Zara se elevaba a 17, porque cada vez podía ver cosas diferentes.

FILE PHOTO: The logo of Spanish fashion retail giant Inditex is pictured in Madrid, Spain, November 30, 2021. REUTERS/Guillermo Martinez/File Photo

Recientemente, Ortega y la española Telefónica compraron la participación del 40% en el operador de telefonía móvil Telxius -que pertenecía al fondo KKR- por USD 243 millones de dólares. La red de cables submarinos de fibra óptica de Telxius es una de las más grandes a nivel mundial: tiene más de 94.000 kilómetros y cuenta con sistemas de nueva generación como Marea, Brusa y Mistral, o SAm-1, que conecta a EEUU con América Latina (pese a la creencia popular y la publicidad de los satélites espaciales como prodigios tecnológicos, más del 90% de las comunicaciones mundiales pasa por cables submarinos)

Si bien Ortega (85 años) es mundialmente conocido, mantuvo su vida personal en un discreto segundo plano. En su larga trayectoria empresarial, se cuentan con los dedos de la mano las entrevistas que concedió. Según Bloomberg, solo tres periodistas tuvieron ese privilegio. Una nueva investigación -publicada por Business Insider España y con datos de Bloomberg, Forbes y The Economist- agrega nuevas facetas de la persona más rica de España. La segunda es su hija Marta Ortega, que con apenas 37 años asumirá el próximo 1 de abril las riendas del imperio Inditex.

A continuación, algunos aspectos poco conocidos de Ortega:

1) Desde pequeño, vinculado a la ropa

Oriundo de Busdongo de Arbás y nacido en 1936, Amancio Ortega es hijo de un padre ferroviario y una madre ama de casa. A poco de su nacimiento, su familia se mudó a la ciudad de Tolosa (Guipúzcoa) y años más tarde a Galicia. Con tan solo 13 años, Amancio empezó a trabajar en una tienda de ropa y a principios de 1960 comenzó a coser batas en su casa junto con sus hermanos y con Rosalía Mera, quien terminaría siendo su esposa. Junto con ella, unos 15 años después abrió la primera tienda de Zara en el centro de La Coruña. Pero el matrimonio no funcionó y una década más tarde se divorciaron.

Amancio Ortega con su hija Marta, su sucesora en el imperio Inditex

2) Cuando Amancio superó a Bill

Actualmente, Ortega ocupa el puesto número 19 en el ranking de las personas más ricas del mundo. Según el índice de multimillonarios de Bloomberg de este mes, cuenta con unos u$s 62.900 millones de patrimonio neto; lejos de los u$s 234.000 millones de Elon Musk, el primero en la lista. Sin embargo, en 2015 y 2017 Ortega se ubicó en la cima, superando a Bill Gates.

3) El tamaño de su fortuna

Para alcanzar la fortuna de Amancio Ortega, comparó Business Insider, un empleados con un salario medio en España debería ahorrar durante más de 3 millones de años. Asimismo, para llegar a la cantidad que el empresario cobró en 2021 solo en dividendos, un español debería trabajar más de 63.000 años.

4) Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil

En 2009, el magnate gallego recibió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, que se concede solo a ciudadanos que realizaron méritos especiales en el ámbito civil, como servicios relevantes al país o trabajos extraordinarios.

Zara Home, otra de las marcas del imperio de Ortega

5) Sencillez

Una persona sencilla a la que le gusta su tierra y comer en su restaurante favorito. Así es como se describe Ortega a sí mismo. Va a su cafetería preferida como uno del montón y suele comer con sus empleados. Su conjunto más habitual: campera azul, camisa blanca, pantalones grises y zapatos cómodos. Muy raramente usa corbata.

6) Edificios y casas por todo mundo

España, Francia y Reino Unido en Europa, EEUU, Canadá en América del Norte, Corea del Sur en Asia son tan solo algunos de los países donde el cofundador de Inditex tiene inmuebles. Ortega gana más de USD 400 millones de dólares en dividendos al año, que invierte principalmente en bienes raíces, dice Business Insider. Recientemente compró el Royal Bank Plaza, emblemático rascacielos de Toronto, a dos fondos de pensiones canadienses por unos 840 millones de euros. Tiene un edificio histórico en Montreal (Canadá), y varios más en Madrid y Barcelona (España). Como si esto fuera poco, también cuenta con otros inmuebles en Londres, París, Nueva York, Seattle, Chicago, Miami, Los Ángeles, Washington y Seúl.

7) El “propietario” de Jeff Bezos

“Amancio Ortega es el casero de Amazon”, decía un artículo español de 2019, cuando el creador de Zara compró parte de la sede de Amazon en Seattle, EEUU y pasó a ser el dueño del terreno en el que funciona la empresa de Jeff Bezos, otro que ocupó varias veces la cima del ranking de ricos del mundo. Fue una operación de 655 millones de euros y Amazon comenzó a pagarle un alquiler mensual al propietario (“casero”) del lugar.

Una tienda de Stradivarius, otra de las marcas de Inditex, en una ciudad de España REUTERS/Jon Nazca

8) Ahorro fiscal

Con una estructura societaria radicada en Malta, el empresario compró dos superyates matriculados en la pequeña isla del Mediterráneo. Sus sociedades en el archipiélago lo benefician con un importante ahorro en términos fiscales. Si bien la embarcación matriculada en Malta tuvo un costo de 95 millones de euros, Business Insider aseguró que habría costado 24 millones más si lo hacía en España.

9) ¿Por qué “Zara”?

Ortega quería llamar “Zorba” a la que sería su marca de ropa más famosa (por una de sus películas favoritas, “Zorba, el griego”), pero ya había un bar con el mismo nombre en la ciudad. Se puso a jugar con algunas letras de la palabra y quedó “Zara”, repitiendo la A.

10) Gusto por el trabajo y los caballos

El cofundador del imperio Inditex rara vez se toma vacaciones. Según confesó, le gusta demasiado trabajar, pero donde se tome vacaciones o pase algún tiempo libre, debe haber caballos cerca. Suele ir al Pazo de Ancéis, en La Coruña), un lugar donde se dedica a la jardinería y la cria de animales, según Computer Hoy. No es un lugar pequeño: tiene 42.000 metros cuadrados, pileta, huerta, granja con vacas y gallinas para abastecer a toda la familia. Y caballos.

