Cuáles son las 5 mejores criptomonedas para invertir desde la Argentina

Bitcoin, Ethereum y compañía: cuáles son las mejores criptomonedas para invertir desde la Argentina

¿Cuáles son las mejores opciones para invertir en criptomonedas en la Argentina? En la actualidad existen cerca de 10 mil criptomonedas diferentes. Si bien más del 40 por ciento de todo el dinero que hay en el mundo cripto está depositado en Bitcoin, y el 20 por ciento en Ethereum, lo cual deja a las otras casi 10 mil criptos a repartirse el 40 por ciento del capital restante, no significa que haya algunas criptos más pequeñas que sean buenas oportunidades de inversión.

Cuanto menos dinero haya invertido en cada criptomoneda, más fácil será que su precio suba bruscamente, generando enormes ganancias. Al igual que puede ocurrir lo contrario, y producir enormes pérdidas.

No hay manera de tener la certeza de saber qué criptomoneda subirá y cuál bajará. Los analistas intentan predecir qué movimientos harán los precios de los distintos tokens, y de esta forma, elegir los que más probabilidades tienen de subir. En base a diversos analistas, y las comunidades de foros de Twitter y Reddit, las mejores criptos de cara al 2022 son:

Ethereum

Ethereum

Ethereum es la criptomoneda más grande del mundo después de Bitcoin. Tiene más de USD 500.000 millones de valor de mercado, más de 150 veces el de la empresa argentina YPF. En lo que va del año, registra una suba de casi 500 por ciento.

Franco Capelo, CEO del Instituto de Análisis Técnico, dijo a Infobae: “Ethereum es a modo sencillo, un terreno gigante donde se pueden construir edificios. Esos edificios son en realidad proyectos criptográficos, lo que significa que se pueden crear tokens dentro de la blockchain de Ethereum”.

Solana

Solana es una altcoin o “criptomoneda alternativa” de nueva generación. Ofrece distintas características que Bitcoin no tiene, como permitir a los usuarios de su blobkchain hacer aplicaciones descentralizadas (DApps), tokens no fungibles (NFT) y más. Es una competidora de Ethereum, ya que en principio se comportan de forma muy similar, por lo que muchos inversores la consideran una buena forma de diversificar. A diferencia de Ethereum, subió casi un 15 mil por ciento su precio en lo que va del año, aunque llegó a subir más de un 17 mil por ciento, pero sufrió una pequeña corrección. Con todo esto, pasó a posicionarse como una de las 5 criptomonedas más grandes del mundo, con un valor de mercado actual de USD 68.000 millones, y siendo la cuarta criptomoneda no estable más grande.

Bitcoin

Bitcoin

Bitcoin es la criptomoneda reina por excelencia. Con más de 1,14 billones en capitalización de mercado, es el octavo activo más valioso del planeta. Es considerado como el oro digital, y su valor está dado por ser considerado como un resguardo de capital en el largo plazo. En lo que va del año, Bitcoin consiguió duplicar su precio, y alcanzar nuevos picos históricos, aunque actualmente sufrió un retroceso que llevó su precio a caer hasta los USD 60.000 dólares por unidad.

FILE PHOTO: A representation of cryptocurrency Dogecoin is seen in this illustration taken August 6, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Dogecoin

Dogecoin es una criptomoneda que no tiene mucho sustento, ya que fue literalmente creada a raíz de un meme. Para muchos inversores, este tipo de token no tiene ningún tipo de validez, pero para otros, Dogecoin es una de las mejores criptomonedas que ofrece hoy el mercado. La realidad es que DOGE es actualmente el noveno token más valioso en el mundo cripto, con un valor de mercado de casi USD 32.000 millones de dólares. En lo que va del año registró una suba de más del 5 mil por ciento, aunque llegó a subir un 16 mil por ciento en su pico máximo.

Para grandes inversores y empresarios, Dogecoin es la cripto más fuerte como medio de pago. Este es el ejemplo del multimillonario Mark Cuban, empresario estadounidense, inversor, y dueño de los Mavericks de Dallas de la NBA. En agosto, Cuban dijo en una entrevista en la CNBC: “Es un medio que puede usarse para la compra de productos y servicios (…) La comunidad de doge es la más fuerte cuando se trata de usarlo como un medio de pago”. La opinión de Cuban, fue respaldada por el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, quien ya hablaba bien de Dogecoin incluso en los meses previos.

Por esta volatilidad, y por ser la criptomoneda meme más grande del planeta, muchos miran con buenos ojos a Dogecoin, y son conscientes de su potencial de suba gracias al interés del mercado cripto por el riesgo y las fuertes subas en los precios de los tokens.

AXS

Axie Infinity es el videojuego más grande del mundo blockchain. Si bien tiene 2 tokens, el que más se comercializa es el llamado AXS, y está posicionado como el token número 25 más grande del mundo. Su valor de mercado supera los 8 mil millones de dólares, y es un juego en constante crecimiento.

Yanina Orrego, CEO de Capital Ediciones, dijo a Infobae: “Los juegos basados en blockchain no paran de crecer. Ya hay millones de jugadores dedicándose a ganar dinero jugándolos. Hoy en día, los juegos pasaron de ser un entretenimiento, a una forma de trabajo, y eso ha generado fuentes de empleo, nuevas empresas, y mucho más. Axie Infinity tiene mucho potencial a futuro, y el 2022 puede ser el año en el que más explote su precio, si los desarrolladores hacen las cosas bien y llevan el juego por buen camino”.

