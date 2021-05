Por una medida de fuerza, a partir de mañana los colectivos no circularán entre las 21 y las 6 de la mañana

Télam 162

El ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, debuta en su cargo enfrentando una medida de fuerza de parte de los empresarios del transporte automotor de pasajeros en el Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, un área en la que circulan 18.000 colectivos, según fuentes del sector.

Las entidades que agrupan a las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires, anunciaron que a partir del día viernes 7 de mayo se suspenderá la prestación de servicios de 21 a 6 horas.

La medida fue tomada porque las empresas señalan que los aportes que reciben vía subsidios del Estado nacional no son suficientes para mantener el servicio y que, a partir de esto, deciden dejar de circular por la noche “a fin de posibilitar con los recursos disponibles dar adecuada cobertura en los horarios de mayor necesidad de los pasajeros”.

Desde la entidad que aclararon que a las 21 saldrá el último servicio del día de cada cabecera de cada línea de colectivos, retomándose las prestaciones a partir de las 6 del día siguiente, también desde cada cabecera.

“La medida adoptada tiene por objeto salvaguardar la continuidad de la operación en los horarios más necesarios, teniendo en cuenta el congelamiento tarifario desde hace más de dos años y el retraso en el reconocimiento del impacto de la inflación en los costos desde hace más de ocho meses”, explicaron desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

Desde el Ministerio de Transporte señalaron que aún no habían sido notificados de la medida de fuerza y advirtieron que si las empresas dejan de sacar unidades pueden ser sancionadas.

El sub secretario de transporte automotor, Marcos César, escribió en la red social Twitter que se sancionarán a las empresas q no presten servicio.

“Ante versiones de suspensiones de servicios de colectivos para mañana es necesario aclarar que se sancionarán a las empresas que no cumplan manteniendo la frecuencia máxima y garantizando los protocolos covid establecidos. Se continuará controlando con agentes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte”, dijo César

La principal discusión tiene que ver con los subsidios. Las empresas los cobran por pasajero transportado y por las restricciones que tienen por el aforo de cada una de las unidades bajó considerablemente los ingresos vía subsidios. A esto se le suma que en paralelo los costos se incrementaron (el gasoil, los seguros, los neumáticos, etc).

En Transporte aseguran que las empresas “vienen cobrando subsidios al 100% de unidades pese a la baja de los boletos y a pesar de que están circulando en menor cantidad de unidades por el personal en licencia, siendo unos de los sectores que mejor les fue a nivel paritario sin despidos. Estas medidas solo perjudican a los trabajadores esenciales en el marco del covid”.

Otro punto de conflicto es el de los salarios. El sector se encuentra en una conciliación obligatoria con la UTA por la discusión paritaria. Sin embargo, hoy es día de pago y no entraron los subsidios que se pagan en la primera semana. “Al final de mañana -por hoy- esto provocaría un paro si la mayoría de las empresas no pagan. Si bien hay conciliación obligatoria dictada, es por la paritaria. El no pago de sueldos habilita al gremio a un paro automático”, explicaron desde una compañía.

Hace dos semanas la UTA había amenazado con un paro de 24 horas por la discusión paritarias y en ese momento el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria.

Según supo Infobae, en ese momento lograron acercar posiciones y consensuar dos propuestas con las cámaras que nuclean a empresarios de transporte. Por un lado, aceptaron “el pago de 15.000 pesos en tres cuotas iguales de $5.000 cada una para cerrar la paritaria 2020″. Se trata de una compensación no remunerativa que se otorgó por única vez para equilibrar el porcentaje perdido a raíz de la inflación. Estos valores también fueron incluidos para los haberes de marzo, abril y mayo próximo.

