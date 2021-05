Cuánto vale tu auto usado: los precios de referencia de junio y los modelos más vendidos

El mes de abril se comercializaron en Argentina 128.481 vehículos usados, una suba del 612.7% comparado con igual mes de 2020 cuando se vendieron apenas 18.027 unidades en medio de la cuarentena estricta

La Cámara de Comercio Automotor (CCA) actualizó los precios de autos usados para el mes de junio de 2021 con una la lista de más de 5.000 modelos que se utiliza como referencia para determinar el valor de los vehículos que circulan y se venden en el país. El VW Gol Trend, el Chevrolet Corsa y la Toyota Hilux son los modelos más vendidos en el segmento de usados.

Las operaciones de compraventa de vehículos usados tuvieron una recuperación de proporciones siderales durante el mes pasado: el mes de abril se comercializaron en Argentina 128.481 vehículos usados, una suba del 612.7% comparado con igual mes de 2020 cuando se vendieron 18.027 unidades. La comparación interanual, sin embargo, es de poca utilidad dado que en abril de 2020 se vivió el momento de cuarentena más estricta, casi sin operaciones.

Si lo comparamos con el mes de marzo de 2021 (156.793 unidades) la caída llega al 18,06%. En los primeros cuatro meses del año se vendieron 542.982 autos usados, una suba del 38.83% con respecto a igual período de 2020 cuando se comercializaron 391.100 unidades, un avance también influido por la actividad casi nula del mercado en el cuarto mes del año pasado.-

En el primer trimestre del año se concretaron un total de 414.501 operaciones, un alza de 11,10% en comparación con el mismo período de 2020

“Seguimos viviendo los vaivenes del mercado de autos usados. Un mes crecemos con los volúmenes de venta y en otro bajamos. Pero siempre comparado con igual período de 2019, último año de ventas normales antes de la pandemia”, explicó Alberto Príncipe, presidente de la CCA.

”Dentro de esta tónica, lo positivo es que en los primeros cuatro meses del año, las ventas subieron un 0.44% comparado con igual período de 2019″, dijo.

”Los primeros tres meses de 2021 fueron de fuerte demanda, sobre todo marzo, pese a que hubo bastante faltante de vehículos requeridos por el público. Eso llevo a que los precios de los autos usados, sobre todo los seminuevos se mantuvieran firmes”, mencionó el directivo.

”En cambio, abril mostró un fuerte “parate”. La demanda cambio por oferta, los precios comenzaron a estabilizarse,

aumentaron en promedio 2%, y los llamados del público por consultas se hicieran menos frecuentes. Por su parte, el interior, que fue el motor del sector durante varios meses cuando en el AMBA había restricciones, está viviendo la misma realidad”, expresó Príncipe.

“También, estamos notando que se está profundizando la entrada en nuestros locales de vehículos que la gente losdeja en consignación para su venta. Ya sea aquellos que tienen dos autos y se quieren quedar con uno y otros quedirectamente no los pueden mantener y quieren desprenderse del mismo”, expresó.

”Está claro que hay un clima social general que no ayuda a que los diferentes sectores de la economía se recompongan definitivamente. Esta segunda ola de la pandemia no ayuda. Hoy se volvió a trabajar en el día adía. Los próximos meses serán claves y nos mostrarán realmente donde está parado el sector, siempre en la medida que no se profundicen las restricciones sanitarias actuales”, finalizó.

Ranking 10 usados más vendidos en Argentina durante abril 2021

1-VW Gol y Trend: 8.006

2-Chev. Corsa y Classic: 4.720

3-Toyota Hilux: 3.796

4-Renault Clio: 3.402

5-Ford Fiesta: 2.915

6-Fiat Palio: 2.797

7-Ford Ka: 2.591

8-Ford EcoSport: 2.553

9-Ford Ranger: 2.518

10-Ford Focus: 2.408

Los precios de los autos usados:

SEGUIR LEYENDO: