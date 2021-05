La respuesta del campo a los dichos de un intendente kirchnerista: “No se puede seguir fomentando la grieta con expresiones arcaicas”

(Facebook: Pablo Javier Zurro)

Tras las declaraciones radiales del pasado viernes por parte del intendente de la ciudad bonaerense de Pehuajó, Pablo Zurro, quien dijo “tenemos que ir por la regulación de granos y la carne, aunque no les guste a los gorilas”, los productores del distrito salieron a repudiar esas expresiones. Desde la Mesa de Enlace zonal señalaron: “En momentos donde nos vemos afectados por una pandemia, no se puede seguir fomentando la grieta con expresiones arcaicas”.

Zurro con su declaraciones quiso instalar la discusión sobre la suba de precios de los alimentos, que en abril pasado superó el 4%, y responsabilizando a los productores de dicha situación. Pero además, manifestó: “No podemos dejar liberado el precio para que un argentino pague los precios de exportación, porque en vez de 800 pesos el kilo de asado va a valer 2.000 pesos”.

En ese sentido, los productores advirtieron que toda idea o intención de controlar el mercado de ganados y carnes por parte del Estado, como sucedió con la Junta Nacional de Granos, “solo crea mercados paralelos, posibilita el negociado entre los políticos de turno y algunas empresas amigas o propias, sin lograr ni cerca el cometido buscado que es que una mayor parte de la población tenga acceso a estos bienes de primera necesidad. Por el contrario, quedan dependientes de las dádivas del gobierno de turno”, manifestaron.

A todo esto, agregaron: “El problema de la suba de precios no es ni más ni menos que un problema inflacionario que no han podido solucionar gobierno tras gobierno. Tener inflaciones que superan el 50% es algo que sucede solo en países gobernados por incapaces. Casi el 100% de los países no tienen dicho problema y tienen total independencia entre el ministerio de Economía y los bancos centrales”.

Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro (Foto: Gustavo Ortiz)

Los dirigentes de la Mesa de Enlace de la zona de Pehuajó recordaron que cuando se aplicaron medidas de intervención en los mercados, especialmente en tiempos del kirchnerismo, cayó la producción y el ingreso de divisas por las exportaciones, además que la Argentina perdió mercados internacionales. En el caso puntual de la carne, la semana pasada la Federación Agraria Argentina señaló que entre 2006 y 2015, se perdieron 17.000 puestos de trabajo de la industria, 100 frigoríficos y 10 millones de cabezas de ganado, sumado a que el precio de la carne en las carnicerías aumentó más que la inflación.

Además, los representantes de los productores de Pehuajó, en respuesta a los dichos del intendente ultra kirchnerista, expresaron que “en momentos donde nos vemos afectados por una pandemia, no se puede seguir fomentando la grieta con expresiones arcaicas como gorilas y oligarcas, cuya definición es ´Sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada´. Quizás sean quienes no vieron afectados sus ingresos, quienes no ponen en riesgo sus puestos de trabajo y quienes no arriesgan su propio capital con sus acciones; dentro de esta categoría solo entran los políticos”.

Uno de los dirigentes que integra la Mesa de Enlace a nivel nacional salió a criticar al gobierno por la inflación. El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, advirtió contra los efectos de la oleada inflacionaria, con aumento de la pobreza y la indigencia y rechazó por enésima vez las voces oficiales que acusan al campo y al aumento de los precios internacionales de las materias primas como causantes de la inflación.

Pablo Zurro, intendente de Pehuajó

“Ya no se puede postergar un acuerdo entre Gobierno, sectores productivos, empresarios y sindicatos. La inflación es un drama que nos duele, castiga a los más postergados y desmoraliza a la sociedad. ¿Alguien va a hacer algo por la salud física y la situación económica de nuestro pueblo? ¿Seguiremos de brazos cruzados mientras se erosiona el ingreso de todas las familias argentinas? La consecuencia de esto es bolsillos flacos y más pobreza. Si pensamos en nuestros hijos y nietos esto, así, ya no da para más”. Y volvió a preguntar: “¿Alguien controla los gastos del Estado?”, dijo Iannizzotto.

Retenciones

El mismo día de las declaraciones de Zurro, el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas, se manifestó a favor de avanzar con el diálogo para analizar la posibilidad de subir las retenciones de maíz. “Sería por lo menos para sentarse a conversarlo, pero es muy difícil sentar a todos. Cuando el ministro de Agricultura, Luis Basterra, a petición de las partes intentó modificar la retención del maíz, del otro lado casi le declaran la guerra. No todas las agrupaciones de referentes de los productores rurales piensan lo mismo”, dijo.

En relación al impacto del maíz en el precio de la carne es muy bajo. Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el precio promedio de la carne se ubicó en $531 por kilo, donde la cría representa $158 (30%), el feedlot $141 (27%), el frigorífico $35 (6%), la carnicería $47 (9%) y los impuestos $149 (28%). Por su parte, el maíz representa el 15% del precio del novillo y 11% del kilo de carne al mostrador.

El relevamiento privado sostiene que los impuestos que tiene la cadena, el 75% son nacionales (impuesto a las ganancias, IVA, e impuesto a los créditos y débitos), 20% provinciales (inmobiliario rural, ingresos brutos) y 5% municipales (impuesto a la industria y comercio y tasa vial). El impuesto a las ganancias y el IVA, son los de mayor participación, en conjunto representan el 65% de los impuestos totales.

