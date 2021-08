“No tenemos novedades de como serán las restricciones a los vuelos la semana que viene”, se lamentó el vicepresidente de la asociación de líneas aéreas

Peter Cerdá, vicepresidente para Latinoamérica de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)

El vicepresidente para Latinoamérica de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Peter Cerdá, se quejó por la continuidad de las trabas impuestas por el Gobierno a los vuelos internacionales y, a su vez,. por la falta de anticipación con las que esas medidas se implementan. “Hay falta de coordinación y transparencia del Gobierno argentino”, dijo.

“Desafortunadamente cada día vemos más casos de líneas aéreas que están reduciendo sus frecuencias, hay mucha consideración incluso para suspender incluso de manera permanente los vuelos hacia la Argentina por la falta de claridad y transparencia del Gobierno”, comentó el ejecutivo representante de la industria aérea.

Cerdá y la IATA solicitaron en repetidas ocasiones ser recibidos por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, para establecer mecanismos de coordinación que permitan planificar el flujo de vuelos a futuro. Pero, según el ejecutivo, no lograron obtener ninguna respuesta satisfactoria.

“Esta semana nuevamente se expira la fecha de restricciones y hasta el momento no tenemos novedades respecto a cómo van a ser a partir de la semana que viene”, se quejó en una conversación con María Laura Santillán en CNN Radio.

“Ya llegamos a un punto que es insostenible para la industria, para el sector e incluso para los pasajeros que quieren volver al país, que están varados, e incluso pasajeros que tienen un deseo una necesidad para viajar ni siquiera pueden programar un viaje porque no hay cupo”, añadió.

Para Cerdá, además, las restricciones impuestas en la Argentina se diferencian a las que tomaron otros países del mundo. Y que se trata de limitaciones que son muy nocivas para los costos de las empresas aéreas.

“Argentina ha implementado un serie de medidas que son muy parecidas a las de otros países, salvo la limitación de pasajeros diarios. Estamos hablando de tres vuelos al día cuando en un día normal estábamos hablando de 150 diarios. Eso fuerza a tener una tripulación que hace el viaje, descasa una noche y recién al día siguiente puede volver a volar. En la planificación para una línea aérea se vuelve imposible, porque un avión que no vuela por 48 horas es mucha mucha plata”, describió.

“Ya estamos viendo los resultados cuando no hay cooperación, sobre todo respecto de lo que estamos viendo a nivel global que poco a poco se están reanudando los vuelos, se están abriendo las fronteras, aún con la variante Delta. Se están tomando medidas pero al menos la conectividad no se está desconectando a la manera en que se está viendo en la Argentina”, dijo Cerdá.

No estamos en contra de las medidas del Gobierno. Apoyamos que la primera prioridad es el bienestar social y de salud de los ciudadanos argentinos. Pero el sector aéreo ha tomado grandes medidas para asegurarse que no es un vector del Covid o de las variantes. Y lo estamos demostrando porque los vuelos se están operando a nivel global con la excepción de la Argentina que hay 2 o 3 vuelos diarios.

“No podemos esconder lo que es una realidad, se puede ver a nivel público, cada vez hay más quejas de los ciudadanos y residentes argentinos en los consulados. Porque quieren volver y no pueden y eso va a afectar no sólo el bienestar social de los argentinos sino la parte económica. Porque los negocios de la Argentina también tienen que viajar, hay que vender los productos del país y si no pueden viajar pues obviamente va a haber una afectación negativa hacia los trabajos, hacia el PIB y para el país en su recuperación”, agregó.

