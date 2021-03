Ganancias para empleados: suman nuevas deducciones para el proyecto que se tratará la semana que viene

Sergio Massa apuesta a tener media sanción para los cambios de Ganancias dentro de una semana

Buena parte de la Ciudad de Buenos Aires amaneció empapelada con unos afiches que tenían la frase “Ahora #Ganancias” y “#QueSeaLey” con la firma del Frente Renovador, el partido político del autor del proyecto y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Mañana por la tarde se reunirá la comisión que firmará el dictamen por el que se habilitará para dentro de una semana el tratamiento del proyecto en Diputados que propone entre sus puntos principales incrementar a $150.000 brutos el piso a partir del cual los trabajadores en relación de dependencia comenzarán a pagar Ganancias. Y hasta última hora de hoy se le fueron agregando modificaciones.

Así fue que en acuerdo con los gremios y la oposición se le sumaron beneficios al texto original. “Aquellas ideas que suman al proyecto y respetan la sustentabilidad presupuestaria son bienvenidas. Proteger al trabajador y a sus hijos con medidas como ésta le dan al proyecto un marco de sensibilidad”, señaló Massa a Infobae en referencia a los últimos cambios aceptados.

Los diputados sindicales y los representantes de los trabajadores habían planteado la necesidad de que se contemplen fuera del impuesto determinados beneficios sociales dentro de la liquidación del impuesto. Según la ley de Contrato de Trabajo que establece que se denominan beneficios sociales “a las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador”.

Asimismo, el artículo 111 de la Ley de Impuesto a las Ganancias expresamente establece que los distintos conceptos que bajo la denominación de beneficios sociales y/o vales de combustibles, uso de tarjetas de compra y/o crédito, vivienda, viajes de recreo o descanso, pago de gastos de educación del grupo familiar u otros conceptos similares, sean otorgados por el empleador o a través de terceros a favor de sus dependientes o empleados, se encuentran alcanzados por el tributo, aun cuando los mismos no revistan carácter remuneratorio.

En este esquema, este nuevo agregado al proyecto de Massa además de excluir del Impuesto a la provisión de ropa de trabajo, al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo y al pago de cursos de capacitación, incorpora al reintegro de gastos de guardería y/o jardín materno-infantil, que utilicen los contribuyentes con hijos de hasta 3 años de edad.

“Este es un beneficio muy importante que se incorpora al proyecto con un tope de hasta el límite equivalente al 40% de la ganancia no imponible ($ 67.000 al año, es decir $ 5.590 por mes). Además, como plantearon las diputadas Siley y Sierra, esto tiene una clara visión de genero beneficiando particularmente a las madres trabajadoras”, explicaron desde el entorno del presidente de la Cámara de Diputados.

El segundo cambio que suma el proyecto es que se duplica la deducción por hijo con discapacidad, actualmente de $78.833 al año.

Por último, se prorroga la exención en el impuesto a las horas extras del personal de salud por la pandemia de Covid-19.

En mayo del 2020, en el contexto de la pandemia COVID-19, el Congreso había sancionado la ley 27.549 que dejo exentas del Impuesto a las Ganancias -desde el 1° de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020- las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias y horas extras del personal de los sistemas de salud pública y privada. Mediante el Decreto Nº 788/2020, el Poder Ejecutivo prorrogó, hasta el 31 de diciembre de 2020 estos beneficios.

Ahora, el proyecto de ley que sube el piso a $150.000 vuelve a prorrogar este beneficio hasta el 30 de setiembre de 2021, con los mismos efectos, para los profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada. “La decisión es recuperar ingreso, construir protección al trabajador y su familia y darle un alivio fiscal a la clase media argentina”, agregó Massa.

Según explicaron desde el Ministerio de Economía, el costo fiscal -en la previa a estas últimas modificaciones- era de alrededor de 41.000 millones de pesos de los que buena parte van a ser financiados con las modificaciones de Ganancias a las empresas.

Según un trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de lo explícitamente especificado en el proyecto sería menor al que estimó el Ministerio de Economía ya que entiende que habrá una reducción de los ingresos por el Impuesto a las Ganancias de $34.144 millones.

