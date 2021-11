Dólar hoy: la cotización libre sube a $201,50 luego de la restricción para el pago en cuotas de viajes al exterior

El BCRA procura frenar la salida de dólares por turismo en el extranjero

El dólar libre es ofrecido este viernes con alza de 50 centavos en un reducido mercado informal, a $201,50 para la venta. La divisa “blue” sostiene un aumento de precio de 21,4% en 2021, y de 28,3% en la comparación interanual.

En el mercado mayorista, el dólar es operado a $100,72, con un incremento de cuatro centavos y una brecha cambiaria de 100,1% respecto del dólar libre.

Por ahora, las plazas cambiarias alternativas no registran impacto sustancial de la resolución emitida por el Banco Central el jueves por la tarde, al cierre de los mercados, que impide a partir de este viernes el pago en cuotas de viajes y paquetes turísticos al exterior.

En una medida que llenó de incertidumbre al sector turístico, el BCRA limitó el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios al exterior como alojamientos, excursiones y alquiler de transporte, entre otras, tanto en forma directa o abonadas a través de agencias de viajes, plataformas web u otros intermediarios.

La medida encontró un rápido rechazo en el sector turístico. El director ejecutivo de la Cámara de Líneas Aéreas en Argentina, Felipe Baravalle, pidió de inmediato una reunión con el ministro de Turismo, Matías Lammens, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, para hablar de la nueva normativa.

La medida fue adoptada a través de la Comunicación “A” 7407 y rige desde este 26 de noviembre. “Las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas, en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios”, expresó el BCRA en el documento.

El BCRA busca desalentar los gastos en dólares por turismo emisivo, habida cuenta d ela regularización de vuelos al exterior y la reapertura de fronteras

Ante la consulta de la agencia oficial de noticias Telam, fuentes de la entidad monetaria explicaron que los bancos o emisores de tarjetas, sí podrán financiar en cuotas este tipo de compras, aunque con una tasa mínima del 43% anual. Es decir, pagando el mínimo de la tarjeta.

“Las ventas de pasajes al exterior que se compren con tarjetas de crédito deberán pagarse al contado o, si es con cuotas, con una tasa de interés mínima del 43 por ciento”, detallaron las fuentes.

La medida busca desalentar la compra de paquetes al exterior dado que, entre 2011 y 2020, la Argentina sufrió un importante déficit comercial por cuenta turística que se tradujo en una salida de divisas de volumen considerable.

“Los dólares financieros siguen reflejando ‘brechas’ del 100%, a la espera de una aceleración del crawling-peg (devaluación gradual) como mínimo o hasta un desdoblamiento cambiario, toda vez que se considera que un salto discreto no sería una alternativa efectiva sin un plan integral”, puntualizó el economista Gustavo Ber.

El Central acumula un saldo neto negativo de unos USD 635 millones en lo que va de noviembre por su intervención en el mercado oficial, para atender a una demanda firme, particularmente de importadoras.

Las reservas internacionales aumentaron el jueves en USD 5 millones y se ubicaron en 42.237 millones de dólares.

SEGUIR LEYENDO: