“Usan espaldas ajenas”: el enojo de los productores lecheros tras el acuerdo entre la industria y el Gobierno

Enojo de los tamberos por no haber sido convocados por el Gobierno para la firma de un acuerdo con la industria, en el marco del programa Precios Cuidados.

Luego de que se diera a conocer el acuerdo firmado entre el eslabón de la industria láctea y el Gobierno para mantener los Precios Cuidados, los productores emitieron un comunicado donde manifestaron su descontento por no haber sido tomados en cuenta en la negociación. “El productor de leche argentino se acaba de enterar que se firmó un acuerdo al que como integrante indispensable de la cadena no fue ni siquiera invitado. Es fácil decir ‘vamos a poner el hombro’ usando espaldas ajenas”, dijeron.

En el documento firmado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Asociación de Productores de Leche (APL), la Cámara de Lecheros USV Abasto, entre otras, se preguntan si el productor de leche no importa dentro del eslabón. “El productor de leche argentino recibe por su leche el precio más bajo del mundo. El productor de leche argentino produce un 30% más de la leche necesaria para hacer todos los productos lácteos que se consumen en la mesa de los argentinos. El productor de leche argentino, para vender su producción, carece de un sistema de comercialización transparente y con reglas comerciales arbitrables”, resaltaron.

El acuerdo fue firmado por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, en conjunto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación con el Centro de la Industria Lechera Argentina (CIL), la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL) y la Junta Intercooperativa de Productores de Leche (JIPL). El convenio contempla la ampliación en los volúmenes de producción y abastecimiento en el mercado interno y suman 32 nuevos productos lácteos al programa Precios Cuidados.

“Este acuerdo cayó muy mal en el sector primario, ya que no fuimos invitados y tememos que parte del costo de esto termine recayendo en el productor. Cuando un consumidor compra un producto, el precio va traccionando hasta llegar al precio que se le paga al productor. En un momento, la industria se da vuelta y te dice yo te puedo pagar tanto y no te va a charlar porque no hay un estado transparente como hay en otras actividades. Es un mercado más complicado, la situación del lechero”, dijo Javier Linari, presidente de la Cámara de Lecheros USV Abasto en CNN Radio.

Los resultados de este nuevo acuerdo se verán reflejados en la góndola a partir de mañana con los que el Gobierno prevé que habrá un impacto significativo en el abastecimiento de lácteos en el mercado doméstico, ya que se sumarán 97 productos derivados de la leche.

El Gobierno anunció un nuevo acuerdo de precios para los lácteos. DyN 162

“Este negocio es muy finito, en los últimos nueve meses el productor ha venido perdiendo plata. En base a los números oficiales que publica el OCLA, el promedio de los productores viene perdiendo o trabajando a pérdida, pero estos nueve meses es un tema casi crónico de la cadena. A mí me gusta ver más la película que ver las fotos, cuando uno ve que en el año 2015, 2020 la cadena láctea perdió más de 900 millones de dólares, hubo una destrucción de valor por 900 millones de dólares, que por un lado salieron, de la no inversión, de la no amortización, tanto del sector primario como en el sector industrial. Cuando recorres los tambos y las industrias ves mucha cosa vieja que está obsoleta es antigua y vieja: los tractores”, describió.

Un problema crónico

Según sostuvo, hay un “problema crónico” con las industrias que tienen que superar, pero también dejó en claro que a partir de lo sucedido con el cierre de las exportaciones de carne vacuna, donde a pesar de que el sector exportador venía de firmar un acuerdo con el Gobierno se procedió a aplicar un cepo a la carne. “Estamos muy preocupados con respecto a la intervención del Estado en la cadena láctea, a través de este acuerdo. Uno ve ese tipo de idas y vueltas, un Gobierno que un día dice una cosa porque está dividido internamente. Un día predomina un sector, otro día otro. El temor es ese, que no se respete lo acordado. Y esto de que no se llame al productor (para el acuerdo), la leche no sale de un repollo, sale de los trabajos de los miles de tamberos de todo el país”, puntualizó.

En marzo del año pasado, impulsados por el aislamiento de la pandemia de coronavirus, el Gobierno creó el sistema de Precios Máximos y amplió el programa de Precios Cuidados. El primero, a partir de esta nueva negociación con el eslabón industrial lácteo, se estaría diluyendo, aunque se amplía el convenio de Precios Cuidados que según afirma el productor va a afectarlos. “Cuando uno suma toda la carga impositiva que tiene la leche, si le pones los impuestos provinciales, municipales, el impuesto al cheque, con todos los impuestos que andan dando vuelta, más o menos tenés un 40%. ¿Cómo un producto como la leche va a tener un 40% que se lo está llevando el Estados? Después se queja que le parece que está caro. Aparte, se fijan en el aumento esencial de un ajuste que se hizo en abril, donde el aumento fue del 11% para los lácteos, pero estaban atrasadisimos”, indicó.

Por último, aseguró que es el Gobierno nacional el que tiene que acercarse a los productores para hacer las negociaciones con todos los eslabones y los sectores pertinentes para firmar un acuerdo. “Hasta el año pasado había una mesa que reunía al sector primario, a la secundaria, al industrial y al Estado. Estaba bueno porque vos en esa mesa ibas y hablabas con el director de lechería, con la gente del ministerio de Agricultura. Generaba una relación de confianza con la industria, deconstruyente y construyendo con el Estado. Acá, si hay que poner, hay que poner un poquito cada uno y el Estado debe hacerlo también”, sostuvo.

En el caso de las autoridades provinciales, dijo, que la única reunión que tuvieron en el último tiempo fue por “una cosa protocolar”, de presentación. “No hemos tenido un trabajo como había en el pasado, lo cual es una lástima, porque hay muchísimos temas provinciales, locales para trabajar y a nivel nacional pasa lo mismo. El Estado debe buscar medidas imaginativas al tema impositivo”, apuntó.

SEGUIR LEYENDO: