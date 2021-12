Furor por el Bitcoin: una importante bolsa de Sudamérica ofrecerá activos digitales

La bolsa de San Pablo suma activos digitales

La bolsa de valores de Brasil, una de las 20 más importantes del mundo, tiene planeado incluir Bitcoin y las criptomonedas, además de otros productos relacionados en el año 2022.

Algunas de las propuestas planteadas son: asesoramiento en inversiones, custodia de activos digitales y un ETF o fondo indexado. Este último producto se sumaría a otros de su tipo ya existentes en el país y que han tenido buenos resultados.

B3, la bolsa de valores brasileña con sede en Sao Paulo ha anunciado sus intenciones de ingresar al mercado de las criptomonedas el próximo año.

En una presentación del presidente de B3, Gilson Finkelsztain, la compañía dijo que explorará los ámbitos de la “tokenización de activos” la custodia de activos digitales y las criptomonedas como servicio, mientras que considerará servicios para facilitar el comercio extrabursátil (OTC), y acceso a centros de liquidez”.

B3 también anticipa el lanzamiento de un fondo cotizado en bolsa (ETF) relacionado con las criptomonedas, pero aún no ha establecido el índice que replicará este posible nuevo ETF. Finkelsztain dijo que la bolsa no planea ser un exchange de criptos, sino simplemente brindar servicios a los inversores en criptomonedas, tal vez a través de lo que se conoce como ‘derivados financieros’. “Es natural para nosotros expandirnos al mundo no regulado de las criptomonedas”, dijo Finkelsztain.

El presidente de la Bolsa de Valores de Sao Paulo anunció que están en el desarrollo de la tokenización de los derivados financieros que ya cotizan en la casa de bolsa, con la finalidad de poder brindar garantías digitales con respecto a los instrumentos existentes dentro de la organización. De esta forma se permitiría que las operaciones de intercambio puedan realizarse con mayor eficiencia y seguridad para todos los compradores y vendedores.

El Bitcoin en San Pablo

Este no es el primer acercamiento de la bolsa brasileña al mundo blockchain. Ya en octubre de este mismo año, el Banco Central de Brasil dijo que B3 podría operar como el líder de blockchain para el sistema de contratos inteligentes en una probable criptomoneda propia de Brasil regulada por el Banco Central (CBDC).

Hasta la fecha, se han lanzado un total de cinco ETF brasileños. Tres de estos cinco fueron lanzados por Hashdex, un exchange del país. Los dos restantes, fueron lanzados por la empresa QR Capital, una compañía de tecnología financiera.

De estos fondos, el llamado “QBTC11″, un ETF basado en la criptomoneda más grande del mundo, generó ganancias de más del 100 por ciento hasta fines de noviembre de este año. Por otra parte, el QETH11 obtuvo una rentabilidad superior al 76 por ciento, mientras que otros dos ETF, llamados ETHE11 y BITH11, superaron el 58 por ciento de rentabilidad.

Yanina Orrego, CEO de Capital Ediciones, dijo a Infobae: “Que las bolsas tradicionales comiencen a adoptar las criptomonedas, es un paso muy difícil de dar del todo, pero que puede beneficiar enormemente a las criptos. Las bolsas y los bancos tradicionales son algunos de los más grandes enemigos del mundo blockchain”.

En general, acotó,“ sus intereses son opuestos. Eso significa que van a buscar mover el dinero desde las criptomonedas, hacia las acciones (por ejemplo), pero nunca al revés. Con este tipo de movimientos, si bien atraen más inversores, también están dando difusión gratuita a las criptomonedas, y aumentando su nivel de adopción”.

