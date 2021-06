Es argentina, asesora políticos y empresas e integra la lista de los emprendedores que redefinen el sueño americano en EEUU

Marcela Berland

Marcela Berland es presidenta, fundadora y CEO de Latin Insights, una consultora desde la cual forjó una sólida reputación como asesora y estratega corporativa y política con más de 30 años de trayectoria en Estados Unidos. Su trabajo también se enfoca en diversidad, inclusión, ciudades inteligentes y sustentabilidad.

Esta emprendedora porteña, recibida en la Universidad Católica Argentina, se radicó en Nueva York desde donde encabezó campañas para ex presidentes de la región y multinacionales. Recientemente fue incluida en la lista Forbes Next 1000, que elabora la prestigiosa revista de negocios. Está integrada por emprendedores emergentes que “redefinen el sueño americano”, como destacó la publicación.

“Una de las cosas que aprendí rápido en EEUU es que el fracaso en un emprendimiento hay que tomarlo como algo que ayuda a aprender. A veces no se quiere emprender por miedo al fracaso. Hay que probar para ver los resultados y es sumamente importante tener objetivos. Cuanto más preparado estés mejores van a ser los resultados”, le dice la empresaria a Infobae sobre su experiencia de fundar un manejar una compañía n EEUU.

“Cuando hablo con argentinos a veces los veo un poco descorazonados, pero hay casos de mucho éxito que demuestra que sí se puede. Hay que empezar con un objetivo claro y concreto para poder alcanzar sus metas”

En América Latina, Berland fue consultora política y estratégica de 12 presidentes, entre ellos Luis Abinader (República Dominicana), Vicente Fox (México), Carlos Andrés Pérez (Venezuela); Gonzalo Sánchez de Lozada y Jaime Paz Zamora (Bolivia) y César Gaviria (Colombia), entre otros. En Estados Unidos trabajó para el ex alcalde de New York, Michael Bloomberg,

En el sector privado, en tanto, dedica su experiencia en el manejo de crisis, imagen y marketing. Sus clientes incluyen grandes empresas como Amazon, Facebook, Microsoft, Starbucks, Coca Cola, Unilever, Disney, American Airlines, Johnson & Johnson y Pfizer, entre otros. También el Banco Mundial y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Latin Insights, la compañía de la empresaria argentina

Además, publicó varios libros, entre ellos Strategies of Democratization (1992), Dynamics of Societal Learning About Global Environmental Change (ISSC/UNESCO, 1991), y Racionalidad del Peronismo, ed. José E. Miguens y Frederick C. Turner (1988). Es también miembro de la junta directiva del WEF (Women Economic Forum) del Caribe. Berland es licenciada en Ciencias Políticas de la UCA, realizó un Programa Ejecutivo en el Business School de Stanford y obtuvo una Maestría en Opinión Pública y Administración de la Universidad de Connecticut. Recibió las becas Fullbright, Delta Kappa Gamma Scholarship y Mónica Mourier de Archibal Scholarship.

La lista de Forbes Next 1000 se otorga a líderes innovadores de pymes de Estados Unidos. En su descripción la publicación destacó que ese país es rico en pequeñas empresas y define a sus fundadores como “héroes emprendedores”.

“Trabajé para más de 12 presidentes y hace poco, durante la pandemia, pude llevar a cabo la primera campaña electoral que fue totalmente manejada en forma digital, en República Dominicana”

- ¿Cómo comenzó su carrera y cuándo decidió dar el salto a Estados Unidos?

- Todo comenzó en Argentina, mi país. Estudié en la UCA y decidí aplicar una beca en Estados Unidos. Gané esa beca y otras dos y en 1989 llegué a la Universidad de Connecticut. Siempre me desarrollé en el ámbito político para América Latina y para compañías grandes en el área de comunicaciones y desarrollo de estrategias. Hago consultoría política en elecciones y campañas políticas. Ayudamos a que un candidato sea elegido presidente y luego trabajamos en su estrategia, comunicaciones y microtargeting. Trabajé para más de 12 presidentes y hace poco, durante la pandemia, pude llevar a cabo la primera campaña electoral que fue totalmente manejada en forma digital, en República Dominicana. Fue la primera elección que se dio durante la pandemia en América Latina y nuestro candidato hoy es presidente. Antes de la pandemia estábamos con un desarrollo muy intenso de plataformas digitales y fue muy importante poder adaptarnos a los cambios durante un periodo donde no podíamos hacer las cosas en persona.

- ¿Cuándo armó su propia empresa?

- La fundé hace unos 20 años y todo el trabajo se hace bajo la sombrilla de Latin Insights. Contamos con un equipo multidisciplinario y también con un equipo global en América Latina –incluyendo Argentina– EEUU y Europa. Hemos tenido la posibilidad de crecer y evolucionar. Empecé sola y tuve mucha suerte desde el comienzo porque se me abrieron muchas puertas muy rápido. En la primera entrevista que tuve me contrataron y conseguí otro trabajo en Londres.

El trabajo de Berland también se enfoca en diversidad, inclusión, ciudades inteligentes y sustentabilidad

- ¿Cuál es su vínculo hoy con la Argentina?

- Yo me siento 100% argentina a pesar de que tengo nacionalidad doble y me encanta vivir en EEUU. Con el país tengo mucho contacto, aunque con la pandemia no pude viajar. Tenemos un socio local con el que trabajamos muy de cerca. Los emprendedores son muy buenos y hay muchísimo talento local. Actualmente no estamos trabajando con ningún político ni corporación en el país. La situación está un poco difícil para trabajando con corporaciones locales, la situación ahora está complicada por la pandemia.

- ¿Es difícil emprender en Argentina?

- La situación es difícil, pero los momentos de crisis a veces están para capitalizar oportunidades. Hay muchos ejemplos de muy buenos emprendedores argentinos, como Mercado Libre y otros. Muchos emprendedores parece que tuvieran que hacer todo por su cuenta y en otros países los gobiernos dan ayuda y aportan estabilidad económica. Es importante que haya beneficios fiscales, crédito y una voluntad política que acompañe. Pero el talento argentino es increíble y las oportunidades están. El sector público y el privado deben ayudar a los pequeños empresarios porque son el motor de la economía y el empleo. Hay muchas cosas que el país podría estar haciendo y que no se hacen, se pierden oportunidades: otros países se sigue avanzando y la diferencia es más amplia. En Chile, por caso, se apoyan todos los emprendimientos pequeños con entrenamiento a los ciudadanos que después pueden trabajar en áreas como codificación, donde pueden trabajar con empresas multinacionales con buenos salarios y mucha demanda.

“Hay muchas cosas que el país podría estar haciendo y que no se hacen, se pierden oportunidades: otros países se sigue avanzando y la diferencia es más amplia”

- ¿Qué significa este reconocimiento que hace Forbes hacia tu trabajo?

- Es un gran honor poder tener esta distinción. Significa el reconocimiento al trabajo, la innovación y a seguir creciendo. También a la curiosidad y aprender todo el tiempo. Es algo que me da una gran satisfacción.

- ¿Cuáles son los proyectos para 2021 y 2022?

- Seguimos trabajando con muchos clientes y también estamos desarrollando plataformas digitales para ayudar en el ámbito de la mujer, de diversidad e inclusión. Es importante seguir desarrollando herramientas para poder capturar mejorar el sentir de los votantes y los consumidores y desarrollar estrategias efectivas en base al conocimiento.

- ¿Qué consejo le daría a un emprendedor argentino que comienza con un proyecto y está pensando en su futuro?

- Primero, que tenga claro cuáles son tus objetivos. Segundo, que se prepare para esos objetivos y que no espere. Cada paso tiene que tener un impacto en lo que se desea. El otro punto sumamente importante es poder tener un buen grupo de apoyo. Cuando hablo con argentinos a veces los veo un poco descorazonados, pero hay casos de mucho éxito que demuestra que sí se puede. Hay que empezar con un objetivo claro y concreto para poder alcanzar sus metas.

SEGUIR LEYENDO: