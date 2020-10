Según el BCRA, el dólar a $ 79 es “muy competitivo” y la brecha se va a cerrar para abajo

Foto de archivo – Un hombre pasa por el Banco Central de Argentina (BCRA) en el distrito financiero de Buenos Aires, Argentina. Sep 24, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

Las nuevas medidas con las que el gobierno buscó estimular la exportación y la venta de dólares y empezar a recomponer las reservas internacionales “son anuncios cuyos resultados habrá que esperar un poco”, dijo Jorge Carrera, director del BCRA, en declaraciones radiales.

Ayer, en la primera jornada tras los anuncios que hizo el jueves el ministro de Economia, Martín Guzmán, el dólar libre subió tres pesos y marcó un nuevo récord de $ 150,60, mientras el dólar “ahorro” superó los $136, con un alza de $2,70. Además, según fuentes del mercado, el Central debió vender USD 150 millones y la semana cerró con una pérdida de reservas de USD 716 millones.

A diferencia del sincericidio del vicepresidente del BCRA, Sergio Woyecheszen, quien reconoció ayer que en la Argentina el que apostó al peso “siempre perdió”, Carrera hizo una enfática defensa de las recientes medidas y del tipo de cambio oficial. Por caso, explicó que la baja de retenciones a la soja, la medida más fuerte con la que el gobierno busca acelerar las exportaciones del campo y el ingreso de dólares, aún no fue implementada, por lo que no influyó en la jornada del viernes. “Por eso es que ayer no hubo casi ningún ingreso (de dólares)", explicó el funcionario, que sin embargo señaló que en el caso del dólar-ahorro “la regulación del lado de la demanda está funcionando muy bien”.

El funcionario reiteró varias veces que las medidas “van a andar muy bien a medida que se vayan implementando y el mercado las vaya entendiendo” . Al respecto, citó también el aumento, de 19 a 24%, de la tasa de “pases” bancarias que -explicó- "ahora está más alineada con la tasa de devaluación del BCRA y dará más homogeneidad a la política cambiaria. También explicó que el mayor aumento del dólar oficial en la primera jornada no significa que el BCRA devaluará más rápido el dólar oficial sino que lo hará de modo más irregular, menos previsible que el aumento de 6 centavos diarios, como venía haciendo hasta ahora, “para evitar la especulación intradiaria”.

Según el director del Central, el dólar “oficial” a $ 79 es muy competitivo al punto que -señaló- los productores del campo lo reconocen, pero usan el “subterfugio” de la falta de confianza para explicar las cotizaciones paralelas. Hace dos semanas Carrera había dicho que el dólar no debería superar los $ 130 y ayer dijo que lo sigue sosteniendo. Si el PBI argentino se evalúa con ese tipo de cambio, dijo la Argentina sería un país de similar nivel de desarrollo que Guatemala o Swazilandia.

Para Carrera, el problema de la cotización de los dólares alternativos, como el blue, el “Contado con Liquidación" y el “dólar bolsa” es "una herencia de los fondos de la época de (Luis) Caputo, presidente del BCRA durante el gobierno de Macri, que quieren salir y generan presión de demanda.

El funcionario insistió en todo momento que el dólar a $ 79 es “competivivo”, incluso teniendo en cuenta el precio internacional de la soja y dijo que a diferencia de lo que enseña la historia argentina, esta vez la “brecha” cambiaria, hoy cercana al 100%, se cerrará “para abajo”, esto es, con una rebaja en el valor de los dólares “alternativos” más que en un aumento del oficial.

Defendiendo al jefe

Martín Guzmán, quien fue alumno de Carrera en la Universidad de La Plata, y Miguel Pesce, quien es su actual superior en el BCRA

Además, defendió al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, quien en su declaración jurada admitió tener ahorros en divisas por cerca de 280.000 dólares. "Lo que estamos regulando en este momento es la compra de dólares: esos dólares (por los de Pesce) insistió “fueron comprados en forma legal y en un gobierno que alentaba la dolarización”.

El director del Central insistió en que las medidas y la política cambiaria están en línea con las metas del presupuesto de una tasa de inflación del 29 % para 2021 y un dólar oficial de $ 102,4 en diciembre del próximo año.

Carrera reconoció que las nuevas medidas que restringen el acceso al dólar-ahorro son “recontra impopulares”, pero subrayó una y otra vez que “el cepo no fue implementado en esta gestión: estamos pagando una fiesta de endeudamiento y fuga que hubo en la administración anterior”.

El funcionario dijo que la pandemia de coronavirus cambió el escenario que tenía el BCRA al inicio del gobierno. “Tuvimos que bajar las tasas a niveles más bajos de lo que habríamos querido”, Además, precisó, "pensábamos impulsar el crédito en $ 200.000 millones, pero llegamos a $ 460.000 millones solo en crédito a pymes y monotributistas.

Carrera reconoció el carácter de vehículo de ahorro que tiene el dólar, pero argumentó que no deben acceder a él quienes tienen alguna forma de “subsidio”, en relación a los beneficiarios de planes sociales o a quienes cobraron parte de sus salarios porque la empresa en que trabajan recibió fondos del programa ATP del gobierno.

También dijo que el BCRA quiere dar a los depositantes una tasa en pesos “que le siga ganando a la inflación”. Según Carrera, la tasa actual para los depositantes, de 33,1% “le sigue ganando a la inflación”, de la cual dijo que según los consultores cerrará 2019 en 32%. Señaló también la existencia de los plazos fijos en UVA a 90 días, que se pueden retirar a partir de los 30 días y aseguró que la próxima semana también estarán disponibles las tasas ligadas al dólar. “Con eso iremos ganando confianza para seguir el sendero marcado en el presupuesto e ir reduciendo la inflación”, afirmó.

Carrera aprovechó la cuestión para volver sobre “la herencia”. “Recibimos una inflación récord en décadas”, insistió. El actual director del Banco Central fue durante varios años funcionario de carrera del BCRA, donde llegó a ser jefe del Departamento de Investigaciones, pero se alejó a principios de 2016 y volvió a la entidad cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández.

Además, fue profesor de la Universidad de La Plata, donde tuvo como alumno al hoy ministro Guzmán. Como estudiante, había militado en esa misma casa de estudios en una agrupación universitaria junto a Dante Sica, ex ministro de Producción del gobierno de Macri. Y publicó un libro sobre “coordinación macroeconómica en el Mercosur” junto a Federico Sturzenegger, presidente del BCRA durante la gestión macrista. Ahora, sin embargo, está en otro bando.

