Otra vez problemas en el Banco Galicia: las cuentas aparecieron con saldo 0 y las tarjetas no pudieron usarse

El homebanking de la entidad, caído

Nuevamente los clientes del Banco Galicia se sorprendieron al encontrar sus cuentas con saldo 0, la app sin posibilidades de ser usada y las tarjetas de débito sin fondos para pagar. Al igual que en la mañana del pasado 12 de octubre, la entidad registró problemas técnicos en sus dispositivos digitales de pago.

Las quejas no se hicieron esperar en las redes sociales, donde los clientes reclamaban por no poder utilizar su dinero. Nuevamente, el problema no se limitó a que la app estuviera “caída” sino que en muchos casos los clientes podían ingresar a ver el saldo de sus cuentas. Pero invariablemente el saldo era 0.

Desde el Banco Galicia reconocieron a Infobae que el problema existió pero que fue muy breve. “Se están haciendo trabajos para evitar los problemas de la semana pasada. Por eso se ‘bajó' la app y se dirigió a los clientes a la web. Toda la interrupción duró solo 10 o 15 minutos. Durante el fin de semana continuaremos trabajando para evitar inconvenientes”, explicó una fuente de la entidad.

La semana pasada, desde el Galicia habían contacto a sus clientes por diversas vías para explicarles que se trataba de un problema técnico que sería solucionado en las horas siguientes. Uno de los motivos es que el banco realizó un reciente cambio tecnológico en sus plataformas.

Se trató de una migración de sistema que se hizo durante el fin de semana (previo aviso a los clientes). Desde el Galicia aseguraron que el problema pudo ser identificado rápidamente.

“La implementación presentó un inconveniente durante el día de hoy que fue inmediatamente informado al Banco Central y se resolvió en un lapso de aproximadamente dos horas”, habían explicado en el Galicia la semana pasada.

En las redes apareció la sorpresa y el reclamo de los usuarios, como @elenaoni, que preguntó: “@BancoGalicia qué pasa con la app y home banking? Desde la semana pasada que anda muy mal. Ingreso a mi cuenta y tengo $0, cuando tengo dinero en la cuenta…”. Otro usuario, @pablopeusner, preguntó: “@BancoGalicia otra vez se cayeron todos los sistemas?”

Los mensajes se repetieron tras el episodio de la semana pasada. “Todo en la app tengo saldo cero! Y tengo dinero en las cuentas! No me atienden por teléfono. No puedo usar mi dinero banco Galicia qué hacen??!?!”, fue uno de los mensajes de los usuarios. “Alguien sabe qué está pasando con Banco Galicia? Imposible entrar a homebanking. Me está dando miedo por la aplicación sacaron toda la plata de mi cuentas. Se ven todo en cero”, se asustó otra de las clientas.

