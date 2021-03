La historia del argentino que sueña con distribuir un ingreso básico universal con criptomonedas en lugar de punteros

Santiago Siri vive actualmente en España

Santiago Siri no para un segundo. Y menos ahora, que lanzó, junto con su fundación Democracy Earth e YCombinator, la iniciativa de un ingreso universal digital con la criptomoneda ether, para asistir a la gente pobre sin ningún intermediario.

En diálogo con Infobae desde Madrid, este ingeniero de 37 años suena muy entusiasmado porque en tres días ya logró instalar en las redes su “producto” y hasta se asustó por la suba inicial que tuvo su cotización hasta que se acomodó: arrancó en 1,25 dólares, llegó a 150 y bajó a seis, donde Siri se siente cómodo.

Pero su planteo va más allá de las cifras: “Ojalá esta tecnología vuelva obsoletos a los Juan Grabois de este mundo, o a gente que se atribuye la voz de personas a las que explota”, indicó, indignado, por los “punteros”.

- ¿En qué consiste el proyecto de la renta universal digital?

- El primer paso es el sistema de identificación de identidades humanas: una persona muestra su identidad en el Blockchain y otros humanos pueden votar para validar si es una persona o no a través de esta prueba de vida. Otros también pueden desafiarlo. Si efectivamente se verifica tu identidad, tendrás acceso al ingreso básico universal (UBI en su sigla en inglés), que tiene varias ventajas, porque se va acumulando en tu billetera electrónica en tiempo real. Es un sistema que podemos montar en cualquier momento del mundo sin requerir de la intervención de un gobierno, con una renta básica para todos los verificados. Lo que va a definir el precio del token es la oferta y la demanda; ese ritmo de emisión va a ser votado en forma democrática; eso afecta el precio y del lado de la demanda, tiene que ver con el uso del token. Hay temas de costo con el Blockchain hoy y esto puede subsidiar este valor para el uso de Ethereum, sobre todo en países en vías de desarrollo. La idea es brindarle a la gente un instrumento que puede llegar a cualquier región. La idea es que en la última milla se evite a cualquier intermediario para mejorar su eficiencia y bajar su costo.

- Suena muy ambicioso. ¿Cómo y en qué plazos piensan llegar a la mayoría de los países con estas necesidades?

- Creemos que la renta básica universal va a ir creciendo este siglo; el aumento de la robotización está desplazando a gente de su trabajo. El 20% de los empleos fueron reemplazados por robots y algunos estudios de Silicon Valley plantean que este porcentaje será del 100% en 2050. Por lo tanto, hay que extender esta gente para evitar que la marginalidad se instale en forma definitiva; hay que hablar con los gobiernos, pero creemos que vamos a poder hacerlo fin sin punteros ni intermediarios.

- ¿Cómo?

- Porque el costo de mantener gente marginada es extremadamente alto y desde los 70 desde los conservadores hasta los progresistas han intentado hacerlo. Vamos a ver cómo nos va, pero la tecnología avanzó muchísimo. De hecho, van tres días recién del lanzamiento y la repercusión ha sido enorme, así como la suba del precio; primero, como buen ingeniero, pensé que subía por un error mío, pero era por la fuerte demanda tuvo. Funciona todo, pero es un trabajo de investigación que demandó casi ocho años en mi caso.

- ¿Para qué se utilizaría en concreto; se imagina gente que en el futuro utilice estas UVI para ir a pagar los alimentos en el supermercado?

- Hoy está restringida a gente hiperconectada en internet y todavía es difícil la interconexión con el resto de la economía. Sin embargo, desde la última burbuja de las criptomonedas en 2017 se avanzó mucho en la infraestructura que en ese entonces no existía. Ojalá baje mucho el precio de estas operaciones y llegue a millones de usuarios. Por ahora, mientras tanto, la idea consiste en llegar a mil usuarios; ya sumamos 100 en tres días, así que se puede lograr. Quizás nos lleve 10 años para llegar a todo el mundo.

El ingreso universal se canalizará a través de la moneda de Ethereum

- ¿Piensa extenderlo a otras criptomonedas que no sean el ether?

- El resto de las cripto son una apuesta a que a ether no le vaya bien en el incremento de su escala, así que en principio la respuesta es no. Pero somos pragmáticos y podemos estudiar otras tecnologías.

- ¿Y el Bitcoin?

- Bitcoin no puede utilizarse para contratos inteligentes; pese a que tengo 10 años de experiencia como bitcoiner, esta cripto está enfocada como reserva de valor; se suele decir que Bitcoin es como una calculadora y ether una computadora. No se pueden hacer contratos inteligentes con Bitcoin.

- Es un dolor propio de una etapa de crecimiento. Acá nos va a pasar lo mismo porque la idea es que esta iniciativa sea inclusiva.

- ¿Cómo piensa dar esta batalla contra los punteros que hoy son intermediarios entre los gobiernos y la gente pobre en la distribución de muchos beneficios sociales?

- Ojalá esta tecnología vuelva obsoletos a los Juan Grabois de este mundo o a cualquiera que está atribuyéndose la voz y explotando a personas sin recursos económicos. La idea de la descentralización es llegar directo a la gente con una moneda que no sufra los efectos de la inflación. Soy un hijo del Partido de la Red, no me identifico con consignas o estructuras que se basan en una retórica del siglo pasado.

- La idea suena interesante, pero ¿cómo pueden llegar a mucha gente sin ayuda de organizaciones internacionales o locales?

- Tenemos diálogo con gente de Naciones Unidas y de otras organizaciones; hay mucha gente lúcida que está atenta a ver qué se puede hacer con la tecnología. Todavía Blockchain es como las computadoras en los 70: lenta y cara. Ahora llegó el momento del desafío. Todo lo que hacemos está por desarrollarse.

