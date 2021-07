Cómo son las viviendas del programa Casa Propia y en qué aspectos edilicios hay que prestar atención

En todos los casos, se deberá optar por una de las tipologías propuestas, a excepción de quienes construyan en terrenos que sean de titularidad dominial de familiares directos

La necesidad de llegar a una vivienda hace que en cada inscripción que realiza el Gobierno nacional para distintos programas crediticios haya miles de registrados. No es casual: desde hace años el déficit habitacional argentino está calculado en 3.500.000 unidades y se hace difícil reducirlo.

Hace pocos días el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación reabrió la inscripción para que familias de todo el país que perciban un salario mínimo y califiquen con todos los requisitos accedan a la posibilidad de obtener por sorteo un crédito hipotecario a través de la línea Casa Propia y luego, con el dinero recibido antes de fin de año, puedan empezar a edificar la propiedad.

En este programa es excluyente que los adjudicatarios dispongan de lote propio o que se edifique al fondo o arriba de la casa de sus padres. Además, el terreno deberá estar escriturado antes del 31 de agosto de este año, salvo que provenga de un organismo público.

Hay varios modelos que los adjudicatarios deben tener presente. Por lo general, se arranca con viviendas de 60 metros cuadrados y dos dormitorios, aunque las hay de menor superficie. La obra debe destinarse a construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Y en todos los casos, se debe optar por una de las tipologías propuestas por el ministerio, a excepción de quienes construyan en superficies que sean de titularidad dominial de familiares directos

Santiago Maggiotti, secretario de Hábitat, del ministerio que tiene a la vivienda en la órbita, expresó a Infobae: “sabemos la necesidad de viviendas para que la gente deje de pagar alquileres; nuestra intención es brindar distintas soluciones habitacionales. Aparte, entendemos que cada programa de construcción genera desarrollo, venta de materiales y empleo”.

En esta propuesta se contemplará a aquellos que perciban un Salario Mínimo Vital y Móvil. Quienes resulten beneficiarios podrán edificar con un monto de crédito de hasta $ 4.300.000 que deberán devolver en un plazo máximo de de 30 años (quien pueda, tienen la posibilidad de adelantar cuotas y reducir así el plazo de repago).

La suma de ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre los $27.000 y 175.000 pesos. “La cuota jamás podrá exceder el 25% del ingreso familiar. Al igual que los créditos ya sorteados previamente, esta nueva entrega estará ajustada por la nueva fórmula Hog.Ar de actualización de capital basada en la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS)”, dijo Maggiotti.

Opciones

Una de las posibilidades es la casa denominada Bicentenaria, de dos dormitorios, un baño, estar-comedor, cocina, espacio guarda-coche y patio. Otra es la llamada Criolla, de 12 metros de ancho, más lineal en cuanto a su formato, una tercera es Alfonsina, con 10 metros de ancho. También están los modelos Compañera I y II (de menor metraje), y Federal I y II (dos formatos de menor superficie).

Otro de los modelos, de 8 metros de ancho, con menores superficies

Una vez que la persona es sorteada (los sorteos serían del 15 de agosto en adelante) y está todo en regla, el beneficiario recibe un anticipo del 40%, con el cual puede comprar materiales (siempre con tarjeta de débito) e iniciar la construcción. Más adelante percibe otro monto del 30%, para fondeo la mano de obra, y finalmente, el restante 30%, para terminaciones del hogar a estrenar llave en mano.

En el caso de las viviendas, se podrán edificar con sistema tradicional (húmeda con ladrillos) o también con formatos industrializados, en acero o madera, y cerramientos de panelería.

Se calculan 12 meses en todo el proceso hasta la culminación de la vivienda. “En cuanto a los papeles y trámites, pedimos a los municipios que quiten ciertos costos en el pago de planos y habilitaciones para que la rueda funcione de manera aceitada y no se asfixie a quien inicia una obra de este tipo. Igual, por lo expresado en cada provincia, esto es viable, por lo cual le damos tranquilidad a la gente para que mientras vaya acopiando materiales, a la vez, inicie el proceso ante cada municipio correspondiente para que autoricen planos y obras”, contó Maggiotti.

Desde el ministerio, informaron que a los beneficiarios no se les requerirá ahorros previos. Podrán inscribirse quienes cumplan los requisitos de ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente, y deben contar con Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente; ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones. No se admitirán terrenos emplazados en barrios cerrados o privados o cuya tasación supere los $ 3.500.000 o que no sean de titularidad de los solicitantes, salvo familiares directos.

Otros requisitos son: tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción; no ser propietarios o copropietarios de bienes inmuebles, no registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses; no estar inhibido y registrar al menos 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados e independientes).

Los créditos se solicitarán a través del servicio de banca por internet de Banco Hipotecario, que actuará como Fiduciario del Fideicomiso Procrear, y los fondos correspondientes al crédito se depositarán en una caja de ahorro de titularidad del beneficiario.

Maggiotti aclaró además que, una vez sorteada, la persona no puede alterar datos y es convocada por el banco para validar todos los requisitos. Si se detectan irregularidades de inscripción, señaló, serán automáticamente descartadas y se llamará a otros inscriptos”.

Además, si la la totalidad de los desembolsos no son solicitados por el beneficiario dentro del plazo establecido en los requisitos fijados por el ministerio y el Banco Hipotecario, el beneficiario perderá todo derecho a solicitar dicha suma, aunque hubiere iniciado la obra.

La página de inscripción al programa es https://www.argentina.gob.ar/habitat/casapropia/construccion. Se debe hacer click sobre el botón “Inscripción” y completar los datos solicitados.

