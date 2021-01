Fiebre cripto: tiró un disco duro con bitcoins y ahora ofrece millones para que lo dejen excavar en un basurero

En 2013, el británico James Howells tiró accidentalmente un disco duro en el que guardaba 7.500 bitcoins, que en aquel momento eran poco conocidos y tenían muy poco valor.

En medio de un nuevo auge de las criptomonedas, particularmente del Bitcoin que concentra actualmente el 70% del mercado y llegó casi a los USD 41.000 el 7 de enero, un inversor británico, que en 2013 tiró accidentalmente un disco duro en el que guardaba 7.500 bitcoins –hoy, unos USD 275.000 millones–, le ofreció al ayuntamiento de Newport, en Gales, 58 millones de euros para poder excavar un basurero , según indicó Business Insider.

No obstante, desde Newport le aseguraron a CNN, a través de un comunicado, que no está permitido excavar en el lugar debido al “gran impacto medioambiental en los alrededores”, y porque no existe ninguna garantía de encontrar el disco duro ni de que este fuese a funcionar.

En 2013, el británico James Howells tiró accidentalmente un disco duro en el que guardaba 7.500 bitcoins, que en aquel momento eran poco conocidos y tenían muy poco valor. Años después, el precio de la criptomoneda se disparó y ahora cotiza en torno a los 37.000 dólares. Esa es la razón por la que el británico ofreció al ayuntamiento de Newport una suma millonaria a cambio de que le dejen excavar el basurero donde cree que fue a parar el disco duro.

“Ofrecí donar un 25% del valor, o 52,5 millones de libras (58 millones de euros), al Ayuntamiento de Newport para que lo distribuyan entre los ciudadanos si soy capaz de encontrar el disco duro y recuperar los bitcoins”, dijo.

“Esto permitiría el reparto de unas 175 libras (196,6 euros) por persona para toda la ciudad (316.000 habitantes). Desafortunadamente, han rechazado la oferta y no quieren debatirlo”, añadió.

No obstante, se dio cuenta por primera vez de este error cuando el precio subió de USD 150 a USD 1.000 dólares y el valor de su monedero digital se disparó hasta los 6 millones de dólares (4,97 millones de euros) en 2013.

Después de visitar el basurero, Howells explicó que pensaba que no tenía ninguna posibilidad de recuperar su disco duro. Pero ahora tiene un plan para encontrarlo. El mismo sería “cavar en un área específica del basurero dividido en cuadrículas y recuperar el disco duro mientras se cumple con todos los estándares de seguridad medioambiental”, contó a la CNN.

“Después, se entregaría el dispositivo a especialistas en recuperación de datos para que lo reconstruyan con nuevas piezas y poder acceder así a la pequeña parte de datos que necesito para acceder a los bitcoins”, agregó.

Según Howells, el valor del disco duro asciende a unos 200 millones de libras (227,83 millones de euros) y estaría más que dispuesto a compartir una parte con la gente de Newport si le dan la oportunidad de recuperarlo.

“Aproximadamente un 50% sería para los inversores que pusieran el capital para financiar el proyecto y yo me quedaría con el 25% restante”, añadió. Pero en Newport no quieren saber nada con la idea.

The New York Times publicó que los bitcoins atascados, perdidos o abandonados en monederos digitales ascienden al 20% de los existentes, unos 18,4 millones con un valor de 116 millones de euros

El costo de cavar en el basurero, almacenar y tratar los residuos podría ser de varios millones de libras, sin garantía de que el disco duro se encuentre o de que funcione.

Howells no es, al menos, el único que corrió esa suerte: The New York Times publicó recientemente que los bitcoins atascados, perdidos o abandonados en monederos digitales ascienden al 20% de los existentes, unos 18,4 millones. Eso es igual a un valor de 116 millones de euros.

Asimismo, Wallet Recovery Services, una compañía que se dedica a recuperar claves perdidas, explicó que recibe unas 70 solicitudes por día de usuarios que intentan acceder a sus monederos digitales, una cifra que se triplicó con el último aumento del precio del bitcoin.

