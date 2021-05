Matías Waloski, cofundador de Auth0, el quinto unicornio argentino: “Tenemos que llegar a ser una empresa de USD 100.000 millones”

"Tenemos que llegar a ser una empresa de 100 billones de dólares en conjunto. Y poder lograr tener 100.00 clientes", aseguró Matías Waloski (izquierda) a Infobae. En la foto posa junto a su socio, Eugenio Pace.

Tras la venta millonaria de la empresa de gestión de identidad digital Auth0 a su competidor estadounidense Okta, Matías Woloski, cofundador del unicornio nacido en Argentina expresó sus sensaciones tras la operación: “ Siento orgullo. La venta por USD 6.500 millones es una cifra que no se da todos los días ”.

El emprendedor y chief technology officer de la firma nacida en la Argentina estudió ingeniería en la UBA y conoció a su socio, Eugenio Pace, haciéndole trabajos de consultoría. Hace dos años, la empresa que se dedica a hacer “la cajita de login” en la que un usuario de una web debe dejar sus datos para registrarse, recibió una inversión de USD 103 millones y pasó a tener un valor de mercado de USD 1.100 millones. De esa manera superó la valoración de one billion (1.000 millones en EEUU) y se unió al selecto grupo de empresas locales que conforman MercadoLibre, Globant y OLX, los unicornios argentinos.

En diálogo con Infobae, el emprendedor argentino dio cuenta de su orgullo por el hito que significó desarrollar junto a Pace la empresa y hacerla crecer hasta alcanzar el valor que tiene en la actualidad.

En ese contexto, aseguró que el éxito de la firma “es una combinación de timming y trabajo duro”, al tiempo que remarcó: “Para que te vaya bien tenés que aumentar las probabilidades de que cuando tengas suerte te encuentres trabajando. Así nos pasó. Tuvimos suerte en ciertos puntos de nuestra historia pero ya habíamos hecho un trabajo duro para que nos encuentre preparados para aprovecharla”.

Cabe destacar que Auth0 se vendió en USD 6.500 millones (la operación está sujeta a aprobaciones). En tanto, el comprador es Okta, una empresa estadounidense que es uno de sus principales competidores.

- ¿Qué sentiste como emprendedor al vender la empresa en las cifras que se establecieron?

-Siento orgullo. Son cifras que no se dan todos los días. Es difícil estando en el día a día hacer zoom out y ver todo lo que uno construyó y lo que el equipo logró. Te obliga a parar la pelota. Muchas personas que te fueron acompañando en el camino te mandan mensajes y ponen en perspectivas todos estos logros a lo largo del tiempo. El impacto que tuvimos en la industria. Cuando te lo cuentan te ayudan a ponerlo es perspectiva y te da mucho orgullo.

-Tuvieron muchas ofertas a lo largo de la vida de Auth0, ¿por qué decidieron aceptar esta?

-Tuvimos ofertas para vender la empresa el primer año. A lo largo de los años hubo otras ofertas, incluso de Okta, la firma que nos compró. Son muy pocas a las empresas a las que le hubiésemos dicho que sí porque muchas de las fusiones ocurren y después no hay una alineación grande entre las dos empresas. Lo que termina pasando es que la firma adquirida termina como desapareciendo, desintegrándose en toda la maquinaria que es la empresa que te adquiere. En este caso hubo demasiada alineación con todo lo que hacemos. Además, cuando empezamos a pensar en el potencial impacto que podíamos tener como entidad combinada, nos motivó mucho a nosotros que somos ingenieros y nos gusta ver el impacto de las cosas que hacemos. Es como estar es una nave espacial más grande. La plata no es 100% lo más importante. Obviamente que es un gran reconocimiento pero lo que realmente motiva más es la posibilidad de construir y tener impacto en el mundo, en internet y en todo lo que construimos de forma digital. Otro factor importante para aceptar la oferta de Okta fue que no desapareciera nuestra marca y que nosotros como organización no nos desintegráramos. Y eso va a ser así. Las empresas ven que es mejor para ambos que esto siga siendo así. Vamos a una casa más grande pero a seguir haciendo crecer este proyecto.

-¿Cómo van a operar a partir de ahora?

-Eso no cambia. Somos 900 personas y hay gente trabajando en 35 países. Argentina tiene un 10% de toda esa gente. Somos una empresa global. Okta es una empresa estadounidense y nosotros somos bastante más globales y abrazamos el modo remoto del día cero.

-¿Cuáles son los proyectos y desafíos de acá en adelante?

-Tenemos que llegar a ser una empresa de 100 billones de dólares en conjunto. Y poder lograr tener 100.000 clientes. Eso es posible alcanzarlo y ahora es más rápido. Esto te pone en una categoría de empresas que son muy pocas. También está el impacto a nivel de la tecnología. La idea es poder reemplazar los password con una tecnología mejor como la biometría. Hay muchas cosas interesantes por ese lado. El potencial para crecer es mucho.

-¿Qué hacen en Auth0?

-Auth0 resuelve el proceso de autenticación. Somos una empresa de infraestructura digamos. Cuando vos prendés la luz hay por debajo un montón de infraestructura que no conocés. Lo mismo pasa con la cajita del log in. Por abajo hay un montón de cosas que tiene que hacer un programador para que sea seguro ingresar en un sitio.

Auth0 tiene 9.000 clientes en más de 70 países. Algunos de ellos son Atlassian, Siemens y NewsCorp y en la región Naranja, Latam Airlines, Mercado Libre, Aerolíneas Argentinas y TV Azteca, entre otros. En 2018, Pace y Woloski fueron elegidos como emprendedores Endeavor.

-¿Cómo impacto la pandemia de coronavirus en la empresa?

-El modelo de trabajo remoto quedó demostrado que sí se puede aplicar y puede funcionar. Abre un montón de oportunidades. Lo que hizo la pandemia fue que el proceso de levantar fondos se democratice. Antes tenías que ir a Sillicon Valley. Y hoy hay mucho más capital disponible. Vos podés estar en Argentina o donde sea y levantar fondos de cualquier otro lugar. Años atrás no había fondos como ahora. Si sos emprendedor hoy tenés más oportunidades. A nosotros no nos impactó la pandemia. Vendemos a todas las industrias. Desde viajes hasta retail, manufactura o medios. Muchos bajaron su volumen de actividad como el sector de viajes y eventos. Eso impactó en los contratos pero otros subieron un montón su actividad. En definitiva, en el gran esquema estuvimos empatados o un poco por encima.

-¿Qué expectativas tienen para lo que viene?

-Yo personalmente estoy muy motivado con esta nueva etapa. El poder tener más impacto y llegar a más gente y más clientes me motiva. Nunca lo pensamos así como se dio el recorrido de la empresa. No existe la profecía del emprendedor que empieza y sabe que va a ser una empresa de 6.500 millones de dólares. La estadística no juega a tu favor. Es una combinación de muchas cosas. El timming, el trabajo duro y que la suerte te encuentre trabajando. Para que te vaya bien tenés que aumentar las probabilidades de que cuando tengas suerte te encuentres trabajando. Así nos pasó. Tuvimos suerte en ciertos puntos de nuestra historia pero ya habíamos hecho un trabajo duro para que nos encuentre preparados para aprovechar esa suerte.

Algunos antecedentes que explican el presente de Auth0

Hace dos años, Auth0 recibió una inversión de USD 103 millones y pasó a tener un valor de mercado de USD 1.100 millones. De esa manera superó la cifra mitológica de valoración de one billion (1.000 millones en EEUU) y se unió al selecto grupo de empresas locales que conforman MercadoLibre, Globant y OLX, los unicornios argentinos (Despegar dejó de serlo a fines de 2019, cuando su valor de mercado cayó por debajo de USD 1.000 millones; hoy vale USD 890 millones).

Matías Woloski y Eugenio Pace se conocieron trabajando en consultoría y fundaron Auth0 en 2013.

Woloski y Pace, quien vive hace años en Seattle, Estados Unidos, donde está radicada la empresa, se conocieron trabajando en consultoría, mientras el segundo hacía carrera en Microsoft, primero en el país y luego en Redmond, donde está el headquarters de la empresa que fundó Bill Gates. “En 2012 dejé la empresa de consultoría que había fundado con otro socio en la facultad y Eugenio a los pocos meses también hizo el salto. Se la jugó”, contó el emprendedor.

Auth0 tiene 9.000 clientes en más de 70 países. Algunos de ellos son Atlassian, Siemens y NewsCorp y en la región Naranja, Latam Airlines, Mercado Libre, Aerolíneas Argentinas y TV Azteca, entre otros. En 2018, Pace y Woloski fueron elegidos como emprendedores Endeavor.

En tanto, Okta es una empresa de gestión de acceso e identidad que cotiza en bolsa con sede en San Francisco, fundada en enero de 2009 por Todd McKinnon quien se mantiene al frente de la compañía, que opera en un mercado por US$ 80.000 millones anuales.

A partir de la venta, Auth0 operará como una unidad de negocio independiente dentro de Okta, dirigida por el argentino Eugenio Pace, CEO y cofundador de la plataforma.

SEGUIR LEYENDO: