Cristiano Ratazzi: “Cuando escucho que el Estado va a hacer todo, me doy cuenta de que el problema no es el dólar, es la mentalidad”

El presidente de Fiat Chrysler Argentina (FCA), Cristiano Ratazzi, se refirió a la crisis económica que atraviesa el país, agravada por la pandemia de coroanvirus, y en ese marco aseguró: “ El sector privado es el único que da trabajo de calidad, competitivo, y que puede sacar a ese 40 por ciento de la línea de la pobreza porque el Estado puede solo dar limosna o ayudar a los más más pobres, pero no puede crear actividad futura ”.

En una entrevista con el canal de noticias TN, el empresario cuestionó al gobierno de Alberto Fernández y lo tildó de “anti capitalista”.

“El presidente me dijo en diciembre ´yo soy socialista´, pero Felipe González, (Angela) Merkel o (Michelle) Bachelet también lo son. No es que socialismo quiere decir manejar mal la economía y pensar que el sector público puede subsistir solo”, afirmó.

Para Ratazzi, es el momento de incentivar la fuerza del sector privado para hacer que la economía argentina crezca creando puestos de trabajo de calidad. “Obviamente, primero hay que poner en la lista arreglar la macroeconomía, no puede ser un punto seis entre las prioridades. Somos el único país del mundo que tiene todavía inflación de dos dígitos. No podés hacer una cuenta clara, no podés hacer un contrato a largo plazo”, reclamó.

Y añadió: “Cuando escuchás que el Estado va a ser todo, yo me doy cuenta de que el problema no es el dólar, es la mentalidad. Entonces terminás diciendo que (Nicolás) Maduro es un ídolo y que nos queremos parecer a Venezuela. Esas declaraciones incluyen en la economía y afectan más a los que menos tienen ”.

En otro tramo de la entrevista se refirió a la presión cambiaria y dijo que “ya nadie sabe bien qué es el dólar porque hay uno a 78 pesos para algunas operaciones, pero en realidad si yo quiero mi derecho a mis dólares, que son 200 y ya no te los dan, tengo que pagar 170 pesos”.

“Todos quieren tener dólares en el bolsillo porque no existe el ahorro en pesos. Hace decenas de años que para ahorrar no existe el peso, es solo para los grandes profesionales que saben sacar ventaja de ciertos días con el plazo fijo. Una persona normal, simple, no tiene la menor idea de cómo hacer eso”, remarcó.

Según el presidente de Fiat Chrysler Argentina, con la pandemia de coronavirus se le presentaba al Gobierno la oportunidad de hacer algo “épico y glorioso” y lo desaprovechó.

Pese a las críticas a la gestión actual, dijo que “Alberto Fernández tiene que gobernar tres años y pico más, entonces todos tenemos que ayudarlo para que llegue, después habrá alternativas”.

Ratazzi planteó que hay un grupo que quiere una Argentina más moderna. “Hay muchos que quieren un país más nuevo y me parece que el Presidente tiene que querer eso también”, consideró.

No obstante, sostuvo: “El país decidió elogiar la pobreza cuando se empezó a decir que la Ciudad de Buenos Aires es opulenta, y empezó a castigar económicamente a todos los que tenían una actividad diciendo que tenemos que hacer bien la pandemia, aunque después se demostró que no lo hicimos, estamos en una de las peores del mundo”.

Y concluyó: “Argentina se encuentra en una situación en la que se plantea la idea del neopobrismo, de que tenemos que ser pobres y de que el Estado va a resolver el problema”.

